Dennis Quaid se sinceró sobre su tormentosa experiencia con la cocaína: “Me vi muerto o en la cárcel, perdiéndolo todo”

Hoy, Dennis Quaid asegura que es un hombre feliz, pero su camino hacia la realización y, sobre todo, hacia la sobriedad fue tan largo como difícil. En una entrevista publicada este miércoles, el actor se refirió sin tapujos a su oscura experiencia con las drogas y señaló que fue su fe la que lo ayudó a salir del infierno.

“Realmente todos los días agradezco seguir vivo”, señaló Quaid, en diálogo con la revista People. Y explicó: “Es importante para mí disfrutar del viaje tanto como pueda, porque hay muchos desafíos y obstáculos para derribar”. Esos “obstáculos”, en su caso, incluyen sus problemas de adicción, que comenzaron cuando ya era una estrella consagrada de Hollywood.

Quaid ya había protagonizado Los muchachos del verano (1979), Los elegidos (1983) y Bolas de fuego (1989) y se lo mencionaba como uno de los actores más versátiles y con más futuro dentro de Hollywood cuando se vio obligado a poner su carrera en stand by. “Recuerdo estar yendo a casa y tener una especie de experiencia de luz blanca en la que me vi muerto o en la cárcel, perdiendo todo lo que tenía. Y no quería eso”, contó el actor. Ese fue el momento en el que decidió ingresar por primera vez a una clínica de rehabilitación a la que llama en la entrevista “escuela de cocaína”.

Dennis Quaid conoció a su exesposa, Meg Ryan, en 1987, en el pico de su carrera y antes de su internación Grosby Group - LA NACION

“En ese tiempo estaba en una banda y habíamos conseguido un contrato discográfico y una serie de conciertos... El grupo se separó la noche en la que lo conseguimos. Y mis compañeros tomaron esa decisión por mi culpa, porque no era una persona confiable”, agregó el acto, que además es amante de la música.

Más allá de la internación, Quaid asegura que lo salvó de aquel calvario su decisión de volver a las raíces cristianas en las que había sido educado en su Houston natal. “La adicción obliga a las personas a llenar un agujero dentro de nosotros. Cuando terminás con la adicción, necesitas algo para llenar ese agujero, algo que realmente funcione, ¿verdad?”, explicó.

“El camino hacia la sobriedad es una lucha. Todos buscamos la alegría en la vida, y las drogas, el alcohol y otras cosas te la da muy rápido. Luego son divertidas, pero te causan problemas. Y después de un tiempo, solo te traen problemas. Eso es realmente lo que estamos buscando, la alegría de vivir, que es nuestro regalo. En realidad, se trata de la relación con Dios que todos tenemos. Es algo que está en el fondo de nuestro corazón: la felicidad de estar vivo. La lucha se trata de volver a eso”, resumió su experiencia.

En 1990, escribió la canción basada en la fe “Camino al cielo”, dedicada a su madre Juanita. “Quería hacerle saber que estaba bien, porque realmente hacía tiempo que no lo estaba”, reveló, y contó que fue en ese momento en el que comenzó a releer la Biblia, así como el Bhagavad Gita, el Corán y otros textos sagrados. “Ahí fue cuando comencé a desarrollar una relación personal con Dios. Antes de eso, no la tenía, aunque crecí como cristiano”, afirmó.

Ese momento marcó su vida, pero también lo nutrió como artista: este año, Quaid tiene previsto lanzar su nuevo álbum llamado Fallen: A Gospel Record For Sinners, que incluye canciones cristianas. “Crecí en la iglesia bautista; Me encantan los himnos que recuerdo de niño. Las canciones son auto-reflexivas y de auto-examen, no eclesiásticas. Todos tenemos una relación con Dios, seas cristiano o no”, fundamentó su elección.

Dentro del rubro de la actuación, el actor también tiene grandes planes: tiene previsto participar de la serie Full Circle , el drama deportivo The Hill, la comedia animada Strays, una próxima película biográfica en la que interpreta a Ronald Reagan y Lawmen: Bass Reeves, una serie de Paramount+. En cuando a su vida personal, Quaid está casado con Laura Savoie desde 2020 y es padre del actor Jack Quaid, fruto de su larga relación con Meg Ryan, y los gemelos Thomas y Zoe con otra de sus ex, Kimberly Buffington. “Estoy más feliz que nunca”, aseguró en la entrevista.

