Tras sus shows en Brasil el pasado fin de semana, Rod Stewart llegó a la Argentina para presentarse por sexta vez en el país. En la noche de ayer, el músico de voz rasposa y looks estridentes volvió a demostrar que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una estrella de rock con todas las letras.

Sin embargo, antes de su concierto en GEBA, el cantante aprovechó su estadía en el país para desconectarse de la gira y de los compromisos laborales y disfrutó de unos días de relax en las Cataratas del Iguazú , una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo. Antes de pisar la ciudad de Buenos Aires, el intérprete aprovechó la cercanía entre San Pablo (ciudad donde brindó dos conciertos) y Misiones, donde aterrizó con su avión privado para sumergirse de lleno en esta aventura que, según expresó en sus redes, lo dejó obnubilado.

Acompañado de su esposa, Penny Lancaster, el cantante y compositor se hospedó en un lujoso hotel situado dentro del Parque Nacional Iguazú, desde donde disfrutó de vistas panorámicas inigualables y los mejores atardeceres con las deslumbrantes cataratas de fondo. Además de relajarse en este entorno silvestre, la pareja se animó a la aventura con el Safari Macuco, una experiencia que les permitió adentrarse aún más en la exuberante selva tropical y descubrir la fauna y la flora de la zona.

“Una experiencia muy estimulante sentir la energía de los iones negativos de las caídas y presenciar el arcoíris mágico de la séptima maravilla del mundo”, escribió Lancaster en sus redes sociales junto a una postal donde se la ve totalmente empapada por el agua en una de las pasarelas.

El matrimonio, que está casado desde 2006, tampoco quiso perderse uno de los grandes atractivos que ofrece el lugar: ser testigos de la magia de una noche estrellada en el Parque Nacional Iguazú donde el sonido del agua y la luz de la luna son los grandes protagonistas.

Sus andanzas por la city porteña

Al llegar a Buenos Aires, y antes de subirse al escenario de GEBA, Rod Stewart siguió la aventura. Fanático de esta ciudad, donde más de una vez confesó sentirse como “en casa”, el artista aprovechó su tiempo libre para pasear por algunos rincones turísticos que son un must para todos los visitantes que vienen del exterior.

Tras pasear por las callecitas de Recoleta y comprar algunas pinturas y acrílicos para sus maquetas (hobby que tiene desde chico), el músico y compositor almorzó en MÖOI, el restaurante de cocina contemporánea ubicado en la calle Vicente López. Según pudo saber LA NACION, Rod y su esposa pidieron dos cafés con leche, dos jugos de naranja, sardinas rostizadas en sal de lima y ajo, tomates quemados, pickles de cebollas moradas y tapenade en pan chato especiado. Y además sumaron una moussaka Möoi de berenjenas, tomates y mozzarella con salsa de hierbas y un agua sin gas.

El músico saliendo del resto MOOI en Recoleta. Detrás se la puede ver a su mujer tomando fotos del lugar

Quienes estuvieron allí dicen que Penny quedó fascinada con la decoración del lugar y no dejó de sacarle fotos a los platos y a su presentación.

Después de deleitarse con la gastronomía de este restó, el artista británico siguió su recorrido por el Teatro Colón . Allí, Stewart aprovechó para recorrer sus instalaciones, su magnífica sala y observar desde los palcos el gran escenario donde transcurre la mejor ópera del país. La visita quedó registrada tanto en sus redes como en las de su esposa porque posaron en las elegantes butacas con el inmenso teatro de fondo.

Rod Stewart y su mujer visitaron el emblemático Teatro Colón

A lo largo de su paseo, “Sir Rod Stewart” -como lo apodan luego de ser nombrado caballero en el Palacio de Buckingham “por sus servicios a la música y la caridad- saludó y se fotografió con todos los fanáticos que, sin esperarlo, lo cruzaron en su camino y le pidieron una selfie. “Lo sencillo y simpático” que es fue el comentario unánime de todos los privilegiados que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Para sorpresa de todos, Stewart eligió un look monocromático muy sobrio para este paseo diurno por la ciudad dejando las estridencias y los colores llamativos para su show nocturno. Pantalón y saco de vestir con zapatillas y un buzo deportivo con cierre debajo fueron sus elegidos para este día primaveral en Buenos Aires. La bandolera cruzada al tono completó su estilo chic. Por su parte, su mujer optó por un look más casual y relajado con un vestido de jean y zapatillas metalizadas.

Su hotel favorito

Esta es la sexta vez que el artista británico toca en nuestro país. Y como en la mayoría de sus visitas, el cantante cumple a rajatabla con sus rituales cada vez que viene. Uno de ellos es hospedarse en la Mansión del Four Seasons, la lujosa casona ubicada al costado del hotel.

Según pudo saber LA NACION, “Rod Stewart es fan del hotel. Siempre se hospeda en la suite presidencial de la mansión”. Por este lugar han pasado figuras internacionales como Madonna, Mick Jagger, Elton John, Ricky Martin y Dua Lipa. Esta habitación tan requerida por las celebrities cuenta con 200 m2, una decoración clásica con muebles y antigüedades inspiradas en la Francia del siglo XVIII. Su baño de 40 m2 está íntegramente realizado en mármoles italianos y posee canillas y una bacha de oro.

Rod Stewart y su mujer mostraron parte de su estadía en la Mansión del Hotel Four Seasons

Fascinados con la suite y las vistas hacia el jardín del hotel, la pareja posteó varias imágenes desde el interior de la misma mostrando algunos detalles de su estadía. Mientras que Penny mostró su fascinación por el antiguo mobiliario, las flores del balcón, y el radiante sol que entraba por una de las ventanas, su marido dejó entrever cómo se estaba preparando para el show de la noche con una bata tendida sobre la amplia cama con la inscripción “Rod Stewart Buenos Aires 2023″ en su espalda. “Esperando el show de esta noche”, escribió junto a la prenda que fue uno de los tantos agasajos del hotel.

Antes de partir para GEBA, la pareja posó en las suntuosas escalinatas de la Maison. Mientras ella lucía un vestido corto con stilettos dorados, Stewart volvió a su estilo cargado y estridente mezclando rayas con flores. Sus mocasines dorados le dieron el toque glam a su vestuario.

El regalo de un fan

El especial regalo que recibió Rod Stewart y que él disfrutó en su camarín

Al llegar al estadio, Stewart se encontró con una sorpresa en camarines: una torta que un fan le mandó a hacer especialmente y en donde se lo ve en miniatura con un micrófono en mano y equipos de música alrededor. Según pudo saber LA NACION, el artífice de este regalo se llama Roby Ferrari, un hombre que se reconoce como un gran admirador del británico. Tras finalizar el show, R od compartió este dulce homenaje con el resto de su banda.

Un show con guiños mundialistas

Rod Stewart mostró nuevamente su fanatismo por Messi DIEGO SPIVACOW / AFV

Quienes siguen su carrera saben que además de la música el fútbol se encuentra dentro de las grandes pasiones de este artista. De hecho, Stewart ha confesado en más de una oportunidad que antes de subirse a los escenarios soñaba con ser jugador profesional. “Mis dos hermanos, mi papá y mi abuelo jugaron en forma amateur. Hasta fundaron un club en nuestro barrio. Somos una familia loca por el fútbol”, reconoció en una entrevista.

Tras advertir que era bastante bueno con la pelota, Stewart se fue a probar al Brentford FC, un club de la tercera división de Inglaterra sin embargo, no tuvo suerte. Razón por la cual su destino terminó en el rock. “Me faltaba compromiso. En ese momento los jugadores jóvenes teníamos que limpiar los botines de los más grandes y yo no estaba hecho para esos trabajos mundanos”, admitió. Y enseguida, bromeó: “La vida de músico es mucho más fácil porque te podés emborrachar y yo no puedo hacer eso jugando al fútbol. Por eso decidí ser músico”.

Fanático del Celtic de Escocia, Stewart ha demostrado su pasión por este deporte y su gran admiración por Messi, a quien siempre quiso tener entre las filas del club de sus amores. “Quiero a Lionel Messi y Carlos Tevez en el Celtic. Cualquiera de los dos sería un refuerzo fantástico para nuestro equipo. A Messi lo sufrimos en la Liga de Campeones y a Tevez lo sigo en el Manchester United”, expresó en 2017.

A pesar de que su sueño nunca se cumplió, Rod se conforma con ver la destreza del 10, ya sea en la Scaloneta o donde sea que juegue. De hecho, ayer en pleno show, no dudó en volver a expresar su amor por el futbolista. Fue con la emotiva interpretación de “You’re in my heart” que el cantante felicitó a todo el público presente por el campeonato del mundo y le dedicó unas palabras al capitán argentino: “Estás en mi corazón, Messi” , lanzó mientras las pantallas mechaban imágenes del Celtic con el penal de Montiel en la final y los consecuentes festejos en Doha y Buenos Aires.

Como broche de oro, Rod mostró un banderín de la AFA y tras bajarse del escenario hizo un posteo con la réplica de la Copa del Mundo en sus manos: “¿Es esto lo más cerca que Escocia llegará al Mundial ? Gracias Argentina”, bromeó desde su camarín.

