Mariana Nannis y Melody Luz se cruzaron en las redes y se dijeron de todo

“Las únicas mujeres de mi vida. Ellas y nadie más”, expresó Alexander Caniggia días atrás junto a una foto con Melody Luz y su hija Venezia. La publicación sorprendió a todos, puesto que estaban separadas y de hecho ella apuntó sin filtro contra su ex y hasta lo acusó de infiel. Sin embargo, decidieron recomponer el vínculo y darle una nueva oportunidad a su historia de amor. El lunes estuvieron en LAM (América TV) y hablaron de algo que no le simpatizó nada a Mariana Nannis, quien se pronunció en las redes con un polémico comentario contra la bailarina y ella no tardó en redoblar la apuesta.

Tras escuchar a su hijo y a su nuera en televisión, Mariana Nannis escribió en su Instagram: “Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche”. Dio cuenta de que el mensaje estaba dirigido a Melody Luz, quien tras separarse de Caniggia, comenzó una relación con el cocinero Santiago del Azar y de hecho se mostraron juntos y enamorados. No obstante, ella regresó con el padre de su hija y le puso fin a ese noviazgo.

Mariana Nannis apuntó contra Melody Luz (Foto: Instagram @mariananannis_)

Si había dudas con respecto a quién estaba dirigido el mensaje de Nannis, estas quedaron despejadas cuando Luz subió una foto para responderle. “Para Nesquik estoy yo que soy bien negrita y villera”, comentó junto a una foto en la que posó disfrazada de Gatúbela.

Melody Luz no tardó en responderle a Mariana Nannis (Foto: Instagram @melodyluz)

Eso no fue todo porque además busco diferenciarse de su suegra en lo referido a su rol de madre. “Pero por sobre todo soy una mamá cariñosa, presente y humilde. No soy clasista, acumuladora, mala persona ni mentirosa”, cerró con una foto donde se la ve abrazar a su hija de un año y once meses.

La respuesta de Melody Luz a Mariana Nannis (Foto: Instagram @melodyluz)

Momentos antes de que tuviera lugar este fuerte intercambio entre Nannis y Luz, durante la entrevista con LAM, Alexaner Caniggia habló de su vínculo con sus padres. Así como dijo que tiene relación con Claudio Paul Caniggia, afirmó que tiene “cero contacto”, con Mariana Nannis.

“Con mi papá bien, estamos ahí al pie del cañón, trabajando mucho en el fútbol juntos. Recién venimos de firmar a un jugador nuevo”, expresó. “Con mi madre no hablo nada, hace años, después de lo que pasó en el Faena. Es una lástima, la verdad”, añadió. En cuanto a esto, en agosto de 2023, Caniggia afirmó que su madre lo echó de su departamento días antes de que su pareja diera a luz a su hija. Ella lo contradijo y aseguró que “él se fue de común acuerdo”, que dejaron el lugar “detonado” y que “vendieron los muebles que eran carísimos”.

Alex Caniggia apuntó contra Mariana Nannis

El mediático salió en defensa de su padre y apuntó contra su madre: “Se comportó muy mal con mi viejo y sigue comportándose mal con él. Lo que me duele a mí, la verdad, voy a ser sincero, es que inventa cosas, por ejemplo, que mi padre es golpeador; él nunca la tocó ni nada de agresión; eso la verdad como hijo me remolesta”.

“No sé por qué lo hace”, reflexionó y aseguró que tiene “cero contacto” con ella y que ni siquiera hablan. Además, dijo que Nannis no conoce a su nieta Venezia Caniggia Stocchetti, que cumplirá dos años el próximo 15 de julio. Sin reparos, lanzó una letal frase contra su madre: “Eso me duele, pero es como que no existe la verdad para mí”.