Rumer, la hija de Bruce Willis, brindó una desgarradora actualización sobre el estado de su padre: “Soy feliz de poder abrazarlo”

La hija de Bruce Willis, Rumer Willis, brindó a sus seguidores una desgarradora actualización sobre el estado de salud de su padre, que fue diagnosticado en 2023 con una demencia frontotemporal (DFT).

Bruce Willis, junto a su hija mayor, Rummer, y su primera nieta, Louetta. Instagram @rumerwillis

La actriz se prestó este jueves al juego de contestar las preguntas de sus seguidores de Instagram y, en ese contexto, alguien le preguntó cómo se encuentra el protagonista de Duro de matar, de 70 años. Lo primero que hizo fue reconocer que “siempre” le hacen “esa pregunta”, y luego explicó que es “difícil de responder porque, la verdad es que a nadie con DFT le va bien”.

“Él está bien, teniendo en cuenta que padece demencia frontotemporal”, explicó Rumer. De todos modos, indicó: “La respuesta que daría es que estoy tan feliz y agradecida de poder seguir yendo a abrazarlo. Estoy tan agradecida de que cuando voy a su lado y lo abrazo, me reconozca o no, pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo de vuelta de él”.

Rumer Willis compartió una fotografía con su padre a pocos días de hacer oficial el diagnóstico Instagram

La actriz reconoció que Willis ya no es el padre que ella conoció, pero aseguró que todavía ve “una chispa” de la persona que fue antes de empezar a experimentar los síntomas de su enfermedad. “Me hace feliz ver esa chispa en él y de que pueda sentir el amor que le doy. Eso me hace sentir muy bien”, añadió.

A su vez, la actriz agradeció la posibilidad de poder llevar a su hija de dos años, a visitar a su abuelo. “Sí, me siento muy agradecida de poder ir allí con Louetta, de poder pasar tiempo con él y de sentir el amor que me tiene y que me demuestra, y de poder amarlo y estar con él”.

Rumer, Scout y Tallulah son hijas del actor y de su colega, Demi Moore. Willis, además, tiene dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn, con su actual esposa, Emma Heming

Rumer, la hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis, le dedicó un emotivo posteo a su padre Instagram @rumerwillis

En agosto, Heming anunció “la difícil decisión” de trasladarlo a una casa separada, explicando que la enfermedad neurodegenerativa del actor requiere cuidados las 24 horas en un ambiente tranquilo, cómodo y seguro.

En octubre, la escritora aseguró que aquella decisión, que fue cuestionada por muchos en las redes sociales, había resultado beneficiosa para el actor, pero también para sus hijas menores, de 11 y 13 años, porque les brindó la oportunidad de ser ellas mismas, y comportarse como dos niñas llenas de vitalidad.

Demi Moore y sus hijas Scout LaRue y Tallulah Belle, junto a las hijas menores de Willis REX Features/Shutterstock /The G

La exmodelo añadió que desde que fue trasladado, Willis ganó más independencia, y la oportunidad de volver a conectar con amigos y familiares. “Ha sido muy duro acompañarlo. Bruce tiene dificultades para comunicarse, pero nosotros aprendimos a escuchar con otros sentidos, a valorar cada instante”, señaló.

Además, aclaró que el hecho de que vivan en casas separadas no significa que lleve “vidas separadas”, porque ella sigue pasando sus días junto al actor, y sus dos hijas cuentan con ropa, juguetes y materiales de manualidades en la casa de su padre, que está cerca de la suya.

Rumer, Demi Moore, Bruce Willis, Scout, Emma Heming y Tallulah Getty Images

Heming, a su vez, habló abiertamente sobre cómo sus dos pequeñas hijas están lidiando con el diagnóstico de demencia de su padre. En una entrevista con Vogue Australia, indicó: “Están tristes, extrañan mucho a su padre”. Y agregó: “Bruce se está perdiendo hitos importantes de la vida de ellas, lo cual es duro para las chicas, pero los niños son resistentes”.

Cuando Bruce fue diagnosticado, las niñas tenían 10 y 8 años, por lo cual están atravesando la niñez sin la presencia paterna. “Creo que lo están llevando bien, teniendo en cuenta las circunstancias, pero es difícil”, explicó Heming. “No sé si mis hijas se recuperarán alguna vez, pero están aprendiendo de esto, y yo también”, indicó.

Emma Heming instagram.com/emmahemingwillis

En esa misma entrevista, Heming reveló que un accidente durante el rodaje de la icónica película Duro de Matar (1988) podría haber desencadenado uno de los síntomas más tempranos e irreversibles de su enfermedad: la pérdida auditiva. Según relató, Willis no utilizó protección auditiva durante una escena en la que disparaba debajo de una mesa. Esa omisión le costó una severa pérdida de audición en uno de sus oídos, una lesión que lo acompañó desde entonces. “Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo”, rememoró la mujer.

Bruce Willis y Emma Heming junto a sus dos hijas @emmahemingwillis/Instagram

Durante años, tanto su familia como sus compañeros asumieron que su dificultad para seguir conversaciones o responder con fluidez, uno de los primeros síntomas que el actor experimentó, se debía a ese accidente. Incluso sus hijas mayores hicieron referencia pública a este problema auditivo, y atribuyeron muchas de sus desconexiones o respuestas lentas a las consecuencias del rodaje de Duro de Matar.

“Comenzó con una especie de vaga falta de respuesta, que la familia atribuía a la pérdida de audición de Hollywood: ‘¡Habla más fuerte! ¡Duro de Matar le arruinó los oídos a papá!’”, recordó Tallulah en una entrevista con Vogue en 2023. Esto fue uno de los primeros signos de algo mucho más profundo.