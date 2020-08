Ruggero Pasquarelli: "Amo actuar pero ahora mi corazón está puesto en la música"

La nueva canción de Ruggero Pasquarelli se llama "Puede". Después de Violetta, Soy Luna y Argentina tierra de amor y venganza, el cantante y actor italiano está listo para abocarse por entero a la música Crédito: Guido Adler/Sony Music

Reconocido como actor y muy activo influencer en las redes sociales, la nueva meta de Ruggero Pasquarelli es, sin ninguna duda, desarrollar a pleno su carrera como cantante. Después de los celebrados temas "Probablemente", "No te voy a fallar" y "Apenas son las 12", vuelve a ser noticia de la mano de "Puede", una flamante balada pop que habla sobre los sentimientos encontrados que aparecen luego de una ruptura amorosa, en donde una de las partes conserva encendida la ilusión de volverse a encontrar.

El lanzamiento de esta nueva canción vino acompañado por un video rodado en cuarentena en su propia casa, bajo la dirección de Martín Seipel quien, a distancia y por videollamada, fue guiando a Cande Molfese, actriz y novia de Ruggero, en la tarea de registrar la totalidad de las imágenes con un celular y un estabilizador.

"Se trata de una canción que data de agosto del año pasado y que pasó por varias producciones distintas hasta encontrar mi verdadero sonido", explica. "Creo que es la canción perfecta para describir quién es Ruggero musicalmente. La compuse en Miami junto a Andy Clay y estoy súper contento con el resultado. Es una síntesis de los estilos que mostré en mis temas anteriores, combinando pop, ritmos urbanos y un poco de rock".

Nacido en la ciudad italiana de Pescara el 10 de diciembre de 1993, Pasquarelli inició su carrera profesional como cantante y actor en 2010, en la cuarta temporada de la versión local del programa televisivo X Factor. Allí se clasificó sexto entre 80.000 candidatos. Posteriormente llegó su primera experiencia como conductor de TV de la cadena RAI, en los programas Cartoon Magic y Social King, y en 2011 comenzó su extenso y ascendente recorrido como parte de la filial italiana de la compañía Disney, protagonizando la serie en tour a lo largo de dos temporadas. Tras conducir el programa Get the Party, en 2012 se produjo un salto fundamental en su carrera cuando fue convocado para viajar a la Argentina e ingresar a Violetta, la exitosa serie televisiva protagonizada por Tini Stoessel en la que personificó a Federico.

"La propuesta original fue hacer una pequeña participación en sólo quince capítulos de Violetta y después de eso me volví a Italia pensando que todo había terminado", recuerda. "Pero al poco tiempo me puse muy contento de saber que mi personaje continuaría en la segunda temporada y así es que ya hace ocho años que vivo aquí, en Argentina. Adopté Buenos Aires como mi lugar de base para desarrollarme como artista y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión y a la vez muy cómodo. Aquí me tratan muy bien".

Durante tres temporadas consecutivas, Ruggero disfrutó del tremendo suceso mundial de la tira con emisiones en más de 35 países a lo largo de América Latina, Europa, Medio Oriente y África. Y gracias a los hits musicales del programa emprendió cinco giras internacionales con un total de casi cuatrocientos conciertos. Cuando todavía no se habían apagado los ecos del boom Violetta, en 2015 el artista italiano se sumó a la serie Soy Luna y durante tres años volvió a vivir el reconocimiento mundial del público adolescente a través de giras multitudinarias que contabilizaron doscientos shows.

"Participar de dos programas tan exitosos en un país que no era el mío fue una verdadera sorpresa. Pero recién tomé conciencia de lo que generaban cuando con el elenco dejamos el set de grabación y salimos de gira por casi todo el mundo. De todas maneras, siempre tuve los pies sobre la tierra sabiendo que todo eso en algún momento se iba a terminar, que no era algo del todo real (se ríe). Jamás imaginé estar cantando, por ejemplo, en un gran estadio en Barcelona, pero si no hubiera estado firme de la cabeza la podría haber flasheado en colores sin ninguna duda. Siempre tuve en claro que estaba viviendo algo increíble pero que, a la vez, se trataba del principio de mi carrera y que había que seguir trabajando duro en otros proyectos", afirma.

Una vez finalizada su relación con Disney, Ruggero comenzó una nueva etapa en su derrotero artístico interpretando el papel de Toro en la exitosa novela Argentina, tierra de amor y venganza, emitida por Canal 13. Sin dudas, todo un desafío profesional tratándose de un producto enfocado hacia un público más adulto y familiar y no exclusivamente adolescente como al que estaba acostumbrado. Y al respecto señala: "Lo tomé como un aprendizaje; quería ver cómo era interactuar con otros actores y darme a conocer ante otro tipo de público desde un perfil nuevo y distinto. Me sirvió de mucho participar en ese programa".

En paralelo a su corta pero frondosa trayectoria (ya tiene en su haber seis premios Kids Choice Awards y un Bravo Otto en Alemania), Ruggero sobresale también por alcanzar asombrosos números en la redes sociales, con 8.1 millones de seguidores en Instagram; 4.5 millones en Facebook; 1.3 millones en Twitter y 1 millón en su canal de YouTube, lo que demuestra a las claras el tremendo arrastre que tiene entre sus fans y ante cada proyecto que encara.

"Creo que lo de las redes sociales surge como consecuencia de todos los trabajos en los que fui participando en estos años. Hubieron montones de personas que siguieron esos programas alrededor del mundo y es realmente gratificante saber que lo que hiciste no sólo le gustó a mucha gente sino que continúan apoyándote y están expectantes frente a cada proyecto nuevo. Son plataformas que sirven para promocionar mi trabajo y estoy muy agradecido por ese interés constante", dice, aunque aclara que ahora el foco está puesto en la música: " Durante la cuarentena estuve componiendo el álbum completo que, calculo, saldrá entre fines de este año y principios del próximo. Ahora estoy viendo cuáles serán los próximos temas para promocionar de un trabajo que musicalmente tendrá características conceptuales, ya que cada canción está relacionada con otra a partir de una historia que quise contar. Mi objetivo es desarrollar mi carrera musical y dar a conocer mi verdadero ser. La música es lo que más amo y disfruto hacer en la vida".

-¿El rol de cantante compartirá espacio con el de actor o la música tendrá prioridad, considerando que la salida de tu primer álbum implicará promoción, giras y shows en vivo?

-Creo que la música tendrá prioridad pero sé que la actuación es algo que también disfruto y me encanta. Sin embargo, como recién estoy comenzando con este proyecto musical y con la idea de que sea a largo plazo, no me gustaría distraerme con otras cosas. A futuro no descarto involucrarme con alguna propuesta artística que signifique un crecimiento tanto en lo personal como en lo profesional. De hecho, iba a participar en una película pero todo quedó postergado por la pandemia y no sé si se retomará. Amo actuar pero ahora mi corazón está puesto en la música.