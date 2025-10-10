Una argentina como invitada. Las famosas y los looks más increíbles en la gala del New York City Ballet

Encabezados por Sarah Jessica Parker y su vestido de ángel negro, Valentina Ferrer, Mick Jagger y Olivia Palermo disfrutaron de una noche de arte muy fashionista
- 2 minutos de lectura'
La Fall Fashion Gala del New York City Ballet es uno de los grandes eventos de la agenda anual de la sociedad neoyorquina y, en su 13a edición, reunió el miércoles 8 de octubre en el Lincoln Center de esa ciudad a grandes figuras convocadas por el arte y la moda. Por eso se convirtió en una verdadera pasarela tanto de los looks más elegantes como de estilos extravagantes y transgresores. De estos últimos, Sarah Jessica Parker fue el mejor ejemplo. La protagonista de Sex and the City y Just Like That lució un traje escultural de la diseñadora neerlandesa Iris van Herpen: una creación semitransparente y ceñida con dos grandes alas que se desplegaban a los lados. La elección de Parker, que es presidenta honorífica del New York City Ballet, responde a su pasión por innovar en la moda y también a que Van Herpen fue la encargada del vestuario del plato fuerte de la noche: el estreno mundial de una coreografía de Jamar Roberts.
Entre las celebridades que también se destacaron por su fashionismo estuvieron la argentina Valentina Ferrer (casada con J Balvin), la influencer Olivia Palermo, la ex top model Helena Christensen y la actriz Julia Fox (las dos, vestidas también por Van Herpen), aunque los que verdaderamente revolucionaron la alfombra roja con su presencia fueron Mick Jagger y su prometida, la bailarina Melanie Hamrick.
La velada, que comenzó a la tarde con un cóctel seguido por las actuaciones del ballet, finalizó con una elegante cena y un baile en el Paseo Marítimo del Teatro David H. Koch, en el que los artistas de la compañía compartieron la pista con los invitados.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
- 1
¿Qué se sabe de…? Matthew McConaughey y su mujer en Londres, el vestido “desnudo” de Dakota Johnson y una gótica Mariah Carey
- 2
Rebelde como papá. Es la hija modelo y fotógrafa de un famoso cantante y afirma: “Prefiero caerle mal a la gente por decir la verdad”
- 3
Sociales de la semana. La noche más egipcia en Buenos Aires, José Luis Clerc solidario y el homenaje a Fangio en Inglaterra
- 4
Entramos a la fiesta. Todas las fotos, los invitados y los looks al detalle de la gala de Fundaleu