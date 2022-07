Rating: ¿logró el esperado récord el capítulo final de El primero de nosotros?

Anoche culminó la tira El primero de nosotros (Telefe) y, como suele suceder con los episodios finales, las audiencias acompañaron el desenlace de la trama. Con un elenco coral y estelar, que contempla un r ol clave de Benjamín Vicuña, la historia se instaló con buenos números desde su estreno y, aunque en la mayoría de las ocasiones quedó por detrás del reality El hotel de los famosos (eltrece), siempre se ubicó entre los programas más vistos .

Ayer, el último capítulo rindió con creces, liderando su franja y posicionándose en el segundo puesto del día , gracias a su promedio de 12,6 puntos y un pico de 13,6 puntos . Curiosamente, la audiencia máxima del episodio no se dio sobre durante los minutos finales.

El primero de nosotros no apeló a los tópicos previsibles del género , aunque contempló tips ineludibles del culebrón televisivo. Lo duro de algunos temas abordados no intimidaron a los televidentes, quienes se vieron atraídos por el tejido de vicisitudes de los personajes. Hablar de enfermedades terminales y muerte no suelen ser temáticas muy usuales, sin embargo, la osadía de abordarlas para el prime time televisivo rindió sus frutos.

En el último día del mes de junio, lo más visto del día fue La voz argentina (Telefe) , certamen que cierra un gran primer mes en el aire. El promedio obtenido por este formato conducido por Marley fue de 17,1 puntos y su pico llegó hasta los 18,7 puntos.

Ricardo Montaner, uno de los coaches de La voz argentina, juega muy bien su juego, siendo uno de los atractivos estelares del show captura de video

En eltrece, estuvieron muy parejos Los 8 escalones del millón y El hotel de los famosos. El programa sobre preguntas de interés general animado por Guido Kaczka marcó 10,8 puntos, mientras que el reality conducido por Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis se posicionó por debajo con solo una décima menos.

En el plano informativo, Telefe noticias (Telefe) y Telenoche (eltrece) midieron muy bien , aunque el ciclo conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili lideró con 11,1 puntos, superando los 8,7 puntos del noticiero liderado por Luciana Geuna y Diego Leuco.

Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe noticias y Luciana Geuna y Diego Leuco en Telenoche cosecharon buenos números desde las pantallas de Telefe y eltrece Archivo

En elnueve, la mejor audiencia se la llevó Bendita con 4,2 puntos de promedio y un máximo de 5 puntos. Además, en este canal, Telenueve central llegó a los 3,3 puntos y picó hasta un máximo de 3,8 puntos.

En la franja que atraviesa el mediodía, Socios del espectáculo (eltrece) y Telenueve al mediodía (elnueve) vienen subiendo sus promedios. Luego del muy buen debut de Ariel en su salsa (Telefe), que sigue liderando esta franja, los números parecen acomodarse de manera más equitativa. Ayer, el magazine gastronómico, conducido por Ariel Rodríguez Palacios, hizo 6,3 puntos ; el ciclo sobre farándula animado por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich llegó a los 5,3 puntos y el noticiero liderado por Marisa Andino y Esteban Mirol cerró en 3 puntos.

En América, lo más visto fue LAM . El programa conducido por Ángel de Brito logró, dentro de los parámetros que maneja el canal, una muy buena performance con un promedio de 3,3 puntos y un pico de 4 puntos. El buen rendimiento tiene un doble mérito, ya que sube considerablemente los 2,2 que le dejó América noticias y no se ve traccionado por LPA, el programa que lo continúa, que ayer promedió solo 1,3.

Cocineros argentinos fue lo más visto de la TV Pública con 0,8 décimas de promedio, mientras que en Net TV encabezó la ficción El señor de los cielos con 0,6 décimas.

Momentos destacados

El elenco protagónico llevó adelante una de las escenas más conmovedoras de El primero de nosotros. La tira apostó por una trama cruda que no hizo concesiones a la hora de abordar cuestiones vinculadas a enfermedades terminales y desterrar el tabú sobre la muerte.

La actriz Jorgelina Aruzzi pasó por No es tan tarde (Telefe). En un tramo de la charla con Germán Paoloski recordó su cálida interpretación de los personajes de Niní Marshall . El late night show midió 5,4 puntos.

Beto Casella llamó por teléfono a Mirtha Legrand y la diva le respondió. El simpático momento salió, en vivo, en Bendita, el programa que se está acercando a sus veinte temporadas por el aire de elnueve.

Los 10 más vistos

1. La voz argentina (Telefe) 17,1 puntos de rating

2. El primero de nosotros (Telefe) 12,6 puntos

3. Fugitiva (Telefe) 11,3 puntos

4. Telefe noticias (Telefe) 11,1 puntos

5. Los 8 escalones del millón (eltrece) 10,8 puntos

6. El hotel de los famosos (eltrece) 10,7 puntos

7. Zuleyha (Telefe) 10 puntos

8. Soñar contigo (Telefe) 9,3 puntos

9. Nuestro amor eterno (Telefe) 8,8 puntos

10. Telenoche (eltrece) 8,7 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media