Se filtró un audio privado de Claudio Paul Caniggia a Mariana Nannis

28 de agosto de 2019 • 11:43

La guerra de los Caniggia no tiene tregua. A las acusaciones de Mariana Nannis de violencia de género y los problemas de adicción de su marido, se suma ahora un audio privado de la pareja que se filtró en las últimas horas.

El mensaje de voz que Claudio Paul Caniggia le envía a su mujer sería de hace un par de meses y demostraría la relación que mantenían en el último tiempo. En él, el exfutbolista desmiente haber ido a una fiesta privada y subestima la supuesta relación que tiene con Sofía Bonelli.

"Ya arrancan mintiendo. Yo no estuve en ninguna fiesta privada, ni nada. Estoy en el lugar donde vivo yo, ¿entendés? Estaba con dos chicos que están ahí y no tengo nada que ver con eso, así que es ridículo esto. Esto a mí me hace reír nada más porque acá en la Argentina dicen cualquier pavada. (...) Es un payasada", se defiende Caniggia en el audio que reveló Tomás Dente en Nosotros a la mañana.

En los comentarios siguientes se puede vislumbrar el trato que tiene hacia Nannis, donde la acusa de armar todo un circo al respecto: "Y aparte fuiste vos la que hiciste todo este quilombo, ¿entendés? Lo hiciste vos porque ya lo sabemos, yo ya lo sé, quién no lo sabe. Fuiste vos, ¿entendés? Al pedo, no tiene sentido toda esta m... que pasó. Yo no tengo por qué decir nada si no tengo nada que ver. Esto es ridículo. Yo ya dije en un comunicado que todo es inventado, ya lo dije cuando salió esa noticia".

En las últimas horas se dio a conocer la cifra que estaría en juego en este divorcio y según el abogado de Nannis ascendería a 40 millones de dólares.