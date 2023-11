escuchar

Soledad Silveyra está lista para apostar de nuevo al amor. La actriz estaría en pareja con un argentino llamado José Luis Vázquez, a quien conoció recientemente en Brasil, en un viaje que realizó con amigas.

Fue la periodista Nancy Duré quien reveló la noticia durante la última emisión de Socios del Espectáculo (eltrece). “ En el mes de octubre, Solita viajó a Buzios, Brasil, invitada por amiga”, comenzó relatando. “Fueron a comer al mejor restaurante del lugar y ahí se encontró con él ”, explicó.

Si bien Vázquez es argentino, está radicado en Brasil desde hace 40 años. “Él tuvo matrimonios con personas importantes. Ahora está con Solita”, aseguró la panelista, que también contó cómo fue el comienzo del romance entre ambos: “ Inmediatamente hubo flechazo; él se llama José Luis Vázquez y son contemporáneos de edad” , añadió sobre el empresario, que tendría la misma edad que la estrella de las telenovelas, 71 años.

Además de dar la noticia, en el programa de eltrece compartieron la primera imagen de la pareja, en donde se los ve muy sonrientes y tomados de la mano, luciendo atuendos veraniegos.

Soledad Silveyra y su novio

Hace un tiempo, la actriz había asegurado que si bien extrañaba tener un compañero de vida, no quería volver a enamorarse. “ Estoy soltera hace mucho tiempo, después de uno que me dejó dada vuelta no estoy interesada en conocer a nadie. Aunque no te niego que a veces extraño (…). Hay momentos en que necesito el abrazo de un hombre ”, confesó en enero de 2022 durante una entrevista en Es por ahí (América). Allí también reveló qué tiene que tener una persona para seducirla: “Que me haga reír es fundamental. Que sea inteligente. A mí me gusta mucho la política, todo lo social, he tenido parejas que tenían que ver con eso”, señaló en clara referencia a sus pasadas relaciones con Miguel Ángel Solá, Chacho Álvarez y Hernán Lombardi.

“Cuando me separé de José [Jaramillo], del que estuve casada entre los 18 y los 28, tuve varios romances en Mar del Plata, sí, también algunos reencuentros e hice cosas increíbles.... Siempre con actores”, reveló en una entrevista con LA NACION tiempo atrás.

Allí, reveló cómo fue su romance con Solá, contando también que el actor le pidió que no lo nombre. “Una vez, yo estaba caminando por los pasillos de Canal 13 con Antonio Gasalla y de golpe pasó él y me llevó puesta. ¡Me pechó! Me acuerdo que Antonio me dijo: ‘¿Pero qué le pasa a este con vos?’ Nosotros ya habíamos salido... Luego tuvimos un encuentro en Buenos Aires y por último, un reencuentro en Mar del Plata. Nos habíamos conocido en Villa Carlos Paz, durante una temporada teatral. Él pasaba remando en kayak y La China [Zorrilla] me decía: ‘Cómo rema este pibe por vos’. Luego, empezó a enviarme poemas a través suyo. Lo nuestro fue una gran pasión, por él me separé de Jaramillo. Duró poco, solo dos años, pero fue sin dudas una gran pasión”, contó sobre el romance que le costó su matrimonio.

En aquella nota, la actriz también aseguró que siempre le gustaron los hombres mayores. “ Yo tuve hombres muy inteligentes al lado mío, en general siempre más grandes, y hoy... Con todo respeto a los señores mayores, ¿qué tendría que tener yo ahora?, ¿uno de 80 años? Los de 70 están con las de 50, los de 50 están con las de 20... Entonces no me queda demasiado para elegir, no tengo mercado. Un poco más y no están vivos (risas). Por eso dejé de mirar ”, aseguró.

Sin embargo, esta concepción habría cambiado en el último tiempo al conocer a Vázquez. El flechazo en el mar habría sido tan grande que la actriz decidió ponerle fin a su soltería y volver a abrir su corazón, apostando a que, esta vez, funcione un poco mejor.

LA NACION

