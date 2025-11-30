Juana Viale lució un look reciclado de novia que causó furor e hizo reír a todos con un blooper
La conductora abrió el ciclo de almuerzos con una divertida presentación de su outfit y pifió con un detalle del diseño que le valió de burlas en el estudio
2 minutos de lectura
Juana Viale presentó este domingo 30 de noviembre un look total white que recordó a los vestidos de novia. La conductora del Almorzando con Juana Viale (eltrece) enseñó el diseño que Gino Bogani preparó para ella y que ya utilizó hace cinco años en uno de sus programas.
La nieta de Mirtha Legrand repitió vestuario y volvió a las transparencias con un conjunto veraniego, fresco y con vuelo. “Tengo un top de encaje bordado a mano”, describió en el inicio la conductora y a continuación se confundió en la descripción: “Es con minions…”. Rápidamente, soltó una carcajada tras el error donde mencionó a los personajes amarillos de la saga de Mi villano favorito.
“Es un top de encaje bordado a mano con mínimos cristales y aplicaciones de mariposas y flores. Además, tengo una pollera de crepe jean. Se ve un tajito, muy ‘transparentoso’, muy fresco”, explicó. A continuación remarcó: “Aunque no lo crean, ya lo usé en el 2020. Esto sigue entrando, así que…”.
Antes de darle la bienvenida a los invitados a su mesaza, recordó que en enero se emitirán cuatro programas desde Mar del Plata, como es habitual y una tradición que empezó su abuela Mirtha Legrand. Incluso remarcó que todavía está abierta la inscripción para aquellos diseñadores que quieran competir y crear cuatro estilos de vestidos que ella utilizará durante la transmisión desde “La Feliz”.
En cuanto a los invitados, Juana Viale recibió a Natalia Carulias, Daniel Gómez Rinaldi, Ricardo Pashkus, Alberto Ajaka y Mateo Sujatovich.
