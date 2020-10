Sandra Mihanovich: "Fui encontrando en las canciones lo que quería decir"

Sandra Mihanovich, emocionada con las devoluciones de anoche del Cantando 2020

La ronda de tríos de Cantando 2020 le ha dado al público la posibilidad de disfrutar de artistas emblemáticos de nuestro país. Tal es el caso de Sandra Mihanovich que compartió escenario junto al equipo de Laura Novoa y Patricio Arellano y se llevó el mejor puntaje de la noche. Tras interpretar "Soy lo que soy", un clásico de su autoría que marcó tanto su historia personal como profesional, la cantante habló de lo importante que fue volver a la pista del certamen y de cómo a través de la música pudo hablar sobre su sexualidad.

"Fue una linda noche. Creo que desde el principio el equipo de Laura, Patricio y Sol (la coach) es un equipo de amor. Eso hace que las cosas salgan como salen. Es plasmar ese amor, esas ganas en la pista y todos lo disfrutamos mucho", comentó Mihanovich en Los ángeles de la mañana.

Tras asegurar que no esperaba recibir tantas muestras de cariño, la hija de Mónica Cahen D'Anvers expresó: "Me abruma el cariño, me contiene, me cuida, lo agradezco profundamente. Cuando uno da recibe más, cuando uno tiene esa actitud las cosas se modifican y cambian. Aunque estaba un poco avergonzada de tantos elogios".

En cuanto a la elección del tema musical que la hizo brillar en la pista, la autora de "Soy lo que soy" explicó lo importante que fue esa canción en su vida. "Siempre tuve mis propias inseguridades. Tengo 63 años y cuando tenía 15 el mundo era otro. No sabía qué me pasaba, hasta que empecé a entender e hice terapia. Después de varias sesiones, dije: 'Ah, ¿no tengo que no ser gay?' Y mi terapeuta me dijo: 'No, la idea es que seas feliz'", recordó sobre el hecho que a sus 17 años la incentivó a vivir sin prejuicios.

"A partir de ahí yo siempre dije e hice lo que quise dentro de un lugar acotado. No soy tan valiente como creen que soy. Fui encontrando en las canciones lo que quería decir. El hallazgo de 'Soy lo que soy'fue algo enorme", confesó a corazón abierto al tiempo que reflexionó: "Hoy es un privilegio pensar y decir lo que quiero y que se me respete mi manera de ser".

Enseguida, la cantante que ya pasó varias veces por la pista de ShowMatch, señaló lo importante que fue para ella que Laura Novoa la haya invitado a participar. "Es un lugar riesgoso, que te genera miedo pero a la vez es popular y los que somos artistas necesitamos estar inmersos en lo popular. Tenemos que tomar estos riegos, nos hace bien. Como cantante, necesito contarle a la gente lo que hago por eso es importante estar en el Cantando", aseguró quien está a punto de lanzar un nuevo tema llamado "NHF".

Mientras reveló que la hipocresía le genera mucho mal humor, la artista que es parte de Las elegidas se metió en la polémica entre Patricia Sosa y Valeria Lynch."A mí me dan cosa los desencuentros. Cuando sé que hay cariño y respeto y las circunstancias hacen que uno tenga que ir para un lado y el otro para otro, yo me corro para un costado. Igual no están más enojadas. Están todas contentas y se quieren un montón", advirtió despertando cierto asombro en el piso.