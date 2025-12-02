Franco Colapinto: la particular reacción de Meri Deal sobre el supuesto romance entre ambos

Meri Deal rompió el silencio tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con Franco Colapinto. Después de que en los últimos días circularan imágenes donde se la ve junto al piloto argentino en un boliche en México, la cantante uruguaya dio detalles acerca de su relación con la joven promesa argentina del automovilismo.

En una entrevista con el programa Algo contigo, del Canal 4 de Uruguay, la joven artista se refirió a las especulaciones que comenzaron a crecer después de que ambos fueron vistos conversando y compartiendo parte de la noche en la sala VIP del local.

Al ser consultada por las imágenes, Deal aclaró primero que está soltera, aunque sumó enigmática: “Está todo re bien, por suerte”. La uruguaya también remarcó que no conocía en persona a Colapinto hasta ese momento. Sin embargo, admitió que pudo haber habido algún contacto previo en el mundo virtual. “Personalmente no lo conocía... No me acuerdo si habíamos charlado, había habido como alguna interacción antes en redes”, apuntó.

La artista uruguaya contó que conoció al piloto argentino a través de Bizarrap Captura de video

Según relató la artista, fue Bizarrap quien los presentó en persona. “Ahí en la fiesta nos presentó Biza, que yo me llevo bien con él y él estaba con Franco”, señaló. El conductor del ciclo quiso saber entonces cómo transcurrió la noche a partir del momento de la presentación: “¿Y no hubo nada? ¿Por qué no?”, lanzó. Y la cantante respondió con picardía, entre risas: ”No tengo nada para declarar".

El entrevistador insistió y preguntó cómo había terminado la noche entre ellos. “¿Te llevó a tu casa?“, lanzó, aunque la uruguaya afirmó que no. Lo que sí reiteró es que luego mantuvo contacto con Colapinto a través de las redes sociales y dijo que entre ellos, “la mejor”, dejando entrever que existe un vínculo entre ambos.

“No tengo nada para declarar” dice Meri Deal sobre sus videos bolicheando con Colapinto pic.twitter.com/pUjmkEfLAY — SQP (@SQP_oficial) November 30, 2025

En el mismo espacio televisivo, la cantante también habló sobre su vida actual en México, donde reside desde hace algunos años y donde continúa desarrollando su carrera artística y trabajando en nuevos proyectos musicales. “Me encantaría estar cien por ciento acá [en Uruguay], pero tengo a mi equipo y a mi discográfica allá”, precisó.

Deal, cuyo nombre real es María Inés Deal Herrán, nació en Uruguay en el año 96. Desde pequeña mostró interés por la música, pero su gran salto a la popularidad se dio en 2015, cuando se unió al grupo Toco para Vos. Con apenas 19 años, se convirtió a partir de entonces en una de las voces más reconocidas de la llamada “cumbia cheta”, gracias a éxitos como “Sólo necesito” y “Hasta la luna”.

Las imágenes del beso en el boliche

Días atrás, en el programa LAM (América TV) se difundieron las imágenes y videos en los que se puede ver a Franco Colapinto junto a la cantante uruguaya en los reservados de un exclusivo boliche en México. Rápidamente, el material generó una ola de comentarios y especulaciones por parte de los seguidores de ambos en las redes sociales.

Fue el panelista Pepe Ochoa quien presentó las grabaciones que muestran al piloto del equipo Alpine y a la artista en distintos momentos de la noche. En las imágenes, se observa que ambos mantuvieron charlas al oído y gestos de cercanía mientras permanecían dentro del área más exclusiva del local.

Franco Colapinto y Meri Deal: fotos y videos que encendieron los rumores de romance

Según explicó el comunicador, la presencia de Deal en ese sector se dio luego de acceder al espacio donde se encontraban Colapinto, Bizarrap y otros invitados. Las cámaras registraron el instante en el que el piloto se inclinó para hablarle al oído, en una secuencia que el panelista describió como un inicio algo distante que fue cambiando a medida que avanzaba la noche. “Le habló un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó”, relató.

También se viralizó un beso entre Colapinto y Deal, así como las risas, abrazos y distintos gestos de complicidad que compartieron a lo largo de la noche. Una de las fotos difundidas muestra al piloto abrazando a la cantante en el VIP.