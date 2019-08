Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 10:44

Rod Stewart demostró que no solo se puede llevar bien con una ex, sino con todas. Y hay un documento fotográfico que lo registra. El artista posó en la fiesta de 40 de su hija Kimberly con las madres de siete de sus hijos (faltó la mamá de la mayor) y la imagen no tardó en hacerse viral.

Vestido con un chaleco dorado a juego con los colores de sus slippers de leopardo, se lo puede ver en el centro del grupo formado por: Alana Stewart, su primera esposa con quien tuvo dos hijos Kimberly y Sean, su hijo músico de 38; Kelly Emberg, madre de su hija Ruby, de 32 años que ha seguido los pasos de su padre en el el mundo de la música, Rachel Hunter, con quién sí se casó y vivió su segundo matrimonio durante el que tuvo otros dos hijos Renee, de 27 años, que es bailarina profesional, y Liam McAlister, de 24, jugador profesional de hockey sobre hielo, y por último junto a su actual esposa, Penny Lancaster, con quien se casó en 2007 y lleva más de doce años de matrimonio y son padres de Alistair Wallace, de 13, y Aiden, de 8.

"Todos viven a menos de tres minutos de mi casa, y tenemos hijos juntos. Así que tenemos que estar en la vida del otro el resto de nuestras vidas", dijo en una ocasión sobre su gran familia. Hubo, sin embargo, una ausente: la madre de su primer hijo Susannah Boffey. Con ella tuvo una niña Sarah Streeter, de 56 años.