Juan Darthés volvió al país tras vivir seis meses en San Pablo

El actor Juan Darthés regresó al país. Consultado por LA NACION, su abogado Fernando Burlando confirmó la noticia. El letrado aclaró que el retorno a la Argentina del actor denunciado por Thelma Fardin "no obedece a un motivo" específico.

La vuelta de Darthés se produce en medio de recientes declaraciones brindadas por colegas como Claribel Medina y Romina Gaetani.

La primera aseguró que el actor "tiene un problema con las mujeres". Por otro lado, dijo que "no sabe por dónde le pasa, pero no es un buen compañero de trabajo en general, en mis dos experiencias con él".

En el caso de Gaetani, quien fue su compañera en Soy gitano y Simona, la actriz declaró que Darthés "se pasó de la raya" cuando grababan la primera ficción. "No salí a hablar en su momento porque no podía por muchos factores que no puedo decir ahora", añadió y pidió justicia.

En cuanto al plano legal, el 6 de junio el actor no se presentó a la audiencia de conciliación con motivo de la demanda que él mismo le inició a Anita Coacci por calumnias e injurias, luego de que la actriz y cantante lo acusara de acoso sexual. Juan Alberto Tiberio, abogado de Darthés en esa causa, presentó un documento pidiendo una prórroga de la audiencia por 30 días. Los motivos informados estaban vinculados al estado de salud del actor. "[Presenta] un gran sufrimiento psíquico al recordar situaciones vividas por él y su familia", alegaron.

Recordemos que en diciembre del año pasado, la actriz Thelma Fardin lo acusó de violación, tras lo cual el actor decidió refugiarse en San Pablo, su ciudad natal. Su letrado, Burlando, informó en varias oportunidades que Darthés se encuentra sumido en una profunda depresión, "y viviendo de sus ahorros".

