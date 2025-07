Yanina Latorre dio a conocer el mal momento de Mariana Nannis en Marbella

Luego del escandaloso cruce entre Mariana Nannis y su nuera, Melody Luz, Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda (América TV) el mal momento que viviría la mediática en Marbella. Según contó, enfrentaría serios problemas de dinero y se encontraría en una situación muy delicada a nivel judicial que le impediría salir de España.

La conductora dio a conocer todos los detalles sobre la preocupante de la exesposa de Claudio Paul ‘El Pájaro’ Caniggia. “No puede salir del país por deudas y denuncias. Ella está en medio de un divorcio terrible. Lo único que tiene es el departamento del Faena, que se lo están por rematar por deudas de expensas. De ahí echó al hijo y a Melody, a 10 días del parto”, informó.

Mariana Nannis: sin dinero y agobiada por las deudas

Latorre contó que Nannis ya no tendría el estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrada y que incluso se habría desprendido de algunas propiedades. “Tiene un departamento en Miami. Pero es mentira que había comprado un departamento para los perros. Lo tiene totalmente abandonado y hecho mier...”, aseguró. Ante la pregunta de por qué no lo alquila que hizo una de sus panelistas, Yanina respondió: ”Para alquilarlo tenés que pagar las deudas, arreglarlo y no es tan fácil".

Con respecto a la vivienda de Mariana, contó: “Ella se queda a vivir en Marbella con el poquito dinero que tenía, pero creyó que iba a facturar hablando mal del marido, porque le iban a pagar por notas (...) Está en muy malas condiciones, con los perros, en un barrio poco decente, con toda la ropa acumulada, cajas, montañas de tapados de piel, con unas condiciones de abandono”.

Mariana Nannis se enfrentó con su nuera Melody Luz, a través de las redes sociales (Foto: Captura video de archivo / Instagram @melodyluz)

Además, la también angelita de LAM (América TV) aseguró que a esa casa fueron de vacaciones Alex Canniggia y su novia, Melody Luz. “Cuando el hijo entró con unas zapatillas que no eran ni Gucci ni Prada y que se las había regalado su nuera, le dijo: ‘A mi casa con esas zapatillas no entrás. No sé cómo hacés para caminarlas´“, relató.

Por último, Yanina Latorre dijo que la exmodelo viviría con sus perros en la casa de un vecino venezolano, ya que habría sido desalojada de su propio hogar por no pagar el alquiler.