LA NACION

Una argentina como invitada. Las famosas y los looks más increíbles en la gala del New York City Ballet

Encabezados por Sarah Jessica Parker y su vestido de ángel negro, Valentina Ferrer, Mick Jagger y Olivia Palermo disfrutaron de una noche de arte muy fashionista

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Valentina Ferrer, Sarah Jessica Parker y Julia Fox brillaron en el Lincoln Center
Valentina Ferrer, Sarah Jessica Parker y Julia Fox brillaron en el Lincoln CenterGetty

La Fall Fashion Gala del New York City Ballet es uno de los grandes eventos de la agenda anual de la sociedad neoyorquina y, en su 13a edición, reunió el miércoles 8 de octubre en el Lincoln Center de esa ciudad a grandes figuras convocadas por el arte y la moda. Por eso se convirtió en una verdadera pasarela tanto de los looks más elegantes como de estilos extravagantes y transgresores. De estos últimos, Sarah Jessica Parker fue el mejor ejemplo. La protagonista de Sex and the City y Just Like That lució un traje escultural de la diseñadora neerlandesa Iris van Herpen: una creación semitransparente y ceñida con dos grandes alas que se desplegaban a los lados. La elección de Parker, que es presidenta honorífica del New York City Ballet, responde a su pasión por innovar en la moda y también a que Van Herpen fue la encargada del vestuario del plato fuerte de la noche: el estreno mundial de una coreografía de Jamar Roberts.

Sarah Jessica Parker llega a la Fall Fashion Gala con un vestido de Van Herpen con enormes alas caladas
Sarah Jessica Parker llega a la Fall Fashion Gala con un vestido de Van Herpen con enormes alas caladasPatricia Schlein/Star Max - GC Images
El stone Mick Jagger asistió junto a su prometida, la bailarina Melanie Hamrick, madre de su octavo hijo, Deveraux Octavian
El stone Mick Jagger asistió junto a su prometida, la bailarina Melanie Hamrick, madre de su octavo hijo, Deveraux OctavianStephanie Augello - Variety
La modelo argentina Valentina Ferrer (mujer del cantante colombiano J Balvin), con un vestido de profundo escote en la espalda y falda de corte sirena
La modelo argentina Valentina Ferrer (mujer del cantante colombiano J Balvin), con un vestido de profundo escote en la espalda y falda de corte sirenaGilbert Carrasquillo - GC Images

Entre las celebridades que también se destacaron por su fashionismo estuvieron la argentina Valentina Ferrer (casada con J Balvin), la influencer Olivia Palermo, la ex top model Helena Christensen y la actriz Julia Fox (las dos, vestidas también por Van Herpen), aunque los que verdaderamente revolucionaron la alfombra roja con su presencia fueron Mick Jagger y su prometida, la bailarina Melanie Hamrick.

La velada, que comenzó a la tarde con un cóctel seguido por las actuaciones del ballet, finalizó con una elegante cena y un baile en el Paseo Marítimo del Teatro David H. Koch, en el que los artistas de la compañía compartieron la pista con los invitados.

La actriz e influencer neoyorquina Olivia Palermo eligió un look masculino de traje con saco cruzado y solapas de satén rojo
La actriz e influencer neoyorquina Olivia Palermo eligió un look masculino de traje con saco cruzado y solapas de satén rojoGilbert Carrasquillo - GC Images
La actriz Julia Fox (ex novia del rapero Kanye West) con un diseño de Iris Van Herpen inspirado en la silueta de un pez, con transparencias que simulan un calado
La actriz Julia Fox (ex novia del rapero Kanye West) con un diseño de Iris Van Herpen inspirado en la silueta de un pez, con transparencias que simulan un caladoGilbert Carrasquillo - GC Images
La ex top model danesa Helena Christensen también lució un vestido vaporoso de Van Herpen, que complementó con un sobre Chanel.
La ex top model danesa Helena Christensen también lució un vestido vaporoso de Van Herpen, que complementó con un sobre Chanel.Patricia Schlein/Star Max - GC Images
La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semana
La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semanaCordonpress
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Matthew McConaughey y su mujer en Londres, el vestido “desnudo” de Dakota Johnson y una gótica Mariah Carey
    1

    ¿Qué se sabe de…? Matthew McConaughey y su mujer en Londres, el vestido “desnudo” de Dakota Johnson y una gótica Mariah Carey

  2. Hija de un reconocido cantante, se luce como modelo y fotógrafa: “Mis privilegios no vienen de la fama de papá”
    2

    Rebelde como papá. Es la hija modelo y fotógrafa de un famoso cantante y afirma: “Prefiero caerle mal a la gente por decir la verdad”

  3. La noche más egipcia en Buenos Aires, José Luis Clerc solidario y el homenaje a Fangio en Inglaterra
    3

    Sociales de la semana. La noche más egipcia en Buenos Aires, José Luis Clerc solidario y el homenaje a Fangio en Inglaterra

  4. Todas las fotos, los invitados y los looks al detalle de la gala de Fundaleu
    4

    Entramos a la fiesta. Todas las fotos, los invitados y los looks al detalle de la gala de Fundaleu

Cargando banners ...