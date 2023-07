Ryan Reynolds saluda a Sandra Bullock en su cumpleaños con un video sin ropa y una simpática dedicatoria

escuchar

Al más puro estilo Ryan Reynolds, el actor saludó a su colega y amiga Sandra Bullock en el día de su cumpleaños con una especial dedicatoria, que incluyó imágenes de ambos al desnudo. Ante el gesto, los fanáticos celebraron la amistad que une a los actores con divertidos comentarios en las redes sociales.

La pareja de artistas coprotagonizó la comedia romántica de 2009 La propuesta, dirigida por Anne Fletcher y escrita por Peter Chiarelli. Desde entonces, ambas estrellas no han vuelto a trabajar juntos, pero el actor decidió recurrir, no obstante, a una de las escenas más divertidas de la película para agasajar a su compañera.

La comedia romántica se centra en la historia de Margaret (Bullock), una ejecutiva intimidante de una editorial de libros que convence a su asistente, Andrew (Reynolds), de que se case con ella para poder conservar su trabajo y permanecer en el país. A continuación, los dos se enamoran lentamente mientras visitan a la familia de Andrew en Alaska.

Coincidiendo con el cumpleaños número 59 de la actriz, el intérprete de 46 publicó en su cuenta de Instagram un clip de la icónica película en el que se ve a los personajes de ambos completamente desnudos en el momento en que chocan accidentalmente y se caen al suelo. En esa escena de la historia, la protagonista acaba de terminar de ducharse y en el intento de buscar una toalla se cae sobre Andrew, que también está desnudo porque justamente iba a bañarse. Ambos gritan en estado de shock y vergüenza antes de que termine el video que muestra el posteo, que recibió cientos de animados comentarios.

“¡Feliz cumpleaños a la inimitable e impresionante Sandra Bullock!”, escribió primero el actor. Con humor, Reynolds agregó: “Este año, para tu cumpleaños, nos conseguí coordinadores de intimidad y un departamento de recursos humanos. ¿Y la ropa?” .

Los amigos famosos de ambos y los fanáticos le desearon a la protagonista de Bird Box: a ciegas un feliz cumpleaños y se entusiasmaron al recordar la película. Jennie Garth citó la publicación y escribió: “Mi escena favorita de todos los tiempos. ¡¿Por qué estás mojado?!”, manifestó dirigiéndose al actor.

Un usuario de Instagram bromeó: “El horror cuando Sandra Bullock ve esto en un posteo de felicitación de su cumpleaños”, apuntó, mientras que otros pidieron una secuela que permita actualizar las aventuras amorosas de Margaret y Andrew para ver si todavía están felizmente enamorados.

Una escena de La propuesta (2009), protagonizada por Reynolds y Bullock Archivo

Bullock y Reynolds eran ya amigos antes de ser elegidos para protagonizar el film. En 2021, la actriz se refirió al vínculo que los une invitada al podcast About Last Night y recordó la escena que ambos grabaron sin ropa en la década del 2000.

“ Ryan y yo nos conocemos desde que éramos preadolescentes, desde muy atrás ”, apuntó, a la vez que agregó que las imágenes se habían rodado en un set cerrado para el momento íntimo y dijo que confiaba en Reynolds “en cuanto a la seguridad” que le daba.

“Anne, nuestra directora, que es simplemente increíble, hizo un set cerrado, lo que significa que no se permitió a nadie estar allí, solo al personal imprescindible y a los maquilladores. Ryan y yo teníamos estas cosas de color carne pegadas a nuestras partes íntimas, mi pelo estaba estratégicamente ubicado sobre mis pezones y el pequeño amigo de Ryan, bueno no tan pequeño en absoluto, aunque no lo sé porque no me animé a mirar... ”, contó en esa ocasión Bullock entre risas.

SANDRA BULLOCK is on the @alnpodcast TONIGHT at 12a🎧



VIDEO live TOMORROW at 9am PT🍿



Watch Sandy’s new movie THE UNFORGIVABLE on @netflix Dec 10th. It’s incredible🔥 pic.twitter.com/sWom6PcGEZ — Adam Ray (@adamraycomedy) December 2, 2021

Y agregaba: “La cuestión es que cuando dijeron ‘corte’, realmente no nos podíamos mover. Él estaba de espaldas, con sus rodillas levantadas y yo en el suelo, apoyada sobre sus rodillas, esperando y no quería mirar porque no podíamos movernos todavía. Entonces, en ese momento, escucho la voz de la directora desde la oscuridad, diciendo: ‘Ryan podemos verte todo desde aquí’ y yo estaba como... ‘¡Oh madre mía!’. Porque no quería mirar hacia allí”.

En ese momento, Bullock agradeció que Ryan fuera su amigo porque, de lo contrario, la situación hubiera sido realmente incómoda: “Fue con un amigo en quien confiaba y en un ambiente en el que me sentí segura”, afirmó.

LA NACION