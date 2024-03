Escuchar

Durante los primeros días de marzo, la periodista Roxana “Roxy” Vázquez fue internada tras contraer dengue, lo que supuso una complicación en su estado de salud. Tras compartir la noticia en su perfil de las redes sociales, la comunicadora regresó a su hogar y afrontó su recuperación. Este domingo, asistió como invitada a Almorzando con Juana (eltrece) y dio detalles de sus días en el hospital.

“Nunca había pasado seis días internada y sintiéndome tan mal. Lejos de mis hijos y sin entender bien qué fue lo que hizo que, de un minuto al otro, yo me encontrara en esa situación”, aseveró Vázquez en su perfil de Instagram, donde acumuló más de 378 mil seguidores. Y contó cómo transitó la enfermedad: “El mundo se detuvo y lo pasé realmente mal. Hoy volví al noticiero, volví al madrugón, a mis compañeros, a los mates a la mañana; a la cotidianidad que hoy abracé más que nunca”.

Roxy Vázquez agradeció por los buenos deseos tras su internación Instagram: roxyvazquezok

Este domingo, la periodista fue una de las invitadas especiales al programa de Juana Viale, junto al conductor de televisión Nelson Castro, la senadora Carolina Losada, el inversor Claudio Zuchovicki y el ministro Waldo Wolff.

Desde la mesaza, Roxy Vázquez relató cómo fue el momento en el que abandonó el estudio de TN porque sintió que algo no iba bien en su salud. “Estábamos al aire a la mañana, en el noticiero, y de repente sentí algo bastante parecido a lo que sentí con el Covid-19. Es como si me clavaran un cuchillo en el medio de la cabeza, detrás de los ojos”, puntualizó.

Y siguió: “Después, me agarró todo un dolor en el cuerpo muy fuerte, en segundos. Me fui porque me sentía mal y yo no soy de quejarme. Me tomé un taxi y me fui. En casa, estaba muy descompuesta y me acosté. Pero a la tarde me fui a la guardia, me tomaron la fiebre y tenía 40°, empecé medio a delirar y tenía 4,5 de presión”.

La periodista permaneció seis días internada en el hospital, donde le aplicaron suero y el tratamiento contra el dengue. “Como tenía las plaquetas muy bajas y todos estos síntomas, me tuve que quedar, sobre todo por las hemorragias. La verdad es que la pasé muy mal”, señaló. Después, reveló cómo se siente en la actualidad: “Estuve cuatro días en casa de reposo. Ahora estoy bien, pero estoy débil. Aún me siento cansada”.

Roxy Vázquez envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores

En medio de su relato, Nelson Castro recomendó a la periodista aplicarse la vacuna contra el dengue. “La segunda vez [que se contrae] es más complicada y predomina la variante hemorrágica. Cuando lo tuviste una vez, es obligatorio vacunarse”, apuntó.

En tanto, Roxy Vázquez advirtió que la vacuna presenta un alto gasto. “No te la cubren las obras sociales y es muy cara, ronda los 80 mil o 90 mil pesos las dos dosis”, destacó. Y agregó: “Dentro de tres meses, me tengo que vacunar sí o sí”.

Por otro lado, envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en las redes sociales. “Gracias por la energía hermosa de miles y miles de personas que me escribieron con sus bendiciones y lindos deseos. La pesadilla queda atrás. Ahora, a recuperarme bien, ya que todavía estoy un poco débil. ‘De a poco’, me dijo la doctora y ahí vamos”, concluyó.