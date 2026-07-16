Rosie O’Donnell reveló que Michelle Trachtenberg luchaba contra una adicción antes de su muerte: “Intenté ayudarla”

Primero fue Oprah Winfrey revelando el detrás de escena de la última visita de Whitney Houston a su programa; la conductora aseguró que la célebre cantante se encontraba tan mal que se cayó del escenario. Ahora, Rosie O’Donnell se sumó a esa cuestionable tendencia de hablar sobre personas que no pueden defenderse.

Un año y medio después de la muerte de Michelle Trachtenberg, O’Donnell brindó detalles sobre los últimos años de vida de la actriz. La conductora, que trabajó junto a ella en Harriet la espía cuando Trachtenberg era apenas una niña, aseguró que la intérprete atravesaba un serio problema de adicción y lamentó no haber podido hacer más para ayudarla.

“En los últimos años, cuando no se encontraba en muy buen estado, me llamaba y hablábamos”, contó la protagonista de The Rosie O’Donnell Show

En una entrevista con Variety, O’Donnell describió la muerte de su excompañera de elenco como “una tragedia” y recordó que, durante los últimos años, mantuvieron contacto de manera intermitente mientras la salud de Trachtenberg se deterioraba.

“En los últimos años, cuando no se encontraba en muy buen estado, me llamaba y hablábamos”, contó la protagonista de The Rosie O’Donnell Show.

Preocupada por la situación, aseguró que incluso se comunicó con Lana, la madre de la actriz, para intentar comprender qué estaba ocurriendo. “También llamé a su madre para averiguar qué estaba pasando. Ella me explicó lo que ocurría y desde hacía cuánto tiempo venía sucediendo”, reveló.

Michelle Trachtenberg en 1989

Según O’Donnell, organizaron varios encuentros con la intención de volver a verse, pero ninguno llegó a concretarse. “Íbamos a encontrarnos tres o cuatro veces. A veces en restaurantes, otras en mi casa, donde incluso alguien había preparado toda la comida. Yo la llamaba y le preguntaba: ‘Cariño, ¿vienes?’. Y ella respondía: ‘¿Era hoy?’. No estaba en buen estado de salud“.

La actriz aseguró que hizo todo lo que estuvo a su alcance para acompañarla, pero indicó que con el tiempo la situación se volvió cada vez más difícil. “Intenté ayudarla en todo lo que pude, pero hacia el final era inaccesible, y fue trágico”, afirmó.

O’Donnell también recordó con cariño a la niña talentosa que conoció durante el rodaje de Harriet la espía, la película de 1996 que convirtió a Trachtenberg en una estrella infantil.

“Era una verdadera niña prodigio”, aseguró. “Podía memorizar cualquier cosa, aprendía sus diálogos enseguida, era posible improvisar con ella y siempre estaba completamente presente”, la definió.

Además, destacó el estrecho vínculo que la actriz mantenía con su familia durante aquellos años. “Era muy unida a su madre, Lana, y a su hermana, que es bailarina”, recordó.

Lana, la madre de Michelle, decidió no realizar autopsia al cuerpo de su hija (Foto:L. Cohen/WireImage para Intuition)

Sin embargo, con el paso del tiempo perdió contacto con ella. Según expresó durante la entrevista, cree que la actriz terminó cayendo en una espiral de consumo de drogas y alcohol.

“Era una familia muy cariñosa antes de que ella cayera en las drogas y el alcohol, creo”, señaló.

La conductora admitió que, a pesar de conocer las dificultades que atravesaba Trachtenberg, jamás imaginó que el desenlace sería tan dramático. “No pensé que fuera a morir”, confesó. “Cuando la mayoría de las personas sufren una adicción, quienes las quieren creen que van a salir adelante. Pero se puede morir por una adicción a las drogas o al alcohol, y eso sucede con demasiada frecuencia como para no tomarlo en serio”, reflexionó.

Michelle Trachtenberg falleció el 26 de febrero de 2025 a los 39 años. Posteriormente se confirmó que la causa de su muerte fueron complicaciones derivadas de la diabetes mellitus. Meses antes de su fallecimiento había sido sometida a un trasplante de hígado, aunque nunca habló públicamente sobre los motivos de esa intervención.

En los días previos a su muerte, distintas versiones indicaron que su estado físico era muy delicado. Según trascendió, menos de una semana antes había salido a cenar con amigos al restaurante italiano Sartiano’s, en Nueva York, donde varios testigos aseguraron que se la veía extremadamente frágil y con dificultades incluso para bajar las escaleras.

La última publicación de Michelle Trachtenberg en sus redes sociales (Foto: Instagram @michelletrachtenberg)

La preocupación por su salud ya se había manifestado públicamente un año antes. En enero de 2024, numerosos seguidores comentaron en redes sociales que la actriz lucía muy cambiada en una fotografía publicada en Instagram.

Trachtenberg respondió entonces con firmeza a las especulaciones. “Últimamente he recibido varios comentarios sobre mi aspecto. Nunca me he sometido a cirugía plástica. Soy feliz y estoy sana. Reflexionen, detractores”, escribió en aquella oportunidad.