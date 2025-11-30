LA NACION

Juana Viale lució un look reciclado de novia que causó furor e hizo reír a todos con un blooper

La conductora abrió el ciclo de almuerzos con una divertida presentación de su outfit y pifió con un detalle del diseño que le valió de burlas en el estudio

Juana Viale presentó este domingo 30 de noviembre un look total white que recordó a los vestidos de novia. La conductora del Almorzando con Juana Viale (eltrece) enseñó el diseño que Gino Bogani preparó para ella y que ya utilizó hace cinco años en uno de sus programas.

La nieta de Mirtha Legrand repitió vestuario y volvió a las transparencias con un conjunto veraniego, fresco y con vuelo. “Tengo un top de encaje bordado a mano”, describió en el inicio la conductora y a continuación se confundió en la descripción: “Es con minions…”. Rápidamente, soltó una carcajada tras el error donde mencionó a los personajes amarillos de la saga de Mi villano favorito.

Juana Viale lució un conjunto total white que recordó a los vestidos de novia
Juana Viale lució un conjunto total white que recordó a los vestidos de novia(Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

“Es un top de encaje bordado a mano con mínimos cristales y aplicaciones de mariposas y flores. Además, tengo una pollera de crepe jean. Se ve un tajito, muy ‘transparentoso’, muy fresco”, explicó. A continuación remarcó: “Aunque no lo crean, ya lo usé en el 2020. Esto sigue entrando, así que…”.

Antes de darle la bienvenida a los invitados a su mesaza, recordó que en enero se emitirán cuatro programas desde Mar del Plata, como es habitual y una tradición que empezó su abuela Mirtha Legrand. Incluso remarcó que todavía está abierta la inscripción para aquellos diseñadores que quieran competir y crear cuatro estilos de vestidos que ella utilizará durante la transmisión desde “La Feliz”.

El look de Juana Viale que utilizó este domingo 30 de noviembre
El look de Juana Viale que utilizó este domingo 30 de noviembre

En cuanto a los invitados, Juana Viale recibió a Natalia Carulias, Daniel Gómez Rinaldi, Ricardo Pashkus, Alberto Ajaka y Mateo Sujatovich.

