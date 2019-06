Romina Gaetani dijo que Juan Darthés la amenazó

La actriz dijo que ocurrió cuando ambos compartían la tira Simona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019 • 10:20

Romina Gaetani habló hace unas semanas sobre el día en el que Juan Darthés "se pasó de la raya" cuando compartían la tira Soy Gitano. Esta semana, la actriz contó que antes de la denuncia de Thelma Fardin en contra del actor, ella recibió amenazas de Darthés mientras grababan Simona, el año pasado.

"En Simona hubo situaciones que no fueron agradables con él como compañero, pero no porque me pusiera una mano encima. Fue a nivel persona, no me gustó porque viví situaciones de destrato y maltrato por parte de Juan", dijo Romina al programa Implacables.

El hecho ocurrió cuando Gaetani apoyó desde las redes sociales a Calu Rivero luego de que ella lo acusó de acoso a Darthés: "Él se sintió muy amenazado y a mí me puso contra la pared: me dijo que si yo no salía a aclarar o a desmentir lo que estaban diciendo [en las redes sociales] me iba a poner un abogado a mí".

Por otra parte, Gaetani aclaró: "Nunca recibo agresiones, pero desde que hablé de lo que me pasó con Juan, recibo comentarios de todo tipo en las redes sociales".

Recordemos que Darthés regresó al país, según le confirmó a LA NACION su abogado Fernando Burlando. El letrado aclaró que el retorno a la Argentina del actor denunciado por Thelma Fardin "no obedece a un motivo" específico.

Cuando en diciembre del año pasado Fardin lo acusó de violación, Darthés decidió refugiarse en San Pablo, su ciudad natal.