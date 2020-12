Roberto Piazza y Fabián Paz, muy duros con los looks de Juanita Viale y Marcela Tinayre. Sólo tuvieron palabras de elogio para el vestido que lució Mirtha Legrand Crédito: Instagram

21 de diciembre de 2020

Instalado en Madrid, España, Roberto Piazza opinó sobre los looks de Mirtha Legrand, Juanita Viale y Marcela Tineyre., en el regreso de Mirtha a su programa luego de 200 días de ausencia. "Me encantaron algunas cosas y otras no tanto. No me gusta cómo Gino Bogani viste a Juanita. La respeto y es una mujer bellísima, hizo un muy buen trabajo en el reemplazo. Pero Gino la viste con ropa vieja. Es un diseñador de palabras mayores pero no me gustó. Me pareció un vestido viejo, ajado. Y Juanita estaba contenta pobrecita, pero estaba horrible. Y además Bogani dijo cosas sobre sus colegas que nos mató. Lo respetaba hasta hace poco. De ahora en adelante le saco el respeto. Gino está gaga o le pegó el viejazo. Nunca voy a criticar la ropa de un diseñador, pero Bogani dijo que lo copiábamos y que éramos unos mamarrachos", expresó Piazza en Confrontados, el programa de elnueve que conduce Marina Calabró.

Fabián Paz tampoco estuvo de acuerdo con el vestido que lució Juanita Viale el sábado por la noche. "No es lindo. Juana es una chica joven y está vestida como una señora. La alta costura se vuelve vieja cada diez años. La tela es de mala calidad, solo la cola estuvo bien. El vestido de Mirtha, que es de Claudio Cosano, sí es alta costura, pero el de Juanita no".

Los diseñadores Piazza y Paz también se refirieron en Confrontados al look de Marcela Tinayre: "Un Gucci negro que me encantó, pero no lo veo para ella porque a determinada edad uno tiene que resaltar sus virtudes y ocultar las debilidades. La dejaba gorda y expuesta. Hay que resaltar lo mejor que tenés, y ella tiene piernas divinas y un buen escote", coincidieron.

