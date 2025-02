Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl, murió a los 39 años

Este miércoles, la noticia de la muerte de Michelle Trachtenberg conmovió al mundo entero. La actriz que pasó por éxitos como Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros falleció a sus 39 años. La información fue confirmada por el medio estadounidense The Post, pero aún se desconocen las causas de su deceso.

Trachtenberg fue encontrada sin vida alrededor de las 8 de la mañana en One Columbus Place, un complejo de departamentos y tiendas de lujo en la zona del Central Park South en Nueva York. Sin embargo, según fuentes policiales, su muerte no está siendo investigada como sospechosa. “Al llegar, los oficiales observaron a una mujer de 39 años inconsciente y sin responder. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido. No se sospecha que haya cometido ningún delito ”, le informó el Departamento de Policía de Nueva York a People.

Con el correr de las horas, las versiones sobre las posibles causas de su muerte comenzaron a circular. Mientras que algunos señalan que en la llamada al 911 se mencionó que se trataba de una mujer con un paro cardíaco, el medio TMZ advierte que la actriz había recibido un trasplante de hígado recientemente .

El año pasado, Trachtenberg generó una fuerte preocupación entre sus seguidores cuando publicó algunas fotografías donde se la veía con una apariencia física muy diferente a la habitual. Por ese entonces, y tras recibir algunas críticas, la estadounidense se mostró muy enojada. “ Explíquenme cómo me veo enferma ”, le dijo a los haters que dejaban comentarios maliciosos en su posteo.

“¿Perdiste un calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayas dejado un comentario así”, agregó la actriz culpando al paso del tiempo por su cambio corporal. “R ecientemente he recibido varios comentarios sobre mi apariencia. Nunca me he sometido a cirugía plástica, soy feliz y estoy saludable. Tengan cuidado, odiadores ”, advirtió en otra publicación al respecto.

Sus últimos días

La noticia de su muerte tomó por sorpresa tanto a sus fanáticos y seguidores como a aquellos que alguna vez la vieron en algunos de los populares films o series en los que trabajó. Según el medio estadounidense TMZ, su última salida pública fue el jueves pasado, con amigos, cuando disfrutó de una agradable velada en el rasutarante neoyorkino Sartiano’s.

Respecto a su actividad en redes sociales, su última publicación en Instagram data de hace siete días, cuando compartió un recuerdo de sí misma. “Quería verme traviesa”, escribió junto a una fotografía donde se la ve lookeada con un vestido verde como el hada Campanita. Días previos a ese posteo, la actriz recordó algunos trabajos que hizo a lo largo de su carrera.

Oriunda de la ciudad de Nueva York, Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 y comenzó en el mundo del espectáculo a la edad de tres años, donde fue la cara de algunos comerciales. Su primera aparición en TV fue en la serie de Nickelodeon Las aventuras de Pete y Pete que fue emitida entre 1991 y 1996. Sin embargo, su gran salto a la fama fue después de esa experiencia cuando protagonizó Harriet la espía. Su popularidad creció con sus papeles en Gossip Girl, Buffy, la cazavampiros, Euroviaje censurado y 17 otra vez.

Michelle Trachtenberg en el film Inspector Gadget, de 1999

Su última aparición en pantalla fue en 2023, cuando volvió a ponerse en la piel de Georgina Sparks para una participación especial en la nueva versión de Gossip Girl producida por Max.

