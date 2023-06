Sarah Jessica Parker contó cómo ayudó a Robert Downey Jr. en su lucha contra las adicciones y de los escollos que encontraba en su entorno: “Me enojaba y me avergonzaba”

escuchar

Sarah Jessica Parker quiere dejar en claro que es una mujer con la que se puede contar y que, cuando uno de los suyos la necesita, no duda en dejar todo de lado para acompañar. En los últimos días, la actriz recordó el momento en que fue uno de los grandes apoyos de su expareja, Robert Downey Jr.

En una columna que escribió para The New Yorker, publicada el lunes, la actriz de And Just Like That habló de su noviazgo con en el actor en los años 80 y principios de los 90, época en la que él luchaba contra las adicciones. “La gente que lo rodeaba se mostraba desdeñosa conmigo, pero yo le había dado estabilidad y había intentado crear un impulso constante que le permitiera continuar”, dijo Parker, de 58 años. “Eso me enojaba y me avergonzaba”.

En un comunicado a través de su representante, Downey, de 58 años, le dijo a The New Yorker que siente un “gran respeto” por Parker, con quien salió durante siete años, de 1984 a 1991.

Downey, que lleva sobrio más de dos décadas, ha hablado abiertamente de su lucha contra la adicción a lo largo de los años. Incluso hizo mención a esto en Robert Downey Sr., su reciente documental sobre su padre. En varios de sus discursos, también hizo mención a los intentos que hizo Parker por ayudarlo mientras estaban en pareja.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. estuvieron en pareja entre 1984 y 1991 Archivo

“Me gustaba beber y tenía problemas con las drogas, y eso no encajaba con Sarah Jessica, porque es muy alejado de lo que es ella como persona”, dijo el actor de Iron Man a Parade en 2008. “Ella me proporcionó un hogar y comprensión”, añadió Downey. “Intentó ayudarme. Se enojaba mucho cuando no me ponía las pilas”.

En 2018, Parker habló durante una charla con People de una valiosa lección que aprendió de Downey durante su tiempo juntos. “Aprendí a cuidar de mí misma”, dijo y añadió detalles sobre su separación. “Hubo una enorme cantidad de tiempo en que me dediqué a asegurarme de que estaba bien. Llegó un momento en que tuve el valor de decir: ‘Voy a alejarme y voy a rezar para que no te mueras’”.

“Le preguntaba por qué su corazón latía tan rápido, pero lo único que se me pasaba por la cabeza y que le decía era que no era bueno que hiciera tantas flexiones antes de meterse en la cama”, contó sobre su ingenuidad inicial. “Igualmente no me arrepiento de nada de todo lo que viví”, añadió Parker. “No me arrepiento del tiempo invertido”, añadió. También admitió que “no supo” de la adicción de Downey “durante mucho tiempo”.

Años después de separarse de Parker, el actor se casó con Susan Levin en 2005. La pareja tiene dos hijos: Exton, de 11 años, y Avri, de 8. Downey también es padre de Indio Downey, de 29 años, con su exmujer Deborah Falconer.

Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker Archivo

Parker, por su parte, se casó con el también actor Matthew Broderick. La pareja se conoció gracias al hermano de la actriz y salieron durante cinco años antes de pasar por el registro civil. El 19 de mayo de 1997 se casaron, en Nueva York. Tienen tres hijos: James (que nació el 28 de octubre de 2002) y las gemelas Marion Loretta y Tabitha (que nacieron, tras una subrogación de vientre, el 23 de junio de 2009).

¿Cuál es el secreto para un matrimonio duradero y exitoso? Ella misma se refirió a eso al hablar con la prensa mientras promocionaba la primera temporada de su serie para HBO Divorce: “No lo sé, no tengo una ecuación matemática. Solo sé que amo a mi marido y sospecho que él también me ama; además, tenemos hijos maravillosos. Es una relación fantástica. Tengo mucha suerte. Durante nuestro noviazgo pasábamos mucho tiempo lejos uno del otro por trabajo y tengo docenas y docenas de cartas de Matthew, algunas tontas, otras muy románticas, todas muy especiales para mí”.

