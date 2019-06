Romina Gaetani recordó cuando grabó con Darthés "Soy Gitano" y aseguró que no la pasó nada bien

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019 • 11:47

Romina Gaetani sumó hoy su voz contra Juan Darthés al recordar una situación de acoso que sufrió de parte del actor cuando grabaron juntos Soy gitano y así lo reveló durante una entrevista con el programa de eltrece, Los ángeles de la mañana.

No es la primera vez que Gaetani habla respecto de la situación de Darthés, pero sí es la primera vez que cuenta sobre lo que vivió ella con él años atrás. La actriz remarcó además que el año pasado, mientras protagonizaba Simona, junto a él, la pasó muy mal.

"No le creo a Darthés- dijo Romina-. No salía a hablar en su momento porque no podía, por muchos factores que tampoco puedo decir ahora. Tuve una conversación con Juan y le pedí que se fuera del programa. Mi pedido fue extensivo a la producción, y a Paula Granica [productora]. Fue un año muy difícil y recién ahora puedo empezar a a hablar. Juan siempre supo mi opinión. No tuve una buena experiencia con él y decir que en Simona no la pasé bien, sería menor. Soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan haciendo Soy gitano (en 2003). Se lo recordé en el camarín cuando le dije que iba a bancar a Calu Rivero. Le dije: 'Antes de que te enteres, te aviso que voy a salir a bancar a la mujer porque también la pasé mal con vos'. ¿Qué pasó? Una situación fea. Se pasó de la raya".

"Que se haga justicia es muy importante y que se aplique porque siendo víctima no tenés las herramientas para contar qué te pasó. El tema me pone mal. Quizá necesitás un recorrido muy largo, dar con una abogada que te apoye y te crea. Suele suceder que decís que la pasás mal en un trabajo y te contestan: 'Fijate qué te conviene porque si salís hablar se va a hacer mediático'. 'Yo sólo quiero que no moleste más ni a mí ni a las otras actrices'".

Sororidad. Gaetani también habló sobre la reacción de Darthés, durante esa charla íntima que tuvieron en camarines, durante las grabaciones de Simona. "Si le decís a un psicópata que algo te dolió o te molesta, lo primero que hace es negarlo. Y lo segundo, decir que es mentira. Y quedamos como locas, histéricas. Por eso cuando escucho hablar a mis compañeras, a mujeres que no la pasaron bien en su trabajo como Valeria Bertuccelli, Erica Rivas... Si hay sororidad hay sororidad para todas. No hay una grieta acá. Hay mujeres que nos estamos desconstruyendo y construyendo, en una etapa de crecimiento y no podemos dejarnos dividir. Si creo en una, creo en todas".