Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Celebrating XMAS, con Juana Viale: la campaña que resuelve y embellece los regalos de Navidad

La actriz y conductora protagoniza una nueva campaña junto a Juleriaque, con promos y descuentos durante todo el mes de diciembre. ¡A aprovechar!

Belleza, brillo y emoción: la propuesta de Juleriaque para regalar esta Navidad.

Apenas el calendario marca el 1 de diciembre ya se empieza a respirar el espíritu navideño. Los colores rojos y verdes, la magia, el entusiasmo de las fiestas. Hay quienes hacen balances y también están los que llegan con lo último. Pero todos tienen una tarea en común: encargarse de los regalos para el arbolito.

Pasan los días y esa tarea sigue ocupando lugar en la cabeza. No saber qué comprar o no tener el tiempo de hacerlo son dos obstáculos, pero Juleriaque trae una solución de la mano de Juana Viale.

Celebrating XMAS invita a vivir la belleza como un gesto de celebración y conexión. A continuación, uno por uno los beneficios exclusivos:

  • Hasta 50% off en productos seleccionados
  • Regalos premium por compra
  • 10 cuotas sin interés con todas las tarjetas
  • Ediciones especiales y sets de regalo para todos los estilos
Juana Viale, la protagonista de la campaña Celebrating XMAS de Juleriaque.

Juleriaque es líder en el mercado y hace más de 40 años que se destaca por su amplia propuesta en fragancias, maquillaje, skincare y cuidado capilar. En su catálogo se encuentran las marcas más prestigiosas, tanto nacionales como internacionales.

La nieta de Mirtha Legrand es sinónimo de sofisticación y autenticidad. Su historia familiar refleja la magia del compartir y vivir momentos inolvidables. Por eso, la marca la eligió como la protagonista de Celebrating XMAS como una invitación a regalar belleza. Porque la belleza se regala, se comparte y se celebra.

Con esta nueva campaña, Juleriaque propone que pensar en los regalos no sea una tarea tediosa, sino un mimo, una experiencia y un recuerdo que permanezca en el tiempo.

