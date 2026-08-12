Rod Stewart fue sometido a un procedimiento cardíaco y deberá alejarse de los escenarios por un tiempo

Rod Stewart, una de las voces más reconocibles de la música británica, atraviesa un momento complicado. El cantante, de 81 años, fue sometido a un procedimiento coronario que incluyó la colocación de un stent y sus médicos le recomendaron tomarse un tiempo prudencial antes de retomar su actividad sobre los escenarios.

La información fue confirmada este martes por el representante del músico a la revista People, después de varios días en los que Stewart había encendido las alarmas entre sus fanáticos al cancelar y postergar presentaciones por motivos de salud no precisados.

“Los médicos están satisfechos con su recuperación y Rod está muy bien y ha vuelto a sus actividades diarias normales”, señaló su representante. Sin embargo, por recomendación médica deberá tomarse las próximas cuatro semanas para “recuperarse y mejorar su estado físico” antes de volver a cantar en vivo.

Rod Stewart en el Movistar Arena. GABRIEL SOTELO

La preocupación por el estado de salud del músico comenzó el domingo 9 de agosto, cuando Stewart tuvo que suspender a último momento su presentación en Cincinnati debido a lo que inicialmente fue definido como un “procedimiento médico menor” que requería atención inmediata. En aquel momento, el entorno del cantante había señalado que se esperaba una recuperación rápida.

La situación tomó otra dimensión dos días después, cuando se conoció que aquella intervención había sido un procedimiento coronario para colocarle un stent. La noticia permitió explicar por qué el músico no pudo continuar con normalidad con sus compromisos y por qué sus médicos decidieron indicarle un período de reposo más prolongado.

Un stent coronario es un pequeño dispositivo que se coloca dentro de una arteria para ayudar a mantenerla abierta y favorecer el flujo sanguíneo. En el caso de Stewart, la intervención fue exitosa y, de acuerdo con la información difundida por su representante, no existen indicios de una complicación posterior. Su recuperación está siendo seguida por el equipo médico y, por el momento, la indicación es simplemente bajar el ritmo durante las próximas semanas.

El cantante durante su paso por Buenos Aires en abril de 2023 DIEGO SPIVACOW / AFV

El episodio se suma a otros problemas de salud que el cantante atravesó durante los últimos meses. En junio había cancelado y postergado algunos conciertos después de ser diagnosticado con una infección respiratoria aguda, laringitis y un cuadro de tensión en las cuerdas vocales. En una presentación realizada el 19 de junio en Utah, incluso había necesitado utilizar un tubo de oxígeno después de sentirse a punto de desmayarse durante el espectáculo.

Este martes, además, Variety informó que el músico canceló las fechas que quedaban de su actual serie de presentaciones, que se extendía hasta comienzos de septiembre. Entre ellas se encontraban seis conciertos previstos en Las Vegas a fines de agosto y una visita a México.

Sin embargo, Stewart no parece dispuesto a interpretar estos episodios como una señal de que llegó el momento de retirarse. El propio artista quiso llevar tranquilidad a sus seguidores. “Ya me siento mejor y estoy recuperándome muy bien. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todos los que me han cuidado tan maravillosamente”, dijo Stewart en un comunicado que hizo llegar a los medios.

Y agregó: “Me da mucha pena perderme estos conciertos y lamento decepcionar a mis fans, pero espero volver pronto a los escenarios y disfrutar con todos ustedes”.