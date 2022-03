Sebastián Presta, sobre su labor en El primero de nosotros: “Es la primera vez que me dan un papel tan importante y con continuidad”

Su papel en El primero de nosotros es uno de los más odiados por la platea femenina. Es que Gustavo, el marido de Soledad (Mercedes Funes) es el clásico machista que cree que su mujer no es capaz de nada. Tras asegurar que él es muy diferente a su personaje, Sebastián Presta habló de esta nueva oportunidad que le dio su carrera y confesó: “ Es la primera vez que me dan un papel tan importante y con continuidad ”.

“Fue una experiencia hermosa grabarlo y ahora verlo. Ya vi cuatro veces el primer capítulo: dos veces el año pasado con mis compañeros y dos ahora con el estreno. Hay escenas que me rio de mis propios chistes”, comentó el actor este jueves en el living de Flor de equipo. Respecto a su personaje en la ficción de Telefe, explicó: “ Gustavo es bastante corto, no te levanta un plato, no te va a buscar a los pibes al colegio. Varias amigas me llamaron y me dijeron: ‘Ya te odio’. Es muy machirulo ”.

Mientras asegura no tener nada en común con su papel, Presta tiró algunas pistas de lo que va a pasar a futuro: “No tengo nada de ese personaje. Yo cocino, lavo, plancho. Soy compañero. Gustavo va a tener que cambiar un poquito porque si no me parece que la pierde. Es un marido achanchado, un Homero Simpson”, bromeó. “Él no se puede imaginar que Soledad lo vaya a dejar”, agregó mientras le mandaba un beso a su compañera Mercedes Funes y a Valentino, el pequeño que hace de hijo en la ficción. “Bueno, también a Benjamín Alfonso (en referencia al actor que interpreta al gasista que se convierte en tercero en discordia en su matrimonio)”, lanzó, entre risas.

Respecto a cómo obtuvo el papel, confesó: “Me llamaron, no hubo casting. Me dijeron: ‘Queremos que lo hagas vos’. Es la primera vez que me dan un papel tan importante y con continuidad, siempre fueron bolos muy pelotudos. No apostaban y acá las guionistas dijeron: ‘Lo queremos a Presta’”, reconoció fiel a su humor. Y enseguida aclaró que si bien su personaje tenía continuidad, tampoco estaba planeado que se quede tanto tiempo: “ El papel no era tan largo, pero después vieron que había química y se extendió. Fue un contrato por tres meses, gustó y quedé en los 60 capítulos ”, relató.

Sin embargo, el actor reveló que en un principio rechazó la propuesta: “Me paso algo terrible que tuve que decir que no porque tenía otro compromiso y mis amigos me decían: ‘¿Pero vos sos tarado?’ Tenía una obra de teatro muy importante”, recordó. “Yo lo quería hacer porque me nombraron a mega figuras que en mi vida vi pasar. Pero tenía ensayos en el teatro y me dijeron que esta novela requería de una disponibilidad horaria importante. Era un proyecto con Eleonora Wexler en Paseo La Plaza y a último momento a ella le salió una película y se bajó del proyecto, así que ahí llame a Telefe urgente. Menos mal que no me lo perdí”, reflexionó mientras imaginaba cómo sería ahora estar viendo la novela desde afuera: “ Estaría mirando mi personaje hecho por otro, igual no iba a ser lo mismo porque yo lo hago bárbaro ”, bromeó.

Volviendo a la historia, Presta expresó: “Igual estoy preocupado por Soledad, porque el plomero le roba un beso en el capítulo de hoy. Gustavo no se da cuenta lo que le pasa a su mujer y medio que se quiere hacer amigo del plomero. Es un pavote. Lo invita a jugar al futbol. Él no se imagina que su mujer puede fijarse en otro hombre, para él es su mujer para siempre”.

Por último, el actor se despidió con un sentido mensaje a toda la audiencia: “Disfruten de la vida, cumplan sus sueños porque te podés morir mañana. Yo creo que no somos muy conscientes de eso. Por lo menos yo, que me creo inmortal. A mí me pasó en la cuarentena darme cuenta que estaba haciendo muchas cosas sin disfrutar. Con el parate bajé 800 cambios y me propuse disfrutar de todo mucho más. Me sirvió mucho para bajar, para encontrarme conmigo mismo y decir: ‘Quiero empezar a disfrutar’”, concluyó quien también se encuentra protagonizando Mi madre, mi novia y yo en Paseo La Plaza.