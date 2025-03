Sarah Jessica Parker cumple 60 años: una vida entre la moda, el glamour y el éxito inoxidable de Sex and the city

La actriz y productora se convirtió en un ícono a partir de la exitosa serie de HBO ambientada en Manhattan; en su aniversario de nacimiento, celebramos su estilo y recordamos curiosidades de su trayectoria

Sarah Jessica Parker cumple hoy 60 años, pero desde hace 27 que es Carrie Bradshaw. Es que el papel que interpreta hace más de dos décadas la convirtió en una de las actrices más destacadas de Hollywood y, al mismo tiempo, en una referente de la moda. El estilo que adoptó en la ficción se trasladó a la vida real y resulta prácticamente imposible pensar en Parker por fuera de su personaje en Sex and the City.

Intrépida, curiosa y ávida lectora, la actriz supo diversificar la marca personal de su alter ego en distintos negocios. Desde una exclusiva marca de zapatos hasta una línea de Cosmopolitan ―el cóctel favorito de Carrie en la serie― llamada The Perfect Cosmo by SJP, que la artista solía convidar a los clientes de su zapatería de Nueva York, en cada aparición y emprendimiento de Parker se esconde Bradshaw.

Los outfits de Sarah Jessica Parker en premieres, premiaciones y eventos nunca pasan inadvertidos KENA BETANCUR - AFP

Sin embargo, fuera de la pantalla, Parker no siempre estuvo rodeada de glamour. Sus inicios fueron humildes y muy alejados de los eventos en los que hoy deslumbra. Si bien en los próximos meses se estrenará la tercera temporada de And Just Like That, la secuela de Sex and the City, después de años de gran exposición en esta etapa Parker se mantiene más enfocada en su familia. Con motivo del aniversario de sus seis décadas, la celebramos con un recorrido por los momentos más destacados de su vida.

“Me acuerdo de qué es ser pobre”

La estrella norteamericana nació el 25 de marzo de 1965 en Nelsonville, un pequeño pueblo en Ohio, lejos de los lujos y los brillos de la ciudad. Su padre, Stephen Parker, era periodista y escritor, y su madre, Barbara, trabajaba como enfermera. Parker era la menor de cuatro hermanos y, cuando ella tenía apenas tres años, su padre abandonó el hogar. Su madre quedó sola a cargo de la crianza de los pequeños y la familia tuvo que enfrentarse a una difícil situación económica.

La vida de Sarah Jessica Parker no siempre tuvo el glamour de la red carpet Grosby Group - Instar Images/The Grosby Group

Según contó la propia actriz, al poco tiempo de la separación de sus padres, su madre rehizo su vida amorosa con un camionero que también tenía cuatro hijos, y vivían todos juntos. “Me acuerdo de ser pobre. No había manera de esconderlo. A veces no teníamos electricidad. A veces no podíamos festejar la Navidad, o los cumpleaños; o llegaban los cobradores, o la misma compañía de teléfono llamaba para avisar que nos iban a cortar la línea. Y teníamos edad suficiente para atender las llamadas, o ver las reacciones de mi madre, o a mis padres haciendo malabares con la plata”, señaló en una entrevista con The New York Times.

El gran giro del destino apareció cuando Parker, con solo 11 años, debutó en Broadway en la obra Los inocentes. En 1978, con 13 años, protagonizó Annie y nada volvería a ser igual. Su nombre empezó a reconocerse y la adolescente emprendió oficialmente su carrera como actriz.

El amor: Robert Downey Jr., Michael Fox y John F. Kennedy Jr.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. compartieron siete años; se separaron por los problemas del actor con el alcohol Archivo

La vida romántica de Parker, a diferencia de la de su personaje en Sex and the City, no presentó grandes altibajos. Sin embargo, a lo largo de su vida la actriz fue relacionada con algunas personalidades del mundo del espectáculo que llamaron la atención de la prensa rosa.

Parker y Robert Downey Jr. se conocieron en 1984, en el rodaje de Firstborn. Su historia de amor duró siete años, pero terminó debido a que las adicciones de Downey afectaron mucho a la pareja. Mientras su relación con Robert Downey Jr. estaba en pausa, trascendió que la actriz mantuvo un romance con Michael Fox. Los actores se conocieron durante el rodaje de Corazones de hierro y el flechazo fue instantáneo, pero el vínculo no logró sobrevivir fuera del set.

Una vez finalizado su vínculo con Robert Downey Jr., la actriz fue relacionada con John F. Kennedy Jr., uno de los solteros más codiciados de la década del 90 en los Estados Unidos . Se conocieron en el teatro, pero la exposición mediática que persiguió a la pareja se hizo insostenible y a los seis meses la relación llegó a su fin. En una entrevista de 1992, la artista reveló que nunca había experimentado la verdadera fama hasta entonces. Tras la ruptura con Parker, Kennedy empezó a salir con Carolyn Bessette, con quien se casó en 1996. Ambos murieron, trágicamente, en un accidente aéreo en 1999.

Un vestido de novia disruptivo

La diva encontró estabilidad amorosa de la mano de Matthew Broderick. Se casaron el 19 de mayo de 1997 con una ceremonia celebrada en Manhattan. La boda llamó la atención por mantener fuera toda pomposidad y tradición. Para la sorpresa de toda la prensa, la gurú de la moda optó por un vestido de novia color negro.

Sin embargo, no todo fue color de rosas: atravesaron algunas dificultades en su largo matrimonio, pero supieron seguir adelante y superar las crisis, incluso una que pareció definitiva en 2008 cuando trascendió una infidelidad de Broderick. “Las relaciones son difíciles. Siempre he sentido que quería invertir más en ella. Lo amo y creo que es brillante. Estoy segura de que yo a veces le molesto porque él a veces me molesta. Pero estoy enormemente orgullosa de la persona que es”, destacó la actriz, tras el escándalo.

Hoy son uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood y se ocupan juntos de la crianza de sus tres hijos: James, de 22 años, y las gemelas de 15 años Marion y Tabitha.

Actriz y empresaria

Con una fuerte veta comercial latente, Parker supo aprovechar la fascinación que generó su personaje como Carrie Bradshaw. En 2014 decidió lanzar su propia marca de zapatos con George Malkemus, el entonces director de Manolo Blahnik (la marca preferida de su personaje en Sex and the city) en los Estados Unidos. “De alguna manera tonta, creo que es lo que la gente esperaba de mí por Carrie Bradshaw”, apuntó la actriz cuando anunció el lanzamiento del proyecto. Después de una década, el negocio atravesó una fuerte crisis y el año pasado la marca decidió cerrar.

La actriz también impulsó productos de cosmética, maquillajes, perfumes, moda. Sin ir más lejos, en 2018, en alianza con la tienda online Gilt lanzó su propia colección de vestidos “para novias modernas no tradicionales”. A raíz de su pasión por la lectura, Parker presentó el sello editorial SJP Lit, centrado en “historias amplias, profundas, que invitan a la reflexión y al debate, que incluyen voces internacionales y subrepresentadas”, según se presenta en su página web. Además, en 2019 lanzó su marca de vinos.

Sarah Jessica Parker, ícono indiscutido de la moda (Foto: Instagram @justlikethatmax)

A lo largo de su vida, Parker no dudó a la hora de perseguir sus metas y desarrollar sus intereses. Después del éxito de Sex and the city se animó a ampliar su abanico laboral. Hoy, asentada como artista y como gurú de la moda, la actriz prefiere estar más abocada a su familia. “ Adoro cenar con mi esposo. Me encanta estar con amigos, compartir una comida, esa puede ser una parte favorita del día. Entiendo que soy actriz y que muchos me conocen como tal, pero mis momentos favoritos son cuando acuesto a mis niños por la noche o les doy el desayuno por la mañana ”. Parker sabe que lo importante se mantiene lejos de los flashes de la red carpet: detrás de los brillos y el glamour habita una mujer sencilla que agradece las pequeñas delicias de la vida cotidiana.

Lupe Torres Por

Temas Sarah Jessica Parker