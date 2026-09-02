Sean Ono Lennon se convirtió en padre: el nombre del bebé y la reacción de los famosos

Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja, Charlotte Kemp Muhl. El músico y la modelo compartieron la llegada de su hijo a través de las redes sociales, donde recibieron una ola de felicitaciones de distintas figuras del espectáculo.

“Bueno... Charlotte y yo queremos anunciar que ¡hemos creado un ser humano!”, escribió el artista de 50 años en un posteo con el que presentó oficialmente a su bebé. “¡Se llama Aurelius! ¡Gracias!”, expresó junto a una imagen en la que se puede ver a los flamantes padres con el recién nacido en brazos.

La postal familiar provocó numerosas reacciones entre sus colegas y amigos, entre ellos varias estrellas de la música, el cine y la actuación. Patti Smith manifestó su alegría con las cariñosas palabras: “Oh, Sean, estoy tan feliz por ustedes dos”, mientras que Willow Smith reaccionó con emojis de corazón.

Entre los comentarios también destaca un mensaje de Lindsay Lohan, quien se dirigió a ambos con un afectuoso saludo: “Felicitaciones a esta hermosa pareja”, apuntó, mientras que Paris Hilton también celebró la llegada del pequeño con un “felicitaciones por el bebé”.

Jim Jarmusch, reconocido director de cine y colaborador habitual de distintos músicos, expresó: “Hermoso”, y Flea, bajista de la banda Red Hot Chili Peppers, escribió: “¡Guau! ¡Felicidades, magia magia! El amor es fantástico”. Beck también se hizo presente para felicitar a los nuevos padres: “Increíble, muy feliz por ustedes”, apuntó.

El recién nacido, en una de las imágenes compartidas por su mamá instagram.com/charlottekempmuhl

Sean Lennon publicó, además, otras imágenes relacionadas con el nacimiento de Aurelius. En una de ellas se lo puede ver con su primogénito en brazos envuelto en una manta blanca, mientras que en otra aparece Kemp Muhl en la habitación del hospital después del parto, sosteniendo a la criatura. “¡Mamá del bebé!”, sumó el músico junto a la postal.

Por su parte, la mamá del recién nacido también mostró a través de las redes sociales distintas escenas de los primeros momentos de la familia ampliada. Entre las fotografías compartidas aparecen imágenes de la modelo con Aurelius mientras caminan por lo que parece un lago, una foto del pequeño durmiendo y otra de ella con el niño en brazos. “¡Hemos creado un ser humano! Estoy convencida de que el ADN es un código cuaternario alienígena”, escribió divertida la modelo. “La falta de sueño solo aumenta el surrealismo… Se agradecen consejos sobre técnicas para eructar, le estuve poniendo Aphex Twin y Stravinsky. El meconio es una locura”, expresó la mamá.

Lennon y Kemp Muhl están en pareja desde 2007, después de conocerse dos años antes en el festival Coachella. A lo largo de su vínculo compartieron distintos proyectos artísticos, entre ellos The ghost of a saber tooth tiger, una propuesta que combinó música, poesía y literatura.

Sean siguió los pasos de su padre en el terreno musical y desarrolló una carrera como compositor, intérprete y productor. Publicó trabajos en solitario y proyectos con la banda Claypool Lennon Delirium. Además de su propia discografía, Sean participó como productor en trabajos de otros artistas, como Lana Del Rey.

El hijo de la leyenda de los Beatles también asumió un rol en los proyectos musicales de su famosa madre. En 2010, se convirtió en director musical de la nueva formación de Plastic Ono Band y continuó desarrollando su trayectoria como solista, con los álbumes Into the Sun (1998) y Friendly Fire (2006).

Sean Ono Lennon junto a Yoko Ono

Sean también trabajó en bandas sonoras, participó en la creación de un libro infantil y emprendió una gira junto al actor y músico Vincent Gallo. Además, incursionó en el mundo de la moda con producciones fotográficas realizadas junto a la madre de su hijo.