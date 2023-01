El desgarrador posteo de Sara Carbonero por la muerte de la influencer Elena Huelva: “Qué injusta es la vida”

escuchar

Cuando tenía apenas 16 años, a Elena Huelva le detectaron un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer óseo, que había afectado tanto su cadera como sus piernas. A partir de ese momento, comenzó a documentar su día a día a través de las redes sociales y así logró ganarse el cariño de millones de personas alrededor del mundo. El tres de enero del 2023, cuatro años después de recibir el diagnóstico que le cambió la vida, la influencer española falleció tras una complicación de la enfermedad. Fueron muchos los mensajes de despedida que invadieron Instagram en las horas siguientes. Uno de ellos fue el de la periodista Sara Carbonero.

“Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Mis Ganas Ganan. Gracias por todo”, leyó el breve comunicado con el que los padres de Huelva dieron a conocer la dura noticia. En los últimos días, la misma influencer había utilizado sus Historias de Instagram para admitir que atravesaba “días muy difíciles, muy complicados, cada vez más”.

Según había explicado previamente, tuvo que someterse nuevamente a la quimioterapia luego de que el tratamiento que realizaba desde el 2021 dejara de funcionar, resultando en una metástasis en la tráquea.

Elena Huelva fue diagnosticada a los 16 años con sarcoma de Ewing Instagram/@elenahuelva02

La muerte de Elena fue un duro golpe para sus seres queridos, quienes se despidieron a través de las redes sociales. Una de ellas fue Sara Carbonero, quien conoció a la influencer casi de casualidad al cruzarse en la Gran Vía de Madrid y, tras intercambiar números de teléfono, comenzaron un diálogo que se transformó rápidamente en una amistad.

“Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele”, escribió, a modo de introducción, junto a una serie de postales que capturaron los hermosos momentos que vivieron juntas. “Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir”, continuó.

Sara Carbonero junto a Elena Huelva instagram @saracarbonero

“Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera”, admitió. Y agregó: “Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades, pero sí en el destino caprichoso”.

“Todo estará bien por aquí abajo pero un poco más oscuro. Porque nos falta tu luz, porque eras faro brillando. Única e irremplazable. Porque en tus apenas 20 años comprendiste mejor que mucha gente de qué va esto de la vida y nos diste una lección, sin pretenderlo. Porque hacen falta en este mundo muchas más personas como tú”, manifestó.

Sara Carbonero se despidió de Elena Huelva con una sentida carta que compartió en sus redes sociales instagram @saracarbonero

Y, sobre su amistad, reflexionó: “Dicen que solo muere lo que se olvida. Yo te recordaré eternamente. Mis niños también. Hicisteis muy buenas migas, les hablaré mucho de ti y de todas nuestras aventuras juntas. De la amiga más especial y valiente que se puede tener. Te pondré siempre como ejemplo de cómo plantarle cara a la adversidad. Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar”.

A modo de cierre y como punto final, escribió: “Te voy a echar mucho de menos. Nada va a ser lo mismo. Vuela alto como esas libélulas que tanto nos gustan. Te quiero muchísimo”.

