Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, juntos en la ficción

10 de septiembre de 2019 • 15:10

La realidad se volverá ficción en 2020 cuando Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick se suban a las tablas en Broadway para interpretar a un matrimonio, o más específicamente a tres. Según se pudo saber hoy, la pareja protagonizará la obra Plaza Suite a partir de abril.

El grupo teatral Ambassador fue el encargado de anunciar el comienzo de esta nueva producción, una reposición de la comedia de Neil Simon sobre la vida de casados. Los preestrenos comenzarán en el mes de marzo, mientras que el debut oficial será el 13 de abril.

La trama se centra en tres parejas diferentes. Y las tres serán interpretadas por Broderick y Parker, que se hospedarán en la Suite 719 del hotel Plaza City de Nueva York. Los actores serán dirigidos por John Benjamin Hickey, ganador del premio Tony por The Normal Heart.

Sarah utilizó su cuenta de Instagram para festejar este nuevo proyecto. "Una comedia clásica americana. Un escritor legendario. Un actor al que amo arriba y abajo del escenario. Dos actores, seis roles. La comedia de Neil Simon sobre el amor, el matrimonio, los hijos y todo lo absurdo y devastador que puede ocurrir en la habitación 719. Plaza Suite vuelve a Broadway", escribió al compartir algunas imágenes. "Siento que esperé toda una vida para esto", agregó.

Esta es la primera vez que la pareja comparte un escenario en 25 años. La última vez que subieron juntos a las tablas fue en 1995, cuando compartieron cartel en How to Succeed in Business Without Really Trying. Aquellos que quieran disfrutar de verlos, tendrán solo 17 semanas para hacerlo.

Además de las funciones en Nueva York, los actores estarán presentándose en Boston, en dónde harán 22 funciones durante el mes de febrero antes de desembarcar en la gran manzana.