Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo
La conductora sorprendió a los espectadores en su programa semanal al posar con un diseño de Gino Bogani que evocó al cine de Hollywood
Juana Viale volvió a ser tendencia por el atuendo sofisticado que lució para la emisión del Almorzando con Juana Viale (eltrece). Este domingo 7 de diciembre llevó un vestido diseñado por Gino Bogani que dio de qué hablar, más allá de su escote Marilyn que aportó sensualidad, la conductora bromeó por un detalle imponente de la prenda. “Soy Maléfica”, sostuvo.
Fiel a su carácter divertido frente a la cámara, Viale desfiló con la creación que le hizo Bogani para el evento de los personajes del año 2025 y que repitió nuevamente en este ciclo. “Es un vestido espectacular, de tafeta de gasa natural, con un tul que acompaña la falda. Arriba está tomado con un cuello con escote Marilyn reversionado”, empezó la nieta de Mirtha Legrand.
En ese instante consultó el nombre correcto del detalle que resaltó su escote y remarcó que se trató de una “solapa de color rosa”. “Soy media Maléfica [en referencia a la bruja de ficción de Disney] o Ultra de Los Supersónicos. Hago magia hoy”, dijo en tono de chiste.
Mientras que el tono del vestido fue de un gris satinado, el make up consistió en un delineado en azul oscuro. En cuanto al pelo, lo llevó recogido con un rodete en alto.
Antes de presentar a los invitados de su mesaza, Juana Viale mostró la camiseta que el Club Atlético Lanús le envió como muestra de afecto por ir a ver uno de sus últimos partidos, pese a que la conductora es una ferviente hincha de Boca Juniors.
Este domingo, el Almorzando recibió a Ernestina Pais, Martín “Campi” Campilongo, Patricio Galván, María Abadi y Juan Pablo Geretto.
