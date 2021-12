Rodolfo Ranni: sus inicios, la época de oro como galán y la característica que lo unió a Marcelo Mastroianni

Cuando Adrián Pallares le preguntó la edad a Rodolfo Ranni, el invitado del día, el número dejó a todos en el estudio con la boca abierta. Lúcido, simpático, seductor y siempre vigente, el actor repasó en Intrusos sus 84 años, en una entrevista en la que habló de sus inicios, de su extensa trayectoria, de los grandes éxitos de su carrera, de la época de oro de la industria del espectáculo y de la próxima temporada de verano.

La nota comenzó con una revelación del actor que dejó a todo el estudio con la boca abierta y robó varios aplausos: en buena forma y con una lucidez envidiable, Ranni contó que tiene 84 años, que nunca fue un gran deportista y que su buen estado seguramente tenga que ver con los genes. Luego, habló de su larga carrera y de la gran época que le tocó vivir. “Siempre me gustó hacer dos o tres cosas distintas al mismo tiempo, y además en una época donde todos trabajábamos mucho. Había mucha ficción, mucho teatro, mucho cine. Hay cosas que he dejado de hacer por falta de tiempo”, reveló. Cuando le consultaron con qué colega iba a la par, Ranni evitó dar nombres. “Lo que pasa es que yo tuve la fortuna de trabajar con los más grandes cuando era chico”, explicó, y mencionó, entre otros, a grandes figuras del espectáculo argentino como Hugo del Carril, Tita Merello y Luis Sandrini. Sobre sus inicios, el actor recordó que cuando arrancó no había escuelas de teatro: “ Yo aprendí a actuar trabajando ”.

Cuando Pallares acotó que en un momento de la década del 80 Ranni se convirtió en galán, el actor asintió con la cabeza y agregó: “Pero con panza”. Luego recordó cuando hizo Ruggero, en el viejo Canal 9, tuvo que hacer una escena en donde salía con panza. “¡Pero no vas a estar con la panza, Tano!”, recordó que le espetaron. “Pero ¿por qué? Hagamos cine italiano, viejo. Si Marcelo Mastroianni puede estar con panza, ¿por qué yo no? Después hasta llegaron a decir que era muy sexy mi panza ”, repasó.

“He hecho de todo”, exclamó cuando le mencionaron sus personajes de “tipo rudo”. Cuando le preguntaron qué trabajo disfrutó más, aclaró: “Nunca he hecho algo que no tenía ganas de hacer, De verdad. Y muchas veces uno tiene necesidades en este trabajo, todos lo sabemos. Pero si algo no me gustaba, decía que no”, completó la idea, y recordó que antes se ganaba muy bien, aunque eso sucedía también porque se trabajaba mucho. “Yo entraba al canal a las 7 de la mañana y salía a las 11 de la noche″, rememoró.

Lo primero es la familia

Consultado sobre si dejó algo de lado por su carrera, el Tano fue contundente. “No. Eso de que primero la carrera, no. Primero la vida. Después la carrera. Que sirva para mantener a tu familia en última instancia”, sentenció. “Yo en el fondo soy un campesino”, graficó. “Vivo en una chacrita y voy, trabajo y vuelvo a mi casa. Y se terminó la historia”.

Sobre sus inicios, Ranni reconoció que de chico lo que realmente le gustaba era cantar. Luego contó que llegó a la Argentina desde Italia en el 47, que tenía diez años en aquel momento, que vivían en el barrio de Retiro, que aprendió muy rápido a hablar en español y que al año de vivir en el país su padre murió. En cuanto a sus inicios sobre las tablas, recordó: “Un día volvía del cine, paso por la Galería Pacífico y veo un cartel que dice ‘Próximamente gran teatro’. No sé por qué entré. Nunca supe con quién hablé, por eso siempre digo que fue bastante mágica la cosa”, rememoró. “Mañana empiezo acá en el teatro”, le dijo a los amigos apenas salió del lugar. “Sin casi saberlo fui uno de los fundadores del teatro de Los Independientes, que es el Payró. En el año 51. Ahí empezó mi vida de actor”.

Para repasar su carrera, Rodrigo Lussich hizo el segmento “El show de los Escandalones” dedicados al actor. Para el clásico segmento eligieron momentos de la carrera del actor, y arrancaron con su faceta seductora: Señora de nadie, dónde hizo dupla con Luisina Brando, y Pasajeros del jardín, con Graciela Borges. Luego mostraron algunas publicidades y la gran dupla que hizo con Gerardo Romano en Zona de riesgo y en Al filo de la ley. En ese momento Ranni contó lo disruptivo que fue para la época, que todos estaban comprometidos con los temas que trataban y que nunca juzgó a ninguno de los personajes que le tocó hacer.

El repaso siguió con el paso de Ranni por el “Cantando por un sueño”, su faceta de comediante en Matrimonios y algo más y en Los Machos y dos éxitos del cine El arreglo y El desquite, película que además tiene la escena de puteada que más le gustó hacer en la ficción, junto a Héctor Bidonde.

Antes de despedirse, Ranni contó que durante el verano se va de gira por Córdoba con Divino divorcio, dónde comparte cartel con Edda Bustamante y que nunca pensó en el retiro.