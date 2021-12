Sandra Bullock recordó la bochornosa escena al desnudo que filmó con Ryan Reynolds

En 2009, Sandra Bullock y Ryan Reynolds protagonizaron la comedia romántica La propuesta, una de las últimas apuestas de Hollywood en este género. Dirigidos por Anne Fletcher, los actores ya se conocían desde muy jóvenes por lo que rodar ciertas escenas picantes les causaba mucha gracia. En este sentido, la actriz recordó una graciosa anécdota durante una entrevista.

En una parte de la película, el personaje de Bullock –Margaret Tate- termina de ducharse y en el intento de buscar una toalla cae por accidente sobre Andrew Paxton –interpretado por Reynolds-, que también está desnudo porque justamente iba a bañarse. La actriz recordó la secuencia durante el podcast About Last Night con Adam Ray y aseguró que si la escena es graciosa, la historia del rodaje todavía es mejor.

Bullock y Reynolds son amigos desde muy jóvenes

La ganadora del Oscar reveló que con Reynolds se conocen desde antes de la adolescencia y que, por eso, no se atrevió a mirarlo desnudo: “Anne, nuestra directora que es simplemente increíble, hizo un set cerrado, lo que significa que no se permitió a nadie estar allí, solo al personal imprescindible y a los maquilladores. Ryan y yo teníamos estas cosas de color carne pegadas a nuestras partes íntimas, mi pelo estaba estratégicamente ubicado y el pequeño amigo de Ryan, bueno no tan pequeño en absoluto, aunque no lo sé porque no me animé a mirar...”, comenzó contando Bullock entre risas.

“La cuestión es que cuando dijeron ‘corte’ realmente no nos podíamos mover. Él estaba de espaldas, con sus rodillas levantadas y yo en el suelo, apoyada sobre sus rodillas, esperando y no quería mirar porque no podíamos movernos todavía. Entonces, en ese momento, escucho la voz de la directora desde la oscuridad, diciendo: ‘Ryan podemos verte todo desde aquí’ y yo estaba como... ‘¡Oh madre mía!’ Porque no quería mirar hacia allí”.

En ese momento, Bullock agradeció que Ryan Reynolds fuera su amigo porque, de lo contrario, la situación hubiera sido realmente incómoda: “Fue con un amigo en quien confiaba y en un ambiente en el que me sentí segura”.

A pesar del percance, la actriz aseguró que todo fue muy divertido de todos modos y que la escena cumplió sus expectativas. “Yo pensaba que solo haría esta secuencia si podía ser divertida. No me vas a ver intentar ser sexy ni en la vida real ni en la pantalla. Me animé a hacerla solo porque mi compañero era un amigo que me daba confianza así como la directora, Anne, me ofrecía seguridad”, concluyó.