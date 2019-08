Sean Penn, infraganti con su novia de 27 años

Sean Penn y su novia, la actriz Leila George D´Onofrio, mantienen una relación de muy bajo perfil

Sean Penn y Leila George D'Onofrio, hija de los actores Vincent D'Onofrio y Greta Scacchi, son pareja desde 2016. Y si bien ellos eligen mantener una relación de bajísimo perfil, los paparazzi consiguieron retratarlos en el aeropuerto de Los Angeles, luego de compartir un viaje juntos.

Hoy por hoy, ella es parte de la cuarta temporada de Animal Kingdom, la serie dramática que emite AMC Latinoamérica . Por su parte, Penn se concentra en la producción de Flag Day, una película basada en las memorias de Jennifer Vogel que tendrá como protagonistas a Katheryn Winnick, Milles Teller y Josh Brolin, según confirmó en junio Variety.

Leila George D´Onofrio es parte de la cuarta temporada de Animal Kingdom y sale con Penn desde 2016

D'Onofrio y Penn se llevan 31 años de diferencia: ella, nacida en Sidney, Australia, tiene 27 años, al tiempo que él ya cuenta 58.

En octubre de 2016, la pareja fue fotografiada a los besos en la playa de Oahu, Hawai, un paraíso poblado de surfistas de todo el mundo que suele ser "ignorado" por los paparazzi. Sin embargo, una cámara los captó, las imágenes fueron publicadas por la revista People y el romance rápidamente cobró estado público.

Penn y su nuevo amor se llevan 31 años de diferencia, y están juntos desde mediados de 2016

Los actores se conocieron durante las grabaciones del audiolibro Bob Honey Who Just Do Stuff, y al parecer el flechazo fue inmediato. Por entonces, él venía de separarse de Charlize Theron, quien fue su pareja hasta junio de 2015.