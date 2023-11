escuchar

Muchos famosos tuvieron en algún momento de su vida un amor fugaz que comenzó y terminó durante una misma noche, pero muy pocas se animaron a revelarlo. Menos, si se trata de grandes figuras de Hollywood que intentan mantener en secreto cada detalle de su vida privada. Sin embargo, siempre hay una excepción a la regla: aquí te revelamos seis historias de celebridades que compartieron sus “touch and go”.

Teddi Mellencamp: ¿lo digo o no lo digo?

Teddi Mellencamp, conocida por haber protagonizado el reality The Real Housewives of Beverly Hills durante tres temporadas y por ser la hija del famoso rockero estadounidense John Mellencamp, contó que vivió una noche de sexo con un famoso actor cuando tenía poco más de 20 años. La revelación la hizo en “Two T’s in a Pod”, el podcast que anima junto a Tamra Judge y si bien intentó mantener en secreto la identidad de su compañero, su coequiper terminó develando el misterio: Matt Damon.

Mellencamp primero compartió las iniciales del famoso. En ese momento, muchos de sus oyentes ya habían resuelto el misterio. “Probablemente tenía 30 años, diez años más que yo”, repasó y contó que para conocerlo se coló en un pub con una identificación falsa. “Solo dormí con él una noche. No le di mi número”, confesó. Además reveló que en ese momento le gustaban los actores veinteañeros. “Quiero decir, definitivamente pasé por una fase a finales de los 90 en la que pensaba: ‘¿Eres actor? Listo’”, completó.

Amy Schumer y “la mejor noche” de su vida

Amy Schumer contó detalles de la única pero inolvidable historia de una noche que vivió en su vida Netflix

Amy Schume r usó su libro La chica del tatuaje en la parte baja de la espalda para revelar algunos de sus más íntimos secretos de alcoba. Y entre ellos confesó que solo una vez vivió una aventura de una sola noche con un hombre. Todo comenzó cuando durante una gira se topó con “el hombre más hermoso” que jamás había visto: un británico “rubio rojizo de casi un metro noventa de estatura”. La suerte estuvo de su lado cuando ambos terminaron, uno al lado del otro, en un avión.

Según el relato de la actriz, guionista y productora, la charla entre ellos se extendió durante todo el vuelo. Rápida de reflejos, lo invitó a reunirse con ella esa misma noche en su hotel, luego de su show. “Fue una de las mejores noches de mi vida ”, aseguró la protagonista de Sexy por accidente sobre aquella velada. “Cuando terminamos, le dije que era perfecto y que nunca volvería a tener una aventura de una noche porque la opacaría la comparación. Nos despedimos con un beso y me fui a dormir con la sonrisa más grande en mi cara, pensando: Gracias”, escribió.

Lisa Rinna y una noche “con su hermano”

Lisa Rinna confesó que se acostó nada más y nada menos que con su hermano en la ficción AFP

Los días de nuestras vidas no solo fue una de las telenovelas más exitosas de la historia de los Estados Unidos. Fue, además, un semillero de historias de amor entre sus protagonistas. Un ejemplo claro de esto es lo que le pasó a Lisa Rinna . La actriz contó que, durante los años 90, tuvo una aventura con Patrick Muldoon , el actor que en el programa le dio vida nada más y nada menos que a su hermano. En un repaso de su vida, la también integrante del reality Amas de casa de Beverly Hills reconoció que tuvieron varios encuentros y que la situación fue divertida más que nada porque en la pantalla mantenían una relación fraternal.

“¡Tener una aventura con el tipo que interpretó a mi hermano! Bueno, no una aventura, sino un par de aventuras de una noche con el tipo que hizo de mi hermano”, exclamó divertida. “Patrick Muldoon y yo teníamos algo”, completó el relato, que compartió en el podcast People in the 90s.

Claire Danes y cómo decidió quién era el hombre de su vida

Su touch and go le sirvió a Claire Danes para ratificar que su vida estaba junto a Hugh Dancy, y se casó con él Evan Agostini - Invision

Extrañamente, la aventura de una noche Claire Danes terminó llevándola directamente al altar de la mano de Hugh Dancy, su actual esposo . Así lo contó la misma protagonista de la exitosa serie Homeland. Todo sucedió de la siguiente manera: cuando Danes conoció a Dancy sintió algo por él, pero venía de varias relaciones consecutivas, por lo que prefirió no atarse a ningún compromiso. De inmediato, comenzó a salir con otro hombre, con quien vivió un fugaz encuentro sexual.

¿Qué le pasó a la multipremiada actriz luego de aquella experiencia? Se dio cuenta de que tenía sentimientos muy fuertes por Dancy y eso la llevó hasta él. “Tuve una aventura de una noche y eso fue todo. Se me limpió el paladar, volví, filmé la película y me di cuenta de lo que sentía: ‘Creo que me voy a casar con esta persona y mi vida como soltera se termina’, pensé”, confesó en el podcast Armchair Expert. Danes y Dancy están casados desde 2009 y tienen tres hijos.

Mario López y... ¿Britney Spears?

El actor Mario López deslizó un encuentro fugaz con Britney Spears LISA O'CONNOR - AFP

Otra celebridad que abrió su corazón en sus memorias fue Mario López. El actor, quien saltó a la fama de la mano de A.C. Slater en la famosa serie juvenil de los 90 Salvados por la campana, le dedicó varios párrafos de su libro, Just Between Us, a la noche que pasó con una “megaestrella del pop”. Si bien en ningún momento compartió su identidad, tiempo después, sentado en el sillón de The Ellen Show, dio algunos indicios más.

Durante la entrevista, López confirmó que el brevísimo romance ocurrió en Las Vegas mientras ambos asistían al mismo evento. Aunque no dio nombres, muchos especularon que se trataba de Britney Spears. “Estoy tratando de no revelar demasiado sin revelar demasiado. Fue tal vez hace seis o siete años… ¿Hace ocho años?”, se preguntó en voz alta en la charla con la conductora, que tuvo lugar en 2014. Luego contó que todavía son “muy buenos amigos”.

Jessica Alba y disfrutar sin culpa

Jessica Alba habló sin vueltas de su gusto por las aventuras amorosas Instagram:@jessicaalba

Mucho antes de convertirse en la señora de Cash Warren, Jessica Alba disfrutó, y mucho de su soltería . En una entrevista de 2005, la actriz de Los 4 fantásticos explicó que para ella era muy importante conocer a mucha gente, aunque fuera de forma breve. “Sólo quería ver cómo era estar con diferentes personas. No creo que una chica sea una cualquiera si le gusta el sexo”, explicó. “Podía tener una aventura de una noche. Soy el tipo de chica que se despierta por la mañana y dice: ‘¿realmente tenés que estar acá?’ No necesito abrazar y hacer todas esas cosas porque sé lo que es y no es mi intención hacerlo”, confió en una entrevista que le concedió a Cosmopolitan. “Realmente no tengo ningún problema con simplemente querer tener sexo. Nunca lo tuve”, completó, tajante y sin vueltas.

