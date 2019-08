Se separó Valeria Lynch de Cau Bornes, tras 13 años de pareja

Valeria Lynch y su ex, Cau Bornes Fuente: Archivo

Valeria Lynch se separó del cantante brasileño Cau Bornes con quien estaba en pareja desde 2006. Tan reciente es la ruptura que ambos viven juntos aún con la hija de él, Tays, en la casa de la cantante, en San Isidro. Desde hace un tiempo se escuchan los rumores de crisis en esta pareja, pero en su momento fueron desmentidos, aunque ahora es una realidad.

"Ella no quiere hablar todavía en forma oficial", contó Ángel De Brito en Los Ángeles de la mañana, por eltrece. "Soy amigo de Valeria y me lo confirmó, pero no se siente con ganas de hablar. Ya va a tener que hacerlo porque pronto tiene presentaciones y va a dar notas. Estuve en su casamiento. Es una lástima porque son familia. No me contó el motivo de la separación", sumó y señaló: "Ella además quiere mucho a Tays, a quien crió como una hija desde chiquita porque su mamá biológica, murió en forma trágica hace muchos años".

Recordemos que esta pareja se conoció en 2006 cuando ella hacía Víctor Victoria en el teatro. El celestino fue Raúl Lavié, compañero entonces de Lynch. Fue un flechazo a primera vista y dos años después decidieron casarse en la Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, de Villa Urquiza.

Durante muchos años, Lynch y Bornes formaron una pareja muy sólida. Según la cantante el secreto de la felicidad era no compartir habitaciones. "Cada uno en su cuarto nos da muy buenos resultados", había asegurado tiempo atrás.

Sobre hijos y nietos

Hace algunas semanas atrás, Lynch había contado que estaba muy feliz porque iba a ser abuela, ya que su hijo mayor, Federico (fruto de su relación con Héctor Caballero), va a ser papá.

Además la cantante es mamá de Santiago, también hijo de Caballero, y crió como propia a Tays, la hija que Cau tuvo con la cantante folclórica Tamara Castro, quien murió en un accidente automovilístico. Hace algunos años, Valeria había dicho: " Siempre dije que era su mamá del corazón pero alguien en las redes me dijo que yo soy la mamá, y así me siento. Esa chica me cambió la vida, ya tiene 18 años, es la hija mujer que no tuve".

Próximos proyectos

Lynch está preparando un show en La Trastienda, el próximo 1º de septiembre, en el que presentará su nuevo trabajo discográfico, Rompecabezas, que tiene versiones rockeadas de sus propios hits.