Roxy Vázquez, tras contraer dengue y atravesar dos internaciones: “Me asusté mucho; el cuerpo literalmente se te parte”

Roxana “Roxy” Vázquez estuvo dos veces internada en el último mes. La primera, al ser diagnosticada con dengue, y se extendió por seis días internada; pocos días después, volvió a sentir malestar y pasó tres días más en un sanatorio porteño. En diálogo con LA NACIÓN, la periodista de TN contó su dura experiencia con la enfermedad que, en medio de un histórico brote, ya se cobró 119 vidas en el país .

- Estuviste dos veces internada en marzo, ¿te asustaste mucho?

-Sí, claro. La primera, estaba al aire y me asusté mucho. Soy una persona completamente sana. No sufro jaquecas, ni hipertensión, nada. Y de repente, me agarró un dolor en la cabeza muy puntual. Empecé a marearme, no podía seguir en el noticiero, tomé un ibuprofeno que tenía en la cartera y seguí. A los cinco minutos no pude más y pensé “me voy”. Avisé a la productora y me fui. Me fui del canal. Me di cuenta que el cuerpo no aguantaba, ni siquiera para llamar al médico. Me tomé un taxi a casa. Cuando llegué, me desvanecí en la cama dos horas y me desperté con todo el cuerpo temblando, pero temblando, temblando. Me caí al piso y empecé a vomitar .

Tras recuperarse de su primera internación Roxy Vázquez agradeció los mensajes de sus seguidores en Instagram Instagram: roxyvazquezok

-¿Alguna vez te habías sentido así?

- Nunca. Me tomé la fiebre y tenía 40 grados. Ahí sí llamé a mi marido. Fuimos a la Trinidad. Había 200 mil personas en la guardia, tuve que esperar sentada en una silla de ruedas porque no podía estar parada, ni sentada, y me terminé desmayando. Finalmente, me tomaron el pulso y la presión, que la tenía bajísima, y ahí decidieron internarme. Y me desmayé de nuevo y no supe más nada...

-¿Te acordás de algo?

-No, la verdad. Por suerte, me di cuenta que sola no iba a poder y que lo que me estaba pasando era grosso. Nunca me pasó algo así. Soy una persona con mucha conciencia corporal, entonces me daba cuenta: era dengue o algo más grave.

-¿Pensaste que podía ser Covid?

-Tuve Covid. Pero esto es diferente, el cuerpo literalmente se te parte, te duelen todos los huesos y sentís que la cabeza te explota . El dolor es insoportable. Estuve casi una semana en el sanatorio y me dieron el alta con la condición de que hiciera reposo una semana.

-¿Cumpliste con el reposo?

-No les hice caso. A los tres días volví a trabajar. Siempre pienso que puedo y que nunca pasa nada... Bueno, no estaba todo bien, evidentemente porque a la semana me descompuse de nuevo y se repitió lo mismo. Estaba en casa, sonó el despertador a las 4 de la mañana, me desperté y veía todo nublando, me tomé la fiebre, tenía 39. Dije: “Otra vez lo mismo”. No fui ese día al canal y cuando se hizo un poquito más tarde me fui a la guardia.

-¿Te confirmaron que tenías?

-No me volví a contagiar dengue. Evidentemente, mis glóbulos blancos quedaron bajos, y en vez de hacer reposo y quedarme quieta como me dijeron los médicos, fui a laburar. Me agarré otro bicho que me hizo pelota porque tenía bajas las defensas .

La periodista se encuentra en recuperación tras las secuelas de la enfermedad y aún no retoma su rutina en el noticiero que conduce junto a Sergio Lapegüe Instagram

-¿Te parece que el Gobierno nacional está haciendo lo correcto en cuanto a medidas de prevención?

-Me parece subestimaron e informaron mal el tema, sobre todo viniendo de la pandemia de Covid. Evidentemente, no lo vieron venir. Como mínimo, el Estado es responsable de proveer y hacerse cargo de que las empresas provean repelente a la gente [N.de la R.: la entrevista se hizo antes de que el Gobierno anunciara la liberación de las trabas para la importación de repelente]. Es como que faltase el alcohol en gel durante la pandemia: el Estado debería hacerse cargo. Me parece una barbaridad. Mi vieja no se puede comprar un repelente, es jubilada y cobra la mínima; hoy no lo consigue, pero si lo consiguiese, no puede pagar 10 mil pesos un repelente. No te digo la vacuna, porque entiendo que son partidas presupuestarias distintas.

-¿Sentís que la difusión de tu experiencia ayuda?

-Sí. Es feo sentirte descuidado como ciudadano . Espero que lo que me pasó a mí o a la chica de 33 años que murió en San Luis, que éramos mujeres totalmente sanas, sirva para concientizar y hacerse cargo.

