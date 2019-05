Se casó en secreto Zoë Kravitz, la hija de Lenny y actriz de Big Little Lies

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 18:04

Falta muy poco para el estreno de la nueva temporada de Big Little Lies, y mientras las actrices que forman parte del contundente elenco de la serie todavía saborean el éxito cosechado por la temporada debut, una de ellas también está viviendo un gran momento personal: Zoë Kravitz, hija de Lenny y personaje clave de la serie -aunque a priori secundario-, se casó en secreto con el también actor Karl Glusman.

Así lo afirma la revista US Weekly. Al parecer la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia secreta tras tres años de relación.

Zoë había dicho en una entrevista reciente que estaban comprometidos, por lo que este desenlace era esperado. En la misma nota reveló que el actor le pidió la mano un día en su casa, sin más ceremonia que la espontaneidad: "Me encantó que no fuera un plan megaelaborado en París", dijo. La razón de haberlo hecho en secreto, según publica el medio estadounidense, tiene que ver con la formalidad legal del casamiento. La fiesta podría tener lugar en junio, en Francia, tal como lo hicieron Joe Jonas y Sophie Turner.

"Estoy planeando ya, despacio pero con seguridad. Es un poco intimidante pero estoy emocionada y eso que estoy empezando a organizarme ahora... así que deséenme suerte", reconoció en enero. "Cumplir 30, casarme, escribir un guion, producir... es como si todo fuera un nivel más profundo de lo que solía ser", agregó. "Quiero hacer menos cosas pero hacerlas mejor. En vez de hacer muchos proyectos a la vez, me gustaría desarrollar uno solo porque aunque tardes más es mucho más satisfactorio. Especialmente cuando haces algo que no vería la luz si tú no te involucras. Además, así tienes la oportunidad de disfrutar de la vida y pasar tiempo con la gente a la que quieres", concluyó.

Habrá que esperar a junio tanto para ver a Zoë de nuevo en acción en la segunda temporada de la serie como para ver las imágenes de la verdadera fiesta de casamiento, pero lo cierto es que ella y Karl Glusman ya son marido y mujer.