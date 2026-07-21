Sarah Jessica Parker habló sobre Lionel Messi tras la final del Mundial: “No disfruto verlo llorar”

Sarah Jessica Parker recurrió a las redes sociales para compartir sus sensaciones luego de presenciar desde el estadio la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La actriz expresó su admiración por ambos equipos, felicitó al seleccionado español por el título y dejó un mensaje de apoyo para Lionel Messi y la Scaloneta tras la derrota.

A través de una publicación en Instagram, la protagonista de Sex & the City aseguró que la experiencia de vivir el encuentro en primera persona fue inolvidable. “Increíble, una locura y emocionante estar ahí”, escribió al comienzo del posteo, que obtuvo miles de reacciones y comentarios.

Entre las frases más emotivas del texto destacan sus palabras dedicadas al capitán de la Selección argentina. “No disfruto ver a Lionel Messi llorando”, expresó Parker, en referencia a las imágenes del rosarino entre lágrimas tras el encuentro. Además, la estrella destacó el nivel mostrado por los dos finalistas: “Ambos equipos se lo ganaron. Tanto talento a la vista”, resaltó.

La actriz dedicó también otros elogios a los protagonistas de la final. “Felicitaciones a la selección española por la victoria tan dramática y felicitaciones a la selección argentina por su corazón”, escribió antes de cerrar el mensaje con sus iniciales.

En la misma publicación, Parker reveló que su hijo, James Wilkie Broderick, había anticipado el desenlace del partido: “Lo predijo, dio justo en el clavo”, comentó. El joven de 23 años llegó a manifestar su simpatía por la albiceleste antes de la final y, tras el triunfo argentino sobre Inglaterra en las semifinales, compartió una selfie con la camiseta número 10 de Messi y manifestó su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Una vez concluido el Mundial, James volvió a vestir la camiseta del capitán y publicó otra foto en la que posó junto a varios excampeones del mundo, entre ellos Christian Karembeu, Patrick Vieira, Blaise Matuidi y Lukas Podolski.

Los mensajes de los famosos

Tras la derrota ante España, igual varios famosos recurrieron a las redes sociales para agradecerle a la Scaloneta lo vivivo Instagram

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial no impidió que buena parte de los famosos expresaran su orgullo y emoción por los logros alcanzados por la Selección en este campeonato del mundo. En las horas posteriores al partido, numerosas figuras del espectáculo y el periodismo utilizaron las redes sociales para agradecerle a la Scaloneta por el recorrido realizado y especialmente a Messi por su rol dentro del equipo.

La mayoría de las publicaciones coincidieron en un mismo sentimiento: el agradecimiento a los jugadores que volvieron a ilusionar al país con la posibilidad de la “cuarta estrella”. Uno de los homenajes más emotivos fue el de Cris Morena. Tras la consagración de España, la productora manifestó: “Lo que pasó hoy es un motivo para celebrar: porque si este fuera el último capítulo, qué privilegio haber sido parte de esta historia”, escribió junto a varias imágenes que recorren la carrera de Messi desde sus primeros años.

Y agregó: “No te digo adiós, porque los sueños que sembraste seguirán jugando en cada chico que patee una pelota. No te digo adiós, porque te llevamos para siempre en los recuerdos de un país que volvió a creer. No te digo adiós. Te digo gracias”.

La publicación cerró con otro mensaje de reconocimiento: “Gracias por enseñarnos a creer, a soñar y a sentir que lo imposible también puede hacerse realidad. Gracias, Selección Argentina, por tanta alegría y tanto corazón. Por eso, nunca les vamos a decir adiós”.

A los mensajes de afecto también se sumaron las dedicatorias de otras figuras como Pampita, Dalma Maradona y Marcelo Tinelli, quienes destacaron el legado de Messi y el esfuerzo de todo el seleccionado durante el campeonato. También artistas como Griselda Siciliani, Betiana Blum o el actor e imitador Iván Ramírez, conocido por interpretar a Messi en distintas producciones, expresaron su admiración por el plantel.