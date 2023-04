De Drew Barrymore y Cameron Diaz a Pedro Pascal: 14 famosos que le deben su éxito a otro famoso

escuchar

Ya se sabe: amigos son los amigos y aunque es una frase hecha, no deja de ser una gran verdad. Un amigo o amiga está en los buenos y en los malos momentos y sabe cómo ayudar cuando se está atravesando una dificultad o por lo menos, lo va a intentar. En esta nota repasamos 14 historias de amistad , de esas que sin lugar a duda marcaron a fuego la vida de Drew Barrymore, Pedro Pascal, Salma Hayek, Matt Damon, Johnny Depp y Selena Gomez, entre otros.

Drew Barrymore y Cameron Diaz

Drew Barrymore y Cameron Diaz, amigas en las buenas y en las malas Archivo

Drew Barrymore ha sufrido problemas de alcoholismo y de drogas desde su adolescencia y sino fuera por el apoyo de sus grandes amigos, como Cameron Diaz , tal vez nunca los hubiera superado. Gracias en parte a una intervención organizada por sus amigos en 2019 , en la que estaba presente Diaz, Barrymore dejó de beber definitivamente. Aunque fue una conversación “difícil”, tal y como contó Diaz en una entrevista exclusiva con The Los Angeles Times: “Sabía que si todos nos quedábamos con ella y le dábamos el apoyo que necesitaba, encontraría su camino. Tengo fe absoluta en ella. Uno no puede ni siquiera imaginar lo duro que fue ser ella de niña y luego tuvo la capacidad de salvarse a sí misma”. El arranque de su propio programa The Drew Barrymore Show, en 2019, fue el clavo en el ataúd. “Creo que la oportunidad que el programa me ofreció me despertó”, reveló Barrymore y sumó: “Me di cuenta de que no podía hacer mi trabajo bien si no estaba sobria”.

Sarah Paulson y Pedro Pascal

Sarah Paulson y Pedro Pascal: la actriz varias veces le pasó dinero para llegar a fin de mes Kevork Djansezian - Getty Images North America

Pedro Pascal está pasando por un gran momento gracias a sus papeles protagonistas en dos populares series: The Last of Us y The Mandalorian. Pero no siempre ha sido así, como recuerda su amiga Sarah Paulson. Ambos se conocieron a principios de los años 90 cuando estaban empezando sus carreras. “Hubo momentos en los que le daba mi sueldo diario de algún trabajo en el que estaba para que tuviera algo de dinero para alimentarse ”, contó Paulson en una entrevista con la revista Esquire. Pero siempre supo que tenía talento, y según ella, es ahora cuando Pascal está apenas despegando. “Creo que está listo para tomar las riendas de los protagonistas de las comedias románticas del pasado como Bruce Willis y Mel Gibson. Él puede ser todo eso. Hagamos una remake de Duro de matar con Pedro. Que se rehagan todas las películas de Arma mortal con Pedro”, bromeó.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero

Isabel Jiménez y Sara Carbonero: las presentadoras de la televisión española se han acompañado en la crianza de sus hijos como en momentos complicados de salud

La amistad entre Isabel Jiménez y Sara Carbonero empezó cuando las dos trabajaron como presentadoras de Telecinco hace 12 años y desde entonces se volvieron inseparables. Durante este tiempo, se han acompañado en todo: escapadas, eventos, rupturas de pareja, la crianza de sus hijos (tienen dos cada una), y hasta un proyecto empresarial con la marca de ropa que crearon juntas, Slow Love. Cuando Sara Carbonero, que fue diagnosticada en 2019 con cáncer de ovario , volvió a ser internada en el hospital noviembre pasado, Jiménez se convirtió en su fiel representante . Tres meses después de su operación, Jiménez informó al público que su amiga estaba bien pero que, respetando su privacidad, no quería revelar detalles. “Sara está fenomenal. Está muy bien. La operación ya está superada”, afirmó en un evento en febrero.

Courteney Cox, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow

Las tres amigas de Friends aseguran que, en vedad, son como hermanas Instagram/jenniferaniston

Casi dos décadas después de que se emitiera el último episodio de Friends, Courteney Cox, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow siguen siendo grandes amigas. Prueba de esto fue el apoyo que se mostraron cuando Cox descubrió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, el pasado 27 de febrero, acto al que no faltaron sus dos excolegas ni tampoco Laura Dern, otra actriz que también es muy amiga de Cox. En su discurso de agradecimiento, Cox subrayó lo importante que han sido sus compañeras para ella. “Son unas amigas maravillosas y son familia. Somos como hermanas”.

Después, Aniston le devolvió el agradecimiento: “Desde el principio, cuando la conocimos, fue inmediatamente inclusiva, cálida, amorosa e interesada en conocerlo todo sobre uno. Como fans tuyas, queremos darte las gracias por hacernos reír. Eres uno de los seres humanos más divertidos del planeta Tierra”.

Daniel Radcliffe y Maggie Smith

Daniel Radcliffe y Maggie Smith: fue la actriz quien le consiguió trabajo en Harry Poter

“Básicamente ella me consiguió el papel de Harry Potter, así que se lo debo todo”, admitió Daniel Radcliffe sobre su compañera Maggie Smith (quien interpreta la profesora McGonagall en la saga de J.K. Rowling) durante una entrevista en 2011. “Había trabajado con ella en David Copperfield y entonces, cuando ella se incorporó al reparto de Harry Potter le dijo al director [Chris Columbus]: ‘Tenés que hacerle una prueba a este chico’”.

Nicolas Cage y Johnny Depp

Nicolas Cage y Johnny Depp: gracias a una sugerencia del primero, el segundo consiguió rápidamente un papel para una película

Fue Nicolas Cage quien le sugirió a Johnny Depp que probara suerte en el mundo de la actuación. El momento fue durante una partida de Monopoly a principios de los ochenta cuando el protagonista de La leyenda del tesoro perdido puso a Depp, quien en ese momento quería hacer carrera en la música, en contacto con su representante. Según contó Cage en el diario The New York Times: “Lo mandé a ver a mi agente, que le envió a su primera audición, que era para Pesadilla en la calle Elm. Consiguió el papel ese mismo día”.

Tom Hanks y Charlize Theron

Tom Hanks y Charlize Theron: fue la actriz la que recordó la ayuda que le brindó el experimentado intérprete en medio de una filmación Reuters

Cuando Tom Hanks ganó el premio Cecil B. Demille en 2020, Charlize Theron -encargada de entregárselo- le dio las gracias con un emotivo discurso. Theron recordó cómo durante la audición de ¡Eso que tu haces!, película dirigida por Hanks, la actriz pensaba que lo había “arruinado todo”. “Se me había olvidado respirar y Tom me miró y dijo: ‘Lo siento, ¿podés darme cinco minutos? Tengo que salir, pero cuando regrese repetiremos esta escena de nuevo’. Tom no necesitaba cinco minutos, yo necesitaba cinco minutos. Esos cinco minutos fueron un regalo para mí porque vio a una joven actriz, sudando, intentando ocultar su ataque de pánico y su marcado acento sudafricano. Ese es el tipo de hombre que es y por eso amamos a Tom Hanks”.

Ed Sheeran y Jamie Foxx

Ed Sheeran y Jamie Foxx: alguna vez, el músico terminó durmiendo en el sofá del actor al darse cuenta que no tenía a dónde ir

En 2010, antes de hacerse famoso, el músico Ed Sheeran durmió en el sofá del actor Jamie Foxx . Según contó Foxx en The Graham Norton Show, el cantante de “Shape of You” sabía que Foxx tenía un programa de radio, The Foxxhole, y le pidió que le dejara tocar algunas de sus canciones en él. Después de escucharlo, Foxx se dio cuenta de su talento y le abrió las puertas de su casa al joven aspirante. “Le dije: ‘Mirá, sé que no tenés a dónde ir, así que podés quedarte acá’. Le daba de comer y hasta mi hija preguntó: ‘¿Ahora a quién tenés en casa?’”.

Kesha y Taylor Swift

Después de que un juez se negara a concederle a la cantante Kesha su petición de ser liberada de su contrato discográfico con el productor de músico Dr. Luke, a quien en 2016 acusó de acoso sexual, Swift le donó 250.000 dólares como ayuda en su batalla legal. Además de ella, otros músicos como Lady Gaga y Lorde alzaron la voz en las redes sociales para protestar contra la decisión judicial.

Penélope Cruz y Salma Hayek

Salma Hayek y Penélope Cruz: amigas y compañeras de militancia en defensa de la presencia de las mujeres en la industria del cine

Amigas desde los inicios de sus carreras, las actrices Penélope Cruz y Salma Hayek comparten una de las amistades más conocidas de Hollywood . Uno de los tantos momentos en los que se mostraron apoyo fue después de que Hayek confesara que había sido acosada por el productor Harvey Weinstein en 2017. Después Cruz subió un posteo en Instagram dedicado a su amiga: “Te quiero, mi bella amiga. Pero ¿por qué tenemos que luchar con uñas y dientes para mantener nuestra dignidad? Creo que es porque nosotras, como mujeres, hemos sido devaluadas artísticamente a un estado indecente, hasta el punto en que la industria del cine dejó de hacer un esfuerzo por averiguar qué querían ver las audiencias femeninas y qué historias queríamos contar”.

Ben Affleck y Matt Damon

Ben Affleck y Matt Damon: durante años compartieron una cuenta bancaria para poder pagarse sus gastos

Los dos protagonistas de En busca del destino se conocieron por primera vez en los años ochenta, cuando Ben Affleck tenía ocho años y Matt Damon, 10. Affleck se enfrentó a un acosador para proteger a Damon cuando empezó su amistad. “Recuerdo que ese fue un momento importante”, dijo Damon durante una entrevista en el programa de Conan O’Brien en 2019. “Se enfrentaría a una mala situación por mí. Es un buen amigo”, sumó luego.

Además, hace unas semanas, con motivo de la promoción de la película Air, también contaron que durante años compartieron una cuenta bancaria común para poder pagarse sus gastos: “En retrospectiva, quizás suena un poco raro, pero mientras uno de nosotros tuviera dinero, sabíamos que no nos cortarían la luz”.

Paula Echevarría, Marta Hazas y Cecilia Freire

Las "chicas Velvet": uno de los tríos de actrices españolas más amistosos del ambiente

El final de la serie de televisión Velvet no significó el fin de las llamadas “chicas Velvet” dado que, 7 años después del estreno del último episodio de la serie que las juntó, en diciembre de 2016, Paula Echevarría, Marta Hazas y Cecilia Freire sigue siendo uno de los tríos amistosos más conocidos de la farándula española. Aunque no han vuelto a trabajar juntas desde entonces, el grupo nunca ha dejado de juntarse; la última vez que se las vio en público fue el pasado febrero, en un restaurante italiano de Madrid. Para documentar la ocasión, Hazas subió una foto en su cuenta de Instagram con un mensaje que dejaba claro que su relación con sus amigas solo se ha fortalecido con los años: “Regalitos de profesión. El arte de hablar a la vez porque no nos da tiempo a contarnos todo, qué importantes son las amigas”.

Ana de Armas y Elena Furiase

Ana de Armas y Elena Furiase: cuando la actriz cubana se instaló en España la familia de Furiase jugó un papel fundamental

Ana de Armas y Elena Furiase se conocieron como coestrellas en El internado y desde aquel momento, en 2007, han sido inseparables. De Armas, quien se trasladó de su nativa Cuba a Madrid con 18 años, recuerda lo difícil que fue mudarse a otro país y cómo Elena y su familia la recibieron . En una entrevista con Vogue, relató que considera a Lolita Flores, la madre de Furiase, como una madre también. “Los días que yo estaba mal, llorando y echando de menos a mis padres en Cuba, nos tirábamos las tres en la cama y me hacían morirme de risa”, contó. Hasta hoy en día, De Armas y Furiase siguen siendo grandes amigas, como se ha visto en el video de Instagram que Furiase subió tras enterarse de la nominación a los Oscar de su amiga por su actuación en Rubia, donde la felicitaba y demostraba su cariño.

Selena Gomez y Francia Raisa

Selena Gomez está muy agradecida del enorme gesto que tuvo su amiga Francia Raisa: le donó un riñón

Selena Gomez y Francia Raisa han sido amigas durante una década, pero su relación se dio a conocer para el gran público en el momento en el que Raisa le donó un riñón a Gomez, quien padece de lupus, en 2017. A pesar de rumores recientes de que la amistad se había roto, Gomez aclaró hace poco que no es cierto. En marzo, transmitió su profundo agradecimiento por su amiga en un programa de Apple TV en el que diferentes personajes leen cartas de agradecimiento a aquellos que les han inspirado. Entonces la actriz la denominó como su “mejor amiga”, y confesó que, en el momento que Raisa aceptó hacer el transplante, Gomez se agobió por su generosidad. La cantante de “Calm Down” añadió: “Jamás estaré tan endeudada con alguien como lo estoy con Francia”. Las dos llevan la fecha de la operación tatuada en sus brazos.

