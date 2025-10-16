LA NACION

De Sarah Jessica Parker y Karol G a las hermanas Hadid y Alessandra Ambrosio: el desfile de Victoria’s Secret, en fotos

Se celebró en Nueva York una nueva edición del megadesfile que reúne a las top models y famosos de todo el mundo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
De Sarah Jessica Parker y Karol G a las hermanas Hadid y Alessandra Ambrosio: el desfile de Victoria’s Secret en fotos
De Sarah Jessica Parker y Karol G a las hermanas Hadid y Alessandra Ambrosio: el desfile de Victoria’s Secret en fotosANGELA WEISS - AFP
Karol G llevó la sangre latina al reconocido desfile de Victoria's Secret en Nueva York. Al ritmo de la pasarela, la cantante colombiana interpretó "Ivonny bonita" y "Latina Foreva", temas pertenecientes a su álbum Tropicoqueta
Karol G llevó la sangre latina al reconocido desfile de Victoria's Secret en Nueva York. Al ritmo de la pasarela, la cantante colombiana interpretó "Ivonny bonita" y "Latina Foreva", temas pertenecientes a su álbum Tropicoqueta Evan Agostini - Invision
La cantante estadounidense Madison Beer, de 25 años, fue otra de las intérpretes que se sumó a los ángeles de la marca de lencería
La cantante estadounidense Madison Beer, de 25 años, fue otra de las intérpretes que se sumó a los ángeles de la marca de lenceríaEvan Agostini - Invision
Jihyo, Momo, Tzuyu y Nayeon del grupo de K-pop TWICE presentaron en la pasarela "This Is For” y “Strategy", canción incluida en la banda sonora de Las Guerreras K-pop, la exitosa película animada que se puede ver por Netflix
Jihyo, Momo, Tzuyu y Nayeon del grupo de K-pop TWICE presentaron en la pasarela "This Is For” y “Strategy", canción incluida en la banda sonora de Las Guerreras K-pop, la exitosa película animada que se puede ver por NetflixEvan Agostini - Invision

Espectadores de lujo

Sarah Jessica Parker fue una de las celebrities invitadas al desfile, que tuvo lugar en el Brooklyn Navy Yard. La actriz de Sex and the City apostó por un look total black compuesto por un vestido vintage Alexander Wang, abrigo sastrero Dolce & Gabbana y zapatos de su propia firma
Sarah Jessica Parker fue una de las celebrities invitadas al desfile, que tuvo lugar en el Brooklyn Navy Yard. La actriz de Sex and the City apostó por un look total black compuesto por un vestido vintage Alexander Wang, abrigo sastrero Dolce & Gabbana y zapatos de su propia firmaAndy Kropa - Invision
La modelo argentina Valentina Ferrer, pareja del músico J Balvin, dijo presente con un sensual conjunto de soutien y falda tiro bajo en color negro, botas largas a tono y un abrigo XL de peluche
La modelo argentina Valentina Ferrer, pareja del músico J Balvin, dijo presente con un sensual conjunto de soutien y falda tiro bajo en color negro, botas largas a tono y un abrigo XL de pelucheAndy Kropa - Invision
El actor Dylan Sprouse no quiso perderse el desfile para alentar a su mujer, la modelo Barbara Palvin, y llevó un prendedor color amarillo para concientizar sobre la endometriosis. Recientemente, Palvin reveló que le diagnosticaron esta enfermedad y se sometió a una cirugía para aliviar los síntomas
El actor Dylan Sprouse no quiso perderse el desfile para alentar a su mujer, la modelo Barbara Palvin, y llevó un prendedor color amarillo para concientizar sobre la endometriosis. Recientemente, Palvin reveló que le diagnosticaron esta enfermedad y se sometió a una cirugía para aliviar los síntomasAndy Kropa - Invision
Patrick Schwarzenegger pasó por la alfombra rosa con un look total black. El actor de The White Lotus le dio un toque moderno con una chaqueta de cuero que llevó abierta y dejaba al descubierto una cadena plateada que utilizó como accesorio
Patrick Schwarzenegger pasó por la alfombra rosa con un look total black. El actor de The White Lotus le dio un toque moderno con una chaqueta de cuero que llevó abierta y dejaba al descubierto una cadena plateada que utilizó como accesorioAndy Kropa - Invision
Antes de su presentación musical, Madison Beer cautivó en la pink carpet con un vestido lencero semitransparente, con un prominente tajo lateral
Antes de su presentación musical, Madison Beer cautivó en la pink carpet con un vestido lencero semitransparente, con un prominente tajo lateralAndy Kropa - Invision
Nayeon, Jihyo, Tzuyu y Momo, integrantes de Twice, que hicieron historia como el primer grupo femenino de K-pop que cantó en el Victoria’s Secret Fashion Show
Nayeon, Jihyo, Tzuyu y Momo, integrantes de Twice, que hicieron historia como el primer grupo femenino de K-pop que cantó en el Victoria’s Secret Fashion Show Andy Kropa - Invision
La actriz Chloë Sevigny apostó por un estilo babydoll, a tono con la ocasión
La actriz Chloë Sevigny apostó por un estilo babydoll, a tono con la ocasiónDIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La actriz de Guardianes de la Galaxia y Jumanji Karen Gillan eligió un diseño de la firma de lujo francesa Chloé
La actriz de Guardianes de la Galaxia y Jumanji Karen Gillan eligió un diseño de la firma de lujo francesa ChloéAndy Kropa - Invision
Law Roach, el estilista detrás de la imagen y los impactantes looks de Zendaya, optó por un conjunto sastrero
Law Roach, el estilista detrás de la imagen y los impactantes looks de Zendaya, optó por un conjunto sastrero DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las protagonistas de la noche

Gigi Hadid fue una de las top models estelares en la pasarela de Victoria's Secret
Gigi Hadid fue una de las top models estelares en la pasarela de Victoria's SecretEvan Agostini - Invision
Emily Ratajkowski, deslumbrante en el desfile
Emily Ratajkowski, deslumbrante en el desfile Evan Agostini - Invision
Bella Hadid también dijo presente
Bella Hadid también dijo presenteEvan Agostini - Invision
Uno de los históricos "ángeles" de la firma, la supermodelo sudafricana Candice Swanepoel
Uno de los históricos "ángeles" de la firma, la supermodelo sudafricana Candice Swanepoel Evan Agostini - Invision
La modeo estadounidense Jasmine Tookes lució su embarazo de 9 meses en la pasarela
La modeo estadounidense Jasmine Tookes lució su embarazo de 9 meses en la pasarelaEvan Agostini - Invision
La actriz y modelo Barbara Palvin
La actriz y modelo Barbara PalvinEvan Agostini - Invision
La modelo holandesa Imaan Hammam
La modelo holandesa Imaan Hammam Evan Agostini - Invision
La supermodeo estadounidense Lily Aldridge, otra de las reconocidas angelitas
La supermodeo estadounidense Lily Aldridge, otra de las reconocidas angelitasEvan Agostini - Invision
La supermodelo y actriz neerlandesa Doutzen Kroes
La supermodelo y actriz neerlandesa Doutzen Kroes Evan Agostini - Invision
Además de top model, Behati Prinsloo es la mujer del cantante de Maroon 5, Adam Levine. En julio de este año cumplieron 11 años de casados
Además de top model, Behati Prinsloo es la mujer del cantante de Maroon 5, Adam Levine. En julio de este año cumplieron 11 años de casadosEvan Agostini - Invision
La reconocida supermodelo brasileña Adriana Lima con las alas de Victoria's Secret
La reconocida supermodelo brasileña Adriana Lima con las alas de Victoria's SecretEvan Agostini - Invision
Alessandra Ambrosio, también top model brasileña, cautivó con sus alas geométricas en forma de corazón
Alessandra Ambrosio, también top model brasileña, cautivó con sus alas geométricas en forma de corazónEvan Agostini - Invision
La neozelandesa Stella Maxwell encendió el desfile con un look total red
La neozelandesa Stella Maxwell encendió el desfile con un look total redEvan Agostini - Invision
La modelo estadounidense Ashley Graham lució sus alas de plumas en negro
La modelo estadounidense Ashley Graham lució sus alas de plumas en negroEvan Agostini - Invision
La top model rusa Irina Shayk
La top model rusa Irina ShaykEvan Agostini - Invision
Iris Law, la hija de 24 años de Jude Law y Sadie Frost
Iris Law, la hija de 24 años de Jude Law y Sadie FrostEvan Agostini - Invision
Lila Moss sigue los pasos de su madre, la supermodelo Kate Moss
Lila Moss sigue los pasos de su madre, la supermodelo Kate MossEvan Agostini - Invision
La actriz de Euphoria Barbie Ferreira
La actriz de Euphoria Barbie Ferreira Evan Agostini - Invision
Un cierre angelical de la mano de Gigi Hadid
Un cierre angelical de la mano de Gigi HadidEvan Agostini - Invision
Tras su paso por la Semana de la Moda de París, Bella Hadid volvió a la pasarela de Victoria's Secret
Tras su paso por la Semana de la Moda de París, Bella Hadid volvió a la pasarela de Victoria's SecretANGELA WEISS - AFP
Barbara Palvin
Barbara Palvin ANGELA WEISS - AFP
Candice Swanepoel
Candice SwanepoelEvan Agostini - Invision
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Murió el cantante de soul D’Angelo, a los 51 años
    1

    Murió el cantante de soul D’Angelo, a los 51 años: “Llevaba meses internado en un hospital”

  2. Murió Drew Struzan, ilustrador de emblemáticos afiches de Hollywood
    2

    De Volver al futuro a Indiana Jones: murió Drew Struzan, ilustrador de emblemáticos afiches de Hollywood

  3. Luis Pedro Toni, el adiós a un precursor del chimento en los medios argentinos
    3

    A los 91 años murió Luis Pedro Toni, un precursor del chimento en los medios argentinos

  4. Leticia Brédice contó cómo impactó en su vida la delgadez impuesta en los 90
    4

    Leticia Brédice reflexionó sobre la delgadez impuesta en los 90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”

Cargando banners ...