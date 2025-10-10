Una argentina como invitada. Las famosas y los looks más increíbles en la gala del New York City Ballet

La Fall Fashion Gala del New York City Ballet es uno de los grandes eventos de la agenda anual de la sociedad neoyorquina y, en su 13a edición, reunió el miércoles 8 de octubre en el Lincoln Center de esa ciudad a grandes figuras convocadas por el arte y la moda. Por eso se convirtió en una verdadera pasarela tanto de los looks más elegantes como de estilos extravagantes y transgresores. De estos últimos, Sarah Jessica Parker fue el mejor ejemplo. La protagonista de Sex and the City y Just Like That lució un traje escultural de la diseñadora neerlandesa Iris van Herpen: una creación semitransparente y ceñida con dos grandes alas que se desplegaban a los lados. La elección de Parker, que es presidenta honorífica del New York City Ballet, responde a su pasión por innovar en la moda y también a que Van Herpen fue la encargada del vestuario del plato fuerte de la noche: el estreno mundial de una coreografía de Jamar Roberts.

Sarah Jessica Parker llega a la Fall Fashion Gala con un vestido de Van Herpen con enormes alas caladas Patricia Schlein/Star Max - GC Images

El stone Mick Jagger asistió junto a su prometida, la bailarina Melanie Hamrick, madre de su octavo hijo, Deveraux Octavian Stephanie Augello - Variety

La modelo argentina Valentina Ferrer (mujer del cantante colombiano J Balvin), con un vestido de profundo escote en la espalda y falda de corte sirena Gilbert Carrasquillo - GC Images

Entre las celebridades que también se destacaron por su fashionismo estuvieron la argentina Valentina Ferrer (casada con J Balvin), la influencer Olivia Palermo, la ex top model Helena Christensen y la actriz Julia Fox (las dos, vestidas también por Van Herpen), aunque los que verdaderamente revolucionaron la alfombra roja con su presencia fueron Mick Jagger y su prometida, la bailarina Melanie Hamrick.

La velada, que comenzó a la tarde con un cóctel seguido por las actuaciones del ballet, finalizó con una elegante cena y un baile en el Paseo Marítimo del Teatro David H. Koch, en el que los artistas de la compañía compartieron la pista con los invitados.

La actriz e influencer neoyorquina Olivia Palermo eligió un look masculino de traje con saco cruzado y solapas de satén rojo Gilbert Carrasquillo - GC Images

La actriz Julia Fox (ex novia del rapero Kanye West) con un diseño de Iris Van Herpen inspirado en la silueta de un pez, con transparencias que simulan un calado Gilbert Carrasquillo - GC Images

La ex top model danesa Helena Christensen también lució un vestido vaporoso de Van Herpen, que complementó con un sobre Chanel. Patricia Schlein/Star Max - GC Images