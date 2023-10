escuchar

Cuando se trata de salud mental, Ryan Reynolds no tiene problema en admitir que por momentos pelea para poder mantenerse estable y centrado. En las últimas horas, el actor reveló que está progresando en lo que respecta a sus impulsos.

Este lunes por la noche, la estrella fue homenajeada en Nueva York en la 11ª Gala Anual Revels & Revelations de Bring Change to Mind, una organización sin ánimo de lucro centrada en la salud mental cofundada por la actriz Glenn Close. En una charla exclusiva con Page Six, Reynolds, de 46 años, habló de sus propios problemas de salud mental y reveló que a veces se encuentra “fuera de control”.

“No estoy siempre bien, la verdad”, respondió cuando se le preguntó cómo mantiene el equilibrio mental. “Por supuesto, tengo mis pequeños rituales y ese tipo de cosas que me ayudan a mantener los pies sobre la tierra y a evitar que mi mente se descontrole”, añadió. “A veces se me da muy bien, otras no”.

El actor aseguró que cuando se da cuenta de esos momentos “fuera de control”, medita en un intento de “tomarse tiempo” para reagruparse. “Tiendo a sobrecargarme cuando estoy en ese espiral”, explicó la estrella de Linterna Verde. “Soy más o menos consciente de esas cosas y las controlo lo mejor que puedo”.

Reynolds reveló hace un tiempo que ha padecido ansiedad intensa toda su vida. “ En realidad, he tenido ansiedad toda mi vida. Siento que tengo dos partes en mi personalidad, una es la que toma el control cuando eso ocurre ”, dijo Reynolds en una entrevista que brindó en 2022 a CBS Sunday Mornings.

El actor admitió también que su imagen pública no se parece en nada a su verdadero yo. “Cuando salía en el programa de David Letterman, me ponía nervioso. Pero recuerdo que estaba detrás de escena antes de que se abriera el telón y pensaba: ‘Me voy a morir. Me voy a morir aquí, literalmente. Se va a abrir el telón y voy a ser una sinfonía de vómitos’, algo horrible va a ocurrir ”, recordó.

“Pero en cuanto se abría el telón, y esto también me pasa mucho en mi trabajo, es como si un hombrecito tomara el control y dijera: ‘Yo me encargo. Eres genial’. Siento que mi ritmo cardíaco baja, y mi respiración se calma, y salgo y soy una persona diferente. Y salgo de la entrevista diciendo: ‘Dios, me encantaría ser ese tipo’”, añadió

Hace unos días, el actor y su esposa, Blake Lively fueron noticia por un altercado que protagonizaron en la calle junto a un paparazzi. Al parecer, la pareja estaba dando un paseo por Nueva York cuando fue fotografiada por los fotógrafos que los acechaban, algo que no les cayó para nada bien y comenzaron una acalorada discusión con ellos. Las fotos del momento, sorprendieron a todos debido a la efusividad que se notaba por parte de los actores en el intercambio de palabras.

Blake Lively y Ryan Reynolds se enzarzan en una acalorada discusión con un fotógrafo en Nueva York TIDNY-252

Esta no fue la primera vez que las estrellas se quejan del asedio de la prensa. En su último embarazo, por ejemplo, la actriz de Gossip Girl recurrió a sus redes sociales para hacer un contundente descargo contra quienes la perseguían para obtener una foto de su pancita. “Aquí hay fotos de mí embarazada en la vida real para que los once hombres que esperan fuera de mi casa para verme me dejen en paz”, lanzó furiosa junto a un carrusel de fotos donde se veía su vientre abultado mientras advertía que tanto ella como sus hijos estaban asustados ante semejante repercusión.

Durante el acto del lunes, Reynolds aceptó el Premio Robin Williams al Legado de la Risa, que le entregaron los hijos del fallecido cómico, Zak y Zelda Williams. En su discurso, el actor le dio las gracias a Glenn Close, con quien trabajó en la película para televisión de 1995 Serving in Silence: La historia de Margarethe Cammermeyer. “Aprendí más viendo a Glenn durante dos meses que en toda una década de escuela”, bromeó sobre el talento de su colega.

LA NACION

Temas Ryan Reynolds