Santiago del Moro dio detalles del nuevo proyecto que lo alejará de Gran Hermano: “Estamos preparando algo lindo”

Después de cuatro temporadas al frente de Gran Hermano, Santiago del Moro asumirá un nuevo desafío en su carrera. El conductor será el encargado de liderar la versión argentina de Dancing With The Stars, el exitoso formato internacional conocido en español como Bailando con las estrellas, que se llevó a cabo en países como Estados Unidos e Italia y que reunió a figuras como Kim Kardashian, Diego Maradona y Wanda Nara.

Si bien el rumor comenzó a circular hace unos días, este miércoles por la mañana llegó la confirmación por parte del propio conductor, que en su ciclo radial habló al respecto. “Ay, yo estoy feliz. Yo quiero ser una de la lista tuya eh, del Bailando con las estrellas”, le dijo Marcela Tauro al aire de El Club del Moro deschavando lo que sería el nuevo proyecto televisivo de su compañero. “¡Te felicito!”, lanzó otra de sus panelistas sumándose a la novedad.

Ante el comentario de sus compañeras, Del Moro no tuvo opción y blanqueó su próximo proyecto para el 2027. “Marcela me lo tira por la cabeza”, bromeó mientras confirmaba las versiones de primera mano. “Es cierto que estamos preparando algo lindo para el año próximo. Estamos trabajando mucho hace mucho tiempo. Uno de los proyectos que teníamos con el canal era éste”, anunció el conductor mientras advertía que se trata del “formato original de la BBC, Dancing With The Stars”.

Wanda Nara fue otra de las celebrities que pasó por la pista de la versión italiana, emitida por la RAI Elisabetta A. Villa - Getty Images Europe

Al repasar los nombres de algunas de las figuras que formaron parte del formato internacional, el panel de La 100 preguntó de forma irónica: “Perdón, ¿y acá qué estrellas hay?”. “Lo importante es gente que baile bien y que esté a la altura de un certamen muy, muy, muy importante. Es muy lindo el formato”, expresó Del Moro. Respecto a los nombres que integrarían el jurado, el conductor aclaró que todavía “no hay nada” pero que “cada país tiene sus referentes en cuanto al baile”. Tras remarcar que se trata de un proyecto “muy incipiente”, el conductor reveló: “Sería para el próximo año. Sería el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”.

Así, Bailando con las estrellas será el nuevo título que se sumará a la carrera de Del Moro en la pantalla de Telefe, tras conducir ciclos como ¿Quién quiere ser millonario?, MasterChef y Gran Hermano.

Las diferencias con el “Bailando por un sueño”

Pampita en el Bailando 2023

Al buscar las diferencias y similitudes que este formato internacional podría tener con el reality conducido durante años por Marcelo Tinelli, es sabido que el atractivo de este ciclo no solo está puesto en la performance de los participantes en la pista de baile (que es mucho más solemne) sino también en el detrás de escena como son los ensayos y el aprendizaje de los diferentes ritmos. El intercambio entre el jurado y los participantes que ofrece el formato mexicano -creado por Santiago y Ruben Galindo para Televisa y adaptado por Tinelli- tampoco tiene tanto peso en Dancing With The Stars, que está muy lejos de ser mediática.

Tinelli junto a Charlotte Caniggia, en el Bailando 2023 Prensa América

Sin embargo, en medio de esta confirmación, Intrusos lanzó una bomba que sorprendió a más de uno. “Me dicen del lado de Marcelo que está preproduciendo el Bailando 2027 para América”, contó Adrián Pallares que, ante el asombro de sus compañeros, repitió textuales palabras de su fuente: “’Nosotros tenemos previsto para el año que viene con Marcelo hacer el Bailando’, me dijo una persona muy cercana a Tinelli. Inmediatamente, Natalie Weber sumó más información: “A mí me dijeron que es con una mega producción”, reveló la panelista.

Casualmente, Marcelo Polino estaba del otro lado del teléfono y opinó al respecto: “Un Bailando siempre redinamiza la pantalla. Me parece que está bueno”, dijo el jurado del reality de Tinelli. Sobre si aceptaría estar en el nuevo reality de Telefe, fue contundente: “No, yo iría con Marcelo Tinelli porque yo tengo una gratitud inmensa. Yo gracias a él pude cambiar el rumbo de mi carrera. Yo soy leal a la gente que me ha dado una mano”, concluyó.