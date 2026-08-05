Samantha Morton, después de su elogiada actuación en La Odisea: “Hace un año que no consigo trabajo”

La actriz británica Samantha Morton atraviesa uno de los momentos más paradójicos de su extensa carrera. Mientras su nombre comenzó a sonar con fuerza entre las posibles candidatas a los próximos premios Oscar gracias a su impactante interpretación de Circe en La Odisea, la ambiciosa adaptación del poema atribuido a Homero dirigida por Christopher Nolan, la intérprete sorprendió con una fuerte revelación.

Morton, de 49 años, confesó que desde que terminó de filmar la película no recibió ninguna oferta para nuevos proyectos, pese a contar con representantes de primer nivel y una trayectoria que incluye dos nominaciones al premio de la Academia, colaboraciones con algunos de los directores más prestigiosos del mundo y actuaciones memorables tanto en cine como en televisión.

Charlize Theron, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Samantha Morton y Mia Goth, el elenco femenino de La Odisea Ian West - PA Wire DPA

La actriz habló de esta situación durante su participación en el podcast Happy, Sad, Confused, donde reflexionó sobre cómo ha cambiado Hollywood y sobre las dificultades que enfrentan muchos intérpretes a medida que avanzan en edad.

“Llevo un año sin trabajar desde que hice La Odisea. Tengo muy buenos agentes y un gran representante, pero la verdad es que también tengo 49 años”, expresó con total franqueza.

Morton consideró que su situación y la de muchos colegas se basa en el funcionamiento actual de la industria. “Creo que soy una buena actriz, pero también hay muchos otros buenos actores. La política de la industria ha cambiado muchísimo”, explicó.

Sus declaraciones llaman especialmente la atención porque llegan justo cuando la crítica internacional destaca su breve pero intensa participación en La Odisea. Aunque aparece apenas durante unos diez minutos en pantalla, su interpretación de Circe —la poderosa hechicera que convierte en cerdos a los hombres hambrientos de Odiseo— fue considerada por numerosos especialistas como uno de los momentos más impactantes de la película.

La escena, cargada de tensión, dramatismo y elementos fantásticos, rápidamente se convirtió en uno de los pasajes más comentados del film y colocó nuevamente a Morton en el centro de la conversación cinematográfica.

Sin embargo, la actriz asegura que aprendió hace tiempo a convivir con los altibajos de una profesión donde el talento no siempre garantiza continuidad laboral. “Lo que esto significa para mí es que seguiré trabajando mientras pueda. Estoy segura de que actuaré hasta los 80 años o más”, afirmó, antes de tocar madera con una sonrisa, convencida de que todavía tiene mucho para ofrecer.

Más allá de la incertidumbre profesional, Morton asegura que uno de los grandes regalos que le dejó La Odisea fue cumplir un deseo que había perseguido durante décadas: trabajar bajo las órdenes de Nolan.

“Para mí, lo más importante es que tuve la oportunidad de trabajar con Christopher. Eso es todo. Ahora soy feliz”, aseguró.

Samantha Morton

La emoción tiene una explicación que se remonta veinte años atrás. Cuando Nolan preparaba El gran truco (2006), la actriz estaba desesperada por formar parte del proyecto y había pedido insistentemente realizar una audición.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, recordó aquella frustración con humor. “Quería muchísimo hacer la audición. Le decía a mi agente: ‘¡Pero si yo fui asistente de un mago de verdad!’”, contó entre risas.

Finalmente ese encuentro profesional llegó casi dos décadas después, y Morton admite que recibió la noticia con una emoción imposible de contener. “Sin querer sonar cursi, lloré de verdad cuando mi equipo me llamó para decirme que Christopher Nolan quería conocerme”, reveló.

La actriz también habló sobre el proceso creativo que atravesó para construir a Circe, uno de los personajes más emblemáticos de la mitología griega. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter confesó que, antes de aceptar el papel, prácticamente no conocía la obra original atribuida a Homero. “Dejé la escuela a los 12 años y empecé a actuar a esa edad. No tuve una gran educación. No conocía el material original”, explicó.

Para preparar el personaje decidió estudiar el texto de manera rigurosa y dejarse llevar por las emociones que despertaba la historia. “Lo seguí al pie de la letra y me dejó completamente impresionada. Lloraba desconsoladamente, estaba furiosa. Recuerdo especialmente un día en el que trabajé con los cerdos. Me entregué tanto al personaje que terminé perdiéndome completamente en él”, relató.

Samantha Morton y Tim Robbins en Código 46, dirigida por Michael Winterbottom

Esa capacidad para involucrarse emocionalmente con cada papel es una constante en una carrera que comenzó muy temprano y que, según ella misma ha contado en numerosas ocasiones, terminó salvándole la vida.

Morton abandonó la escuela a los 12 años y, apenas un año después, ingresó al Central Junior Television Workshop, un prestigioso espacio de formación para jóvenes actores en el Reino Unido. Allí su talento llamó rápidamente la atención y comenzó a obtener pequeños papeles en exitosas series británicas como Soldier Soldier y Cracker.

Sin embargo, el inicio de su carrera estuvo lejos de ser sencillo. Cuando tenía apenas 16 años dejó Nottingham para instalarse en Londres con el sueño de convertirse en actriz, pero durante un tiempo quedó sin hogar y llegó a dormir en las inmediaciones de la estación ferroviaria de St. Pancras.

La situación cambió dos años después cuando obtuvo el papel de Tracy Richards, una joven prostituta, en la serie Band of Gold, creada por Kay Mellor. Aquella interpretación marcó un punto de inflexión y comenzó a abrirle las puertas de producciones cada vez más importantes.

En 1997 protagonizó el drama independiente A flor de piel, donde interpretó a una joven que intenta reconstruir su vida tras la muerte de su madre. Su actuación llamó la atención del director Woody Allen, quien la convocó para integrar el elenco de Dulce y melancólico (1999).

Tom Cruise y Samantha Morton, en "Minority report", de Spielberg

Ese trabajo le valió su primera nominación al Oscar como actriz de reparto y consolidó su prestigio dentro de Hollywood. Poco después llegaría otro gran salto con Minority Report: sentencia previa, la superproducción de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, que terminó de instalarla entre las intérpretes británicas más respetadas de su generación.