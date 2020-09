Durante algún tiempo se dijo que Reeves se había casado con un empresario Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2020 • 12:07

Los rumores en Hollywood son un clásico, y lo eran mucho más en los años en que las redes sociales no se habían encargado de darle voz a los artistas ni de desmentir con imágenes tomadas por smartphones hechos que se daban por ciertos. Y Keanu Reeves fue, en los 90, uno de aquellos que vivió en carne propia ser protagonista de una historia que nunca ocurrió: por esos tiempos circuló la versión de que se había casado en secreto con el magnate discográfico David Geffen, algo que nunca sintió la necesidad de salir a desmentir.

Fue en 1994 cuando se consolidó como real una habladuría: Reeves, quien aún no se había convertido en Neo, estaba unido en matrimonio con otro hombre, según medios como Voice o Corriere della Sera e incluso Vanity Fair. El afortunado que había conquistado el corazón del actor era el dueño de una de las discográficas más poderosas de los 90, y mientras que algunos afirmaban que la boda había tenido lugar en un restaurante cerrado de Los Ángeles, otros medios decían que se había llevado a cabo frente al Golfo de México y que le había costado 15 mil dólares a Geffen. Las versiones indicaban que figuras como Claudia Schiffer o Elizabeth Taylor habían sido parte del evento.

Este rumor se dio por verdadero hasta que se conoció la relación de Keanu con Jennifer Syme, la mujer a quien amó y que murió en accidente, luego de perder un embarazo. Antes, tanto el empresario como el actor hicieron referencia a estos dichos aunque lo hicieron de forma liviana."Es tan ridículo que me parece divertido. Es decir, no hay nada malo en ser gay, así que negarlo es emitir un juicio de valor. ¿Por qué hacer tanto revuelo por ello? Si alguien no quiere contratarme porque piensa que soy gay, bueno, entonces tendré que enfrentarme a ello, supongo. O si la gente se negara a ver mis películas, pero aparte de eso, son habladurías, nada más", dijo Reeves tiempo después en medios estadounidenses. Por su parte, Geffen bromeó y aseguró que no le podía sacar los ojos de encima al actor.

Muchos años después, la vida de Reeves, quien volverá a convertirse en Neo en una nueva entrega de Matrix, parece mucho más calma. Tras años de llorar a su gran amor, volvió a encontrar a una compañera de vida: Alexandra Grant, a quien conocía desde hace años por haber trabajado juntos en el ámbito del arte. Desde que blanqueó su relación con la galerista, el galán volvió a sonreír.