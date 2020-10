Cantando 2020: junto a Sandra Mihanovich, Laura Novoa se llevó uno de los mejores puntajes Crédito: Prensa LaFlia

"No nos conocíamos, pero me animé y la llamé, porque la admiro mucho desde siempre", reveló Laura Novoa, que durante esta ronda de tríos de Cantando 2020 invitó a Sandra Mihanovich, quien reveló que no tuvo ningún reparo en aceptar.

Junto a Patricio Arellano, entonaron el éxito más grande de Mihanovich, "Soy lo que soy", mientras de fondo se podían ver imágenes elegidas por Novoa de amigos suyos en distintas marchas. Tras escucharlos, la primera en brindar su devolución fue Nacha Guevara. "Tengo muchos recuerdos con vos y tu familia que son fundamentales para mí. No es fácil cantar junto a Sandra porque tiene una voz tremenda. Laura es una atrevida, y me encanta que así sea, pero la diferencia es enorme. De todos modos, siempre lo hacen con la mejor onda, poniendo todo en la pista", consideró la dueña del voto secreto durante esta ronda.

"Solo puedo decir que quiero que Sandra me enseñe. Humilde como pocas. La primera parte de la canción, Laura no me gustó, pero a partir de la mitad, sí, estuvo perfecto. Si fuera para Sandra, la nota sería un 100", sumó Karina "La Princesita" (6).

Oscar Mediavilla (8), agregó: "Sandra, sabés lo que yo te admiro como persona y como cantante. Estás en la grilla de las mejores y sos sensible, buena, amable, educada: Hago que mi familia también se meta en este juego para decirte que te queremos. Vos arrancaste el tren. Pato es un gran cantante; Laura, salvo algunas cuestiones de tempo, estuvo más cercana a lo que debería hacer. A mí, realmente me gustó".

"Sandra es un honor que esté acá. Sos una donadora: das riñones, das manos... Me parece lo tuyo de persona muy elevada. No todo el mundo hace eso. Sentí una gran emoción en los tres. No sé si porque está Mora, tu hija, en el estudio, Laura. Hubo una cosa muy linda. Sentí que fue muy orgánico para Laura por primera vez. Tuvo otra actitud y Patricio se emocionó hasta las lágrimas. Estuvieron los tres muy bien. El show es lo que me provoca escalofríos, no me importa si la garganta es perfecta", cerró Moria Casán (10).

"Haber trabajado con Sandra en Únicas fue el tesoro más grande de mi carrera. Pato es un groso, hizo lo que pudo junto a una grosa, pero toda mi atención se fue a ella", expresó Lourdes Sánchez (+1), luego de que los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández, pidieran la devolución del BAR.

"Te amo, Sandra. Sos un ícono, y trascendés de generación en generación. A Laura la vi mas cómoda sin las plataformas", sumó Laura Fidalgo (+1). Por último, Aníbal Pachano indicó: "Maravilloso, un show hecho con respeto, por tres artistas".

Las palabras finales quedaron a cargo de Novoa: "Quiero agradecer a Sandra. Para mi generación Sandra fue un puntapié para poder decir quiénes somos y para la generación de mi hija también".

