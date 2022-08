Roger Waters consideró a Joe Biden un “criminal de guerra” y protagonizó una fuerte discusión con un presentador de la CNN

El célebre fundador de Pink Floyd, Roger Waters se encuentra actualmente en los Estados Unidos, en el marco de su gira This Is Not A Drill. Allí, brindó este sábado por la mañana una entrevista a la CNN, para hablar de su música y de su visión sobre la realidad mundial, y terminó protagonizando una acalorada discusión con uno de los presentadores del canal de noticias.

Todo comenzó cuando Michael Smerconish le recriminó su marcada posición frente a determinados sucesos y, en especial, que dentro del show se proyectara un clip que incluye una imagen del presidente estadounidense Joe Biden con la leyenda “criminal de guerra”.

“Recuerdo su última gira. Fui a su recital y vi muchas alusiones sobre Donald Trump. En el show actual, hay un montaje de criminales de guerra, según usted, y una imagen del presidente Biden en la pantalla con la leyeda ‘recién comenzando’. ¿A qué viene todo eso?”, quiso saber el presentador.

“Bueno, para empezar, Biden está alimentando el fuego en Ucrania” , respondió Waters. “Ese es un gran crimen. ¿Por qué los Estados Unidos de América no alientan a [Volodymyr] Zelensky a que negocie, obviando la necesidad de esta horrible, horrenda guerra?” , agregó. La respuesta pareció no convencer al entrevistador, que aseguró: “Pero está culpando al bando que fue invadido. Es al revés”.

“Bueno, cualquier guerra, ¿cuándo empezó? Lo que uno debe hacer es mirar la historia y así puede decir: ‘Bueno, comenzó este día’. Se podría decir que comenzó en 2008... Esta guerra se trata básicamente de la acción y la reacción de la OTAN empujando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían cuando [Mikhail] Gorbachev negoció la retirada de la URSS de toda Europa del Este ”, argumentó el músico.

Indignado, Smerconish preguntó: “¿Qué pasa con nuestro papel como libertadores?” . Y Walters afirmó: “No tenemos ningún papel como liberadores”. Entonces, el periodista trajo a escena el papel de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, abriendo un nuevo tema de discusión. “Se metieron en la Segunda Guerra Mundial por Pearl Harbor. Eran completamente aislacionistas hasta ese día triste, devastador y horrible” , replicó Waters.

“Diría que siempre tuvimos pensado entrar, y eso nos empujó a hacerlo. Pero gracias a dios los Estados Unidos entraron, ¿no? Usted perdió a su padre en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a dios, Estados Unidos se sumó”, respondió el presentador.

Y Waters replicó: “Gracias a dios, los rusos ya casi habían ganado la guerra sangrienta para entonces. No se olvide que 23 millones de rusos murieron protegiéndolo a usted y a mí de la amenaza nazi”.

Volviendo al primer tópico de discusión, Smerconish reflexionó: “Uno podría pensar que los rusos habían aprendido la lección de la guerra y no invadirían Ucrania, ¿verdad?”. “ Le sugiero, Michael, que se vaya a su casa, lea un poco más y luego trate de averiguar qué es lo que haría Estados Unidos si los chinos pusieran misiles con armas nucleares en México y Canadá ”, sugirió Waters.

“Los chinos están demasiado ocupados tratando de rodear Taiwan”, indicó el conductor. “No están tratando de rodear Taiwan, Taiwan es parte de China, y eso fue absolutamente aceptado pro la comunidad internacional desde 1948, y si no sabe eso, no está leyendo lo sufiencte, vaya y lea. Usted cree su propia propaganda, y por eso no podemos tener una conversación sobre derechos humanos ni sobre Taiwan si usted no lee ”, insistió Waters.

“Y si hablamos de derechos humanos, en lo alto de quienes más los violan están los chinos”, replicó Smerconish. Y el músico finalizó: “¿Por qué siempre el este está en lo alto de esa lista? No fueron los chinos los que invadieron Irak y asesinaron a un millón de personas en 2003″.