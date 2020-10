Valeria Lynch habló de su pelea con Patricia Sosa Crédito: Gerardo Viercovich

Tras algunas discrepancias anteriores, la relación entre Valeria Lynch y Patricia Sosa terminó de resentirse en la pandemia. La superposición de un show por streaming protagonizado por la intérprete de "La extraña dama" en agosto, el día en que su colega tenía prevista una actuación, fue el detonante de su actual distanciamiento.

La actitud de Valeria dio lugar a que la pareja de Oscar Mediavilla tomara la decisión de bloquearla en WhatsApp, para dar por terminada toda posibilidad de contacto"Hace años que vengo sufriendo desplantes de Valeria y ahora entiendo que ya no es mi amiga, porque no se actúa así con los amigos. Yo seguí insistiendo porque si en una relación alguien no pone amor, el otro tiene que poner el doble, hasta que te das cuenta que no funciona. Y me cayó la ficha: a ella no le importa. Me perjudicó muchísimo. Ella siguió escribiéndome pero bajé el telón y la bloqueé. Me di cuenta que la amistad era solo de mi parte", dijo Sosa hace algunas semanas.

En el programa de Estelita en casa, Lynch se refirió anoche sobre lo ocurrido. "Es feo pelearse al aire, pero vos sabés que no lo inicié yo esto. Lo que te puedo decir es que hubo un malentendido y hubiera sido muy bueno que habláramos las dos, pero no pasó, no sucedió, hubo alguien que empezó a llorar por todos los programas. Yo, si soy amiga de alguien, voy y lo encaro. No me parece una buena actitud. Igual ya pasó, no me parece que dé para mucho más, es embarrar la cancha seguir hablando", indicó.

Y agregó: "Yo no sé qué pasó en el medio. Hubiera preferido hablar personalmente. A mí no me pasó nada, no es cierto. No me pasó absolutamente nada, no es cierto que me haya superpuesto a una fecha (de streaming) porque sería muy raro. Primero que nadie se superpone a nadie, porque cuántas veces hemos coincidido en diferentes teatros distintos artistas, cada una tenía una fecha y se me cayó el streaming la primera vez".

Lynch contó que cuando le confirmaron la fecha y constató que Sosa tenía previsto un show el mismo día, se puso en contacto con ella. "La llamo al día siguiente y le digo: 'Patri, solucionémoslo'. Me pongo todo el día con Mariano [Martínez, su actual pareja] para solucionarlo y en el momento en que se lo íbamos a decir, ella dice: 'Bueno, veo que sos intransigente y que no podés cambiar el horario'. Yo le dije: 'No hablaste conmigo'. Y le empecé a contar lo que íbamos a hacer, la propuesta que teníamos, que era maravillosa, para no superponer su horario. Incluso pensamos con Mariano en juntar ambos shows en algún momento. Y se lo dije a él (Oscar Mediavilla) y a ella (Patricia) pero nunca escucharon la propuesta que yo tenía para darles. De todos modos, creo que esto (de los shows vía streaming) es prueba y error. Fijate que ahora estaba Sandra Mihanovich el mismo día que ella, ¿y ahí, qué? ¿No se enojó?", concluyó.

