Russell Crowe confesó que el guion de Gladiador le parecía una “porquería” y que estuvo muy cerca de renunciar

Durante el año de su estreno, en el 2000, se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla. Luego arrasó en los premios Oscar, llevándose las estatuillas en el rubro a Mejor película y Mejor actor entre otras tantas. Sin lugar a dudas, Gladiador fue un verdadero hito en el cine, y hoy es uno de los títulos más recordados de comienzos del siglo XXI. Pero Russell Crowe, que con este proyecto se posicionó como una de las mayores estrellas de Hollywood, tuvo serias dudas con respecto a ese proyecto cuando estaban muy cerca de empezar a filmar.

Gladiador con Russell Crowe Universal Pictures

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Russell Crowe confesó su lapidaria opinión inicial con respecto al guion de Gladiador, y detalló: “Estaba confiando en mis habilidades para ser protagonista. Pero en lo que no confiaba sobre Gladiador, tenía que ver con el mundo que me rodeaba. El corazón de lo que estábamos haciendo era un concepto grandioso, pero el guion era una porquería, una porquería total. Y tenía toda clase de secuencias de lo más extrañas”.

Más adelante, Crowe confesó que en más de una oportunidad se planteó la posibilidad de abandonarlo todo, y al respecto aseguró: “La energía alrededor de lo que estábamos haciendo estaba mal. De hecho, un par de veces pensé que mi mejor opción era subirme a un avión y escapar de ahí. Pero fueron las constantes conversaciones con Ridley las que me devolvieron la fe en el proyecto”. Según contó el actor, fue el director quién logró convencerlo del verdadero potencial que tenía el largometraje, aún cuando Crowe sentía que nada de ese guion tenía sentido.

El británico Ridley Scott, director de Gladiador y de su inminente secuela Archivo

Según contó el intérprete, hubo una charla clave con el realizador, y rememoró: “En un momento me dijo: “Compañero, no vamos a hacer nada en cámara con lo que no estés comprometido en un 100%”. Cuando empezamos a filmar, teníamos 21 páginas con las que estábamos de acuerdo. Un libreto tiene por lo general unas 110 hojas, por lo que que teníamos por delante un camino muy largo, entonces básicamente usamos esas páginas que nos gustaban para el primer tramo de la película. Así que para cuando llegamos a la segunda locación, ubicada en Marruecos, ya nos encontrábamos en sintonía”.

Como es sabido, Gladiador fue un éxito total e hizo de Russell Crowe una verdadera estrella. Si bien el neozelandés ya contaba con una amplia carrera, las trascendencia de ese film lo convirtió en una de las figuras más requeridas de la industria. Por otra parte, el recuerdo de Gladiador en la cinefilia dio pie a una secuela, que muy pronto comenzará a filmarse.

Paul Mescal, el elegido para Gladiador 2 A24

A comienzos de 2023, la noticia que Gladiador 2 era un hecho comenzó a circular por los medios. Además del regreso de Ridley Scott, recientemente se reveló el nombre del actor principal de este nuevo proyecto: Paul Mescal. Según Deadline, el actor irlandés de 26 años, mejor conocido por su papel en la serie Normal People, sería el encargado de dar vida a Lucius, el hijo de Lucila (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix), personaje que en la primera entrega era un niño, pero ahora, años después, enfrentará sus propias batallas como adulto. Actores como Miles Teller, Austin Butler, Richard Madden y Timothée Chalamet fueron considerados para el rol, que finalmente quedó en las manos de Mescal.

La película será dirigida y producida por Ridley Scott, con base en un guion escrito por David Scarpa (Todo el dinero del mundo). Asimismo, Janty Yates y Arthur Max volverán a estar a cargo del diseño de vestuario y el diseño de producción, respectivamente. Se espera que Gladiador 2 empiece su rodaje en mayo de este año, aunque la fecha de estreno aún es un misterio.

Con respecto a este nuevo proyecto, el propio Crowe confesó: “Lo único que siento es un poco de envidia, porque yo era mucho más joven, obviamente, y fue una gran experiencia en mi vida. Ese film cambió la forma en que la gente me veía y lo que hago para ganarme la vida”.

