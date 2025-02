El abogado de Emily Ceco, de Love Is Blind: “Ella vivió un año de mucho sometimiento”

Luego de que Emily Ceco, participante de la versión vernácula de Love is Blind (Netflix), denunciara a su marido y excompañero de reality Santiago Martínez por violencia de género, el abogado de la joven, Roberto Castillo, dio algunas precisiones sobre lo ocurrido y sobre el avance de la causa judicial.

Emily Ceco de Love is Blind denunció a su marido Santiago Martínez por violencia de género (Foto: Instagram @santunahuel)

“Estoy con Emily, que se está haciendo una revisación médica. Está en la asesoría pericial, le están revisando los moretones . No solo tiene un hematoma en el ojo, que es evidente y lo vieron todos, sino que tiene otros en las piernas, en los brazos, en el cuello, producto de la violencia que se ejerció sobre ella. Así que, estamos acá esperándola, con los padres”, relató el letrado, en diálogo con Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa, en el programa de streaming El ejército de la mañana.

“En este caso, todo es muy evidente. Emily tiene conversaciones en las que esta persona que está siendo denunciada admite la responsabilidad de los hechos”, aseguró Castillo. Y agregó: “Pero, hay una historia detrás que ella me relató cuando la entrevisté, que me parece que tiene mayor gravedad, incluso, que el hecho que ella denunció, que fue el último. Hay una serie de manifestaciones que ella me hizo a mí que son gravísimas, y tiene pruebas absolutamente de todo. Fue un año de mucho sometimiento ”.

“Lo que ocurrió el viernes, para mí, fue una tentativa de homicidio. Ella fue asfixiada, tiene marcas en el cuello . El tiempo estimado fue de cinco a siete minutos. Ella tuvo el instinto de defenderse y fue eso lo que hizo que esto no terminara en un femicidio”, indicó el abogado, que relató, también, cómo fue que se contactó con Ceco. “Estábamos en la camioneta y Cinthia [Fernández, su novia] me mostró el video de la entrevista que ayer le hicieron ustedes. Ella, que también ha sufrido violencia, se conmovió mucho y lo primero que me preguntó es si podía ponerme a disposición de Emily. Le dije que sí y nos pusimos en contacto”.

En cuanto al primer encuentro que mantuvo con Emily, Castillo indicó: “Ella se presentó junto a los padres, que la acompañan en todo momento, y ahí me empezó a relatar una serie de hechos que son gravísimos. Es muy grave todo lo que ella sufrió. Desde mi punto de vista, además de la tentativa de homicidio, hay una serie de hechos que fueron reiterados durante el tiempo que duró la relación, pero las cuestiones íntimas prefiero que ella se las cuente primero a la fiscal y que, como son muy privadas, ella decida después qué quiere hacer. Más allá de confiar en ella, confío en la prueba, que es lo que va a terminar quebrando el principio de inocencia , que es lo que este muchacho tiene para poder defenderse de la acusación”.

Luego de que trascendiera que no están más juntos, Emily Ceco hizo pública su denuncia (Fuente: Netflix)

“Lo que le dije a Emily en la entrevista es que íbamos a ver si está en condiciones de contar todo lo que me relató a mí, porque, como toda víctima, tiene cuestiones desordenadas; no tiene un relato ordenado cronológicamente, sino que te va contando diferentes sucesos y algunos de ellos, a los que ella les baja el precio, no son para naturalizar, son graves”, explicó el abogado. Y, a modo de ejemplo, contó: “Una de esas situaciones puntuales, es que le veo un teléfono viejo. Le pregunto y me cuenta que ella tenía otro modelo más moderno, pero en una situación, porque ella le hizo una manifestación sobre un mensaje, él lo agarró y lo estalló contra la pared. Ella me lo contó como si fuera algo normal, pero es un ejemplo que sirve para graficar la situación de plena violencia que la llevaron a denunciarlo”.

En cuanto a los pasos a seguir, Castillo indicó. “Justamente, lo que estamos haciendo ahora es la apertura del teléfono en el que ella tiene fotos, conversaciones, pruebas. Y lo que tiene que hacer en las próximas horas es ratificar la denuncia”. E insistió: “Vamos a ver si está en condiciones para hacerlo, porque es muy amplio lo que ella tiene para contar y necesitamos que esté en condiciones de poder contar todo. En la reunión, le pregunté si ese había sido el único hecho de violencia y ella miró a los padres con vergüenza. Entonces, les pedí a los padres que salieran y ahí pudo hablar. Es una situación muy angustiante para ella ”.

En el primer episodio de Love is Blind, cuando tuvo su primera cita a ciegas con Emily, le dijo: “¿Me creés si te digo que soñé con vos?“. La relación avanzó y terminaron casándose. Cuando el programa finalizó comenzaron a trabajar juntos para diversas marcas y a subir contenido a sus redes sociales. Incluso, Ceco reveló que después de las agresiones verbales y físicas, él le pidió que, aunque no volvieran a estar juntos, concretaran los compromisos laborales que tenían pautados juntos para San Valentín.

El jueves, luego de que la separación se hiciera eco en las redes sociales, Emily estuvo en El ejército de la mañana y contó que el viernes, luego de regresar a su casa de su despedida de soltera, Santiago empezó a insultarla, agredirla y golpearla. “Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una pu**’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (...) ahí me empezó a ahorcar con mis brazos”, relató entre lágrimas y mostró las marcas que le quedaron en el cuerpo y el moretón en el ojo izquierdo.

La pareja se casó después de tres semanas de conocerse (Fuente: Instagram/@santunahuel)

Ceco contó que, tras lo que pasó, Santiago no la dejaba salir de la casa, por lo que tuvo que fingir que “todo estaba bien” hasta que el domingo pudo escaparse. Él le envió varios mensajes, los cuales en las últimas horas se hicieron públicos. Uno de ellos decía: “Obviamente, no te pido que olvidemos, pero sí te aseguro que esos días de peleas, gritos, insultos, de enojarme y transformarme van a desaparecer” (...) “Y sí, te fallé y me equivoqué como nunca en la vida pensé en la vida que me podía suceder. Mis traumas de chico y esa infancia de mier** al final aparecieron, y estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo”.

Luego de que la denuncia se hiciera pública, Martínez fue echado de su trabajo.

LA NACION